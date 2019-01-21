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Ох, уж, этот ЕГЭ

О несубъективном школьном экзамене и последствиях его введения
Рубрика: общество

21.01.2019 14:08

Иллюстрация Георгия Эско

Уже четверть века мощной поступью в нашей стране идёт образовательная реформа. Она скроена по западным лекалам, что, по мнению реформаторов, гарантирует её эффективность. А эта самая эффективность, по идее, должна результироваться в повышении уровня знаний, умений и навыков, но пока что этого не происходит, а наблюдается обратное. Реформа затрагивает разные направления и уровни системы образования, но сейчас речь пойдёт об одном из самых обсуждаемых нововведений – едином государственном экзамене – ЕГЭ.

Поскольку учителя субъективны и коррумпированы, для защиты учащихся был введён экзамен, который защищён и от субъективности, и от возможной коррупции. Правда, началось с лукавства – было объявлено, что это эксперимент. Вообще говоря, понятие «эксперимент» подразумевает возможность как положительного, так и отрицательного результата, а здесь сразу было понятно, что вводить всё равно будут. Независимо от итога. Так и получилось.


Согласно данным официального сайта ЕГЭ, самым сложным в экзаменационной работе 2018 года стало задание с развернутым ответом на аргументацию предложенной точки зрения, оценки события, явления или процесса

Но вышло так, что ЕГЭ занял непропорционально большое, просто-таки огромное место в образовательной практике и в нашей жизни. Потому что по ЕГЭ стали оценивать не только уровень знаний ученика, но и работу учителя, и работу школы, и работу муниципальных и региональных руководителей. По результатам ЕГЭ стали принимать в вузы, а плохие результаты по сдаче его младшего брата в девятых классах — ОГЭ (основного государственного экзамена), лишают выпускников этого класса даже возможности пойти в ПТУ и получить рабочую специальность.

А поскольку этот экзамен оказался таким важным, возникла целая гроздь проблем – от технических (защиты заданий от утечек) до психологических (нервные срывы у выпускников). Но экзамены – это всегда некоторый стресс. Правда, возник ряд проблем, которых, по-видимому, не ожидали. Когда вводили ЕГЭ, реформаторы утверждали, что исчезнет репетиторство, поскольку в нём отпадёт необходимость. В результате за десять последних лет оплата за репетиторство возросла в нашей стране на порядок. И это ещё не считая оплату за курсы по подготовке к ЕГЭ. Этот экзамен очень мало кто сдаёт без репетиторов, а если хотят идти дальше в университет, то к репетиторам обращаются почти все.

А отсюда ряд интересных следствий:

  1. Сложилась странная (если не сказать «дикая») ситуация, когда для того, чтобы закончить школу, недостаточно просто хорошо учиться. Нужно параллельно готовиться к ЕГЭ.
  2. Само обучение в этой ситуации становится неким формализмом. Вместо формирования, образования личности (а именно этот смысл заложен в слове «образование») идёт натаскивание на сдачу экзамена. Отсюда –
  3. Поскольку экзамен становится важен сам по себе, а не как итог обучения, полученные знания благополучно забываются после сдачи. И, соответственно:
  4. Если к ЕГЭ готовят разные курсы и репетиторы, обучение перестаёт быть бесплатным. По данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, дополнительные занятия посещают 64,7 % школьников, а в среднем семья тратит на оплату репетитора 25 тысяч рублей.


Не ЕГЭ единым жив ученик. Что может помочь получить дополнительные баллы при поступлении в вузы

Очень хочется по этому поводу привести слова заместителя руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, который утверждает, что «Рособрнадзор исходит из того, что все знания, необходимые для сдачи экзамена, ученик должен получить в школе». Видимо, Музаев считает, что у родителей много лишних денег. Две трети родителей России почему-то тратят эти деньги на репетиторов, полагая, что их дети иначе ЕГЭ не сдадут, а у Рособрнадзора (существующего на деньги тех же родителей) мнение другое. Конечно, проще «иметь мнение», вместо того, чтобы понять, что не так в Датском королевстве.

Правда, ЕГЭ понемногу реформируется (что должно было быть, вообще говоря, сделано на этапе экспериментирования), роль тестов снижается, вводится устная часть по русскому, и т. д., так что можно предположить, что в течение последующих двадцати пяти-пятидесяти лет этот экзамен станет вполне адекватным.

Но есть ещё один аспект, который заслуживает гораздо большего внимания, чем экзамен, даже единый и даже государственный, – это сам процесс обучения. Здесь и вопрос о доверии учителю, и о методиках преподавания, и об учебниках.

О каком доверии можно говорить, если образование уже превращено в услугу?

А как быть с методиками преподавания, если большинство родителей уже в начальной школе создают группы в соцсетях и начинают учиться за детей. Значит, с методиками что-то неправильно. А сколько учителей говорили о том, что нужно вернуть в школу учебники Киселёва по математике?


Портрет выпускника, им самим написанный. Колонка Олега Донских о реформах в системе образования и их последствиях

Менделеев сказал об образовании: «Экзамены… отнимают очень много времени как от учителей и учеников, так и от успешного или внимательного прохождения курсов. Экзамены должно считать первым объяснением того формализма, который нередко портит многое в жизни. Учитель необходимо должен знать каждого ученика, а доверие к учителям составляет основу всякого образования». Я понимаю, что он, в отличие от наших реформаторов, не был профессиональным педагогом. Но мне почему-то кажется, что мнение простого великого учёного стоит гораздо больше, чем мнение тех, кто продолжает перестраивать наше несчастное образование.

 

Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ
Автор
Олег Донских
профессор, завкафедрой ФГН НГУЭУ
Теги: ЕГЭ школы образование

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