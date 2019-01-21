Ох, уж, этот ЕГЭ

О несубъективном школьном экзамене и последствиях его введения

Иллюстрация Георгия Эско

Уже четверть века мощной поступью в нашей стране идёт образовательная реформа. Она скроена по западным лекалам, что, по мнению реформаторов, гарантирует её эффективность. А эта самая эффективность, по идее, должна результироваться в повышении уровня знаний, умений и навыков, но пока что этого не происходит, а наблюдается обратное. Реформа затрагивает разные направления и уровни системы образования, но сейчас речь пойдёт об одном из самых обсуждаемых нововведений – едином государственном экзамене – ЕГЭ.

Поскольку учителя субъективны и коррумпированы, для защиты учащихся был введён экзамен, который защищён и от субъективности, и от возможной коррупции. Правда, началось с лукавства – было объявлено, что это эксперимент. Вообще говоря, понятие «эксперимент» подразумевает возможность как положительного, так и отрицательного результата, а здесь сразу было понятно, что вводить всё равно будут. Независимо от итога. Так и получилось.



Согласно данным официального сайта ЕГЭ, самым сложным в экзаменационной работе 2018 года стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления или процесса

Но вышло так, что ЕГЭ занял непропорционально большое, просто-таки огромное место в образовательной практике и в нашей жизни. Потому что по ЕГЭ стали оценивать не только уровень знаний ученика, но и работу учителя, и работу школы, и работу муниципальных и региональных руководителей. По результатам ЕГЭ стали принимать в вузы, а плохие результаты по сдаче его младшего брата в девятых классах — ОГЭ (основного государственного экзамена), лишают выпускников этого класса даже возможности пойти в ПТУ и получить рабочую специальность.

А поскольку этот экзамен оказался таким важным, возникла целая гроздь проблем – от технических (защиты заданий от утечек) до психологических (нервные срывы у выпускников). Но экзамены – это всегда некоторый стресс. Правда, возник ряд проблем, которых, по-видимому, не ожидали. Когда вводили ЕГЭ, реформаторы утверждали, что исчезнет репетиторство, поскольку в нём отпадёт необходимость. В результате за десять последних лет оплата за репетиторство возросла в нашей стране на порядок. И это ещё не считая оплату за курсы по подготовке к ЕГЭ. Этот экзамен очень мало кто сдаёт без репетиторов, а если хотят идти дальше в университет, то к репетиторам обращаются почти все.

А отсюда ряд интересных следствий:

Сложилась странная (если не сказать «дикая») ситуация, когда для того, чтобы закончить школу, недостаточно просто хорошо учиться. Нужно параллельно готовиться к ЕГЭ. Само обучение в этой ситуации становится неким формализмом. Вместо формирования, образования личности (а именно этот смысл заложен в слове «образование») идёт натаскивание на сдачу экзамена. Отсюда – Поскольку экзамен становится важен сам по себе, а не как итог обучения, полученные знания благополучно забываются после сдачи. И, соответственно: Если к ЕГЭ готовят разные курсы и репетиторы, обучение перестаёт быть бесплатным. По данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, дополнительные занятия посещают 64,7 % школьников, а в среднем семья тратит на оплату репетитора 25 тысяч рублей.



Не ЕГЭ единым жив ученик. Что может помочь получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

Очень хочется по этому поводу привести слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, который утверждает, что «Рособрнадзор исходит из того, что все знания, необходимые для сдачи экзамена, ученик должен получить в школе». Видимо, Музаев считает, что у родителей много лишних денег. Две трети родителей России почему-то тратят эти деньги на репетиторов, полагая, что их дети иначе ЕГЭ не сдадут, а у Рособрнадзора (существующего на деньги тех же родителей) мнение другое. Конечно, проще «иметь мнение», вместо того, чтобы понять, что не так в Датском королевстве.

Правда, ЕГЭ понемногу реформируется (что должно было быть, вообще говоря, сделано на этапе экспериментирования), роль тестов снижается, вводится устная часть по русскому, и т. д., так что можно предположить, что в течение последующих двадцати пяти-пятидесяти лет этот экзамен станет вполне адекватным.

Но есть ещё один аспект, который заслуживает гораздо большего внимания, чем экзамен, даже единый и даже государственный, – это сам процесс обучения. Здесь и вопрос о доверии учителю, и о методиках преподавания, и об учебниках.

О каком доверии можно говорить, если образование уже превращено в услугу?

А как быть с методиками преподавания, если большинство родителей уже в начальной школе создают группы в соцсетях и начинают учиться за детей. Значит, с методиками что-то неправильно. А сколько учителей говорили о том, что нужно вернуть в школу учебники Киселёва по математике?



Портрет выпускника, им самим написанный. Колонка Олега Донских о реформах в системе образования и их последствиях

Менделеев сказал об образовании: «Экзамены… отнимают очень много времени как от учителей и учеников, так и от успешного или внимательного прохождения курсов. Экзамены должно считать первым объяснением того формализма, который нередко портит многое в жизни. Учитель необходимо должен знать каждого ученика, а доверие к учителям составляет основу всякого образования». Я понимаю, что он, в отличие от наших реформаторов, не был профессиональным педагогом. Но мне почему-то кажется, что мнение простого великого учёного стоит гораздо больше, чем мнение тех, кто продолжает перестраивать наше несчастное образование.



Олег Донских

профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ Автор