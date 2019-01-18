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Как крестины стали октябринами

Христианский обряд в Советской России стал «красным», а имя ребенку выбирали голосованием
Рубрика: общество

18.01.2019 09:00

Иллюстрация Георгия Эско

В двадцатые годы XX века по всей стране началась новая борьба – за «красный быт». Пришедшие к власти коммунисты хотели решительно избавиться от «пережитков прошлого» – религии, праздников, народных обычаев и даже… имён.

«Да здравствуют красные октябрины!»

Издавна повелось, что имя ребенку давали при крещении. Этот обряд был неотъемлемой частью жизни любого русского человека. После того, как религию объявили «опиумом для народа», новой советской власти что-то нужно было делать и с крестинами.

Фотография с сайта Vprazdniki.com

Крестить новорождённого в церкви уже было нельзя, за это преследовались не только коммунисты и комсомольцы, но и простые граждане. Власть соображала: что дать взамен? Решили придумать новый коммунистический обряд.

Но чтобы люди не шарахались от нововведения, название решили сохранить старое – «крестины» (только добавили «красные») или «октябрины» – кому как нравилось. Глагол «крестить» заменили на «октябрить». Это звучало примерно так: «Сегодня у Ивановых дочку "октябрили"». К счастью, новый термин не прижился. Чтобы привить населению если не название, то хотя бы обновлённый обычай, во всех крупных городах Сибири стали устраивать показательные мероприятия с речами, угощениями, плясками, пьесами.

Гений Восстанский — это звучит гордо!

Сценарий советских крестин был везде примерно одинаковым. В большой зал, обычно в клуб, собиралось очень много народа, все хотели посмотреть на новоиспечённых родителей с дитём и поучаствовать в процессе голосования. Зрелищное шоу напоминало то ли собрание, то ли митинг, посвящённый какому-нибудь революционному празднику, но никак не крестины новорождённого младенца.

Все присутствующие, прежде чем попасть в зал, должны были отметиться у регистрационного стола. Открывается занавес – на сцене под красными знамёнами заседает президиум. Здесь и представители ЗАГСа, и руководители партии и комсомола. Под марш, исполняемый духовым оркестром, на сцену поднимаются родители с младенцем. Звучит «Интернационал».

Начинается торжественная часть – речи, речи, речи, которым не было конца.

Слишком уж всё было официально: «слово для доклада предоставляется такому-то...»

Но вначале, конечно, речь шла о «красном быте» и новых обрядах – надо же было людям внушать это новшество. А потом уж начинался сам обряд «крещения». Родители тоже выступали, заявляя, что «не желают видеть своих детей жертвами религиозного фанатизма».

Фотография с сайта Feldgrau.info

Самая интересная часть – выбор имени. Удивительно, но имя своему ребенку выбирали не родители, а собравшийся народ – голосованием. Вначале отец предлагает какое-то имя, все остальные или соглашаются, или предлагают свой вариант. Шум-гам стоял невообразимый. Остается только удивляться, как бедный ребёнок терпел такую длинную ненужную процедуру. Чаще всего мальчиков в духе времени называли Спартаками, Красномирами, Владимирами (в честь Ленина), Октябрями, девочек – Майями (в честь пролетарского мирового праздника 1 Мая), Розами (в честь Розы Люксембург), Пальмирами, Революциями, Марсельезами, Мартами, Идеями...

Одного малыша «окрестили» Гением, а фамилию дали не родного отца или матери, а – Восстанский, в честь восстания рабочих в 1919 году. Ну что тут скажешь... Мода есть мода.

Фотография с сайта Woman.rambler.ru

Корреспондент одной из новониколаевских газет, присутствующий на подобном мероприятии, записал такой диалог. Орфография автора, как говорится, сохранена.

Мама обращается к присутствующим:

– Это чтоб к моему рабочему дитяти да долгогривый поп касался?! Ни в жисть! Уж лучше коммунисты. Вверяю вам, товарищи! Только уж имечко похлеще подберите.

– То есть как это похлеще?

– А чтоб от дитяти моего революцией пахло.

– Владимиром – хорошо?

– Что собрание скажет. Моё дело – вам принести было.

Тут ребенок заплакал. «Ишь, обрадовался», – расценили в зале.

На этом процедура «крещения» или «октябрения» не заканчивалась. Октябрей, Идей, Марсельез на руки брал председатель Российского коммунистического союза молодёжи (РКСМ) – это значило, что в будущем ребенок обязательно будет комсомольцем. Снова речи и поздравления «крёстных отцов» – коммунистов, комсомольцев, представителей месткомов, женотделов. Зачитывали грамоты, дарили подарки. Иногда младенцам к одеяльцам прикрепляли значки, где с одной стороны надпись «КИМ» (Коммунистический Интернационал Молодежи), с другой – имя новорождённого и дата рождения. Родители благодарили партию за заботу и обещали «взрастить своих детей для коммунизма и профсоюзов».

«Ну и имечко: и не собачье, и не кошачье»

Священнослужители были, конечно, против этого нового обычая – «крестин по-советски» – и старались уговорить прихожан крестить детей в церкви. Некоторые так и делали, но многие шли в клуб. Одну девочку назвали Октябриной. Попадья не смогла утерпеть и возмутилась: «Ну и имечко же дали – и не собачье, и не кошачье...» За такие слова бабушка выгнала незваную гостью из дома.

А в газете «Путь молодёжи» появились такие строки:

«Честь тебе и слава,
добрая старушка,
Пусть растет и крепнет
Октябрина-внучка.
Пусть себе ругает злая попадьиха,
Рухнет старый быт –
будет уж ей лихо.
Им тогда за крестины
Никто платы не отнесёт,
И голодный батя
лапу пусть сосет».

Похожу Революцией, а затем Коллонтай

Вслед за младенцами стали «октябрить» и взрослых. Молодёжь как будто с ума посходила. Всем сразу разонравились свои имена и отчества – величания по батюшке. Вмиг девушки и юноши становились безродными Спартаками, Марксами, Революциями, Эльвинами (в честь лиги времени), Октябрями, Идеями. От своего старого имени можно было избавиться вмиг – просто подняться на сцену, написать его на бумажке и сжечь под звуки «Интернационала». Всего и делов-то... 

Газеты писали, что комсомольцы «гордо бросают старые, изношенные, отжившие своё время, ничего не значащие поповские имена, и с большой радостью принимают новые, революционные, которые звучат истинным, пролетарским, революционным духом».

Фотография с сайта Kopateli.cc

Ваньки, Петьки сбрасывали с себя «лохмотья старых имён» и именовали себя Труд, Серп, Молот. Но чаще всего новое имя на следующий день уже не нравилось, тогда можно было придумать другое. Сегодня ты Революция, завтра Коллонтай, а потом Диктатура.

Зачем «крестить» в коммунисты?

Общество не единогласно приняло идею новых «крестин». «Октябрить» или не «октябрить» – вот в чём вопрос, спрашивали читатели газет. Даже разгорелась полемика. Одни считали, что это «одно из лучших и удачных агитационных средств», другие были категоричны – «октябрины» не нужны. «Зачем нужно несознательного ребенка "крестить" в коммунисты? Зачем присваивать ему насильственным путем то звание, которому он, может быть, не будет отвечать. Мы должны вести борьбу за правильное воспитание и против ничего не дающих и скорее похожих на поповские крестины обрядов».

Но «крестины-октябрины» продолжали жить еще долго. Что поделаешь, новое время – новый быт – новые имена.

Автор
Людмила Кузменкина
Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения"
Автор
Людмила Кузменкина
Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения"
Теги: образование история дети религия

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