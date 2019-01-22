Из грязи – в фаворитки

Придворные интриги, грязь и роскошь королевского двора – предпремьерный показ фильма «Фаворитка»

Скриншоты из официального трейлера

«Фаворитка» режиссёра Йоргоса Лантимоса («Клык», «Лобстер», «Убийство священного оленя») – авторское кино для массового зрителя. Предпоказ фильма о нравах, утехах и трагедиях британского королевского двора XVIII века собрал полный зал в кинотеатре «Победа».

Сюжет новой картины греческого режиссёра строится на благодатной для размышлений и иносказаний теме придворных интриг при дворе британской королевы Анны в начале XVIII века. Из-за физических и душевных недомоганий королевы, её фаворитка, герцогиня Мальборо в буквальном смысле правит страной: от ведения бухгалтерии королевского дворца до геополитических вопросов (война с Францией). Слабостью королевы пытаются воспользоваться не только фаворитка, но и мужчины – лидеры парламентских партий. Правда, любые их попытки повлиять на политику страны между сменой париков и домогательств до придворных служанок разбиваются о нежелание как самой королевы, так и ревностно её охраняющей герцогини Мальборо услышать их. Последняя, к слову, не замечена в корыстном упоении властью – она действительно искренне хочет оградить королеву от любых забот и готова ради её расположения даже рискнуть добрым здравием своего супруга, отправляя войска под его командованием на войну.

Что до королевы? Сначала кажется, что она занята лишь своими кроликами, которые напоминают ей о сильнейшей личной трагедии, лечением подагры и поглощением сладостей, пока они, в прямом смысле, не лезут из неё наружу. Её настроение изменчиво, как британская погода, а истинная личность скрыта за толстым слоем макияжа и болезненным состоянием. Всё бы так и подгнивало в Британском королевстве, если бы при дворе не появилась новая служанка Эбигейл – дальняя родственница герцогини Мальборо, в которой та не разглядела будущую опасную конкурентку. Герцогиня определяет девушку с тяжёлым прошлым сначала на кухню, а потом, поведясь на её острый ум и разборчивость во врачевальных травах, которые так кстати пришлись королеве, делает девушку своей придворной служанкой. Новую яркую даму замечает королева.

С этого момента и начинается настоящая битва за престол: сначала по неписаным, но правилам, потом – без них, включая ложь, лесть, предательство, интриги, козни, яды и увечья. В представленных обстоятельствах вообще идёт постоянная борьба с кем-то и за что-то: Англия борется с Францией, виги – с тори, утки – с другими утками, мужчины – с женщинами, женщины – за внимание королевы, королева – за своё право на десерты и мимолётные минуты сладкого забытья.

«Фаворитка» Лантимоса отличается от его предыдущих работ: здесь и сценарий не с его постоянным соавтором, и нет того уровня абсурда, переходящего в сюрреализм, и непривычное время действия в виде далёкой исторической эпохи, и масштабы локаций и личностей шире, чем обычно. Но именно в этих условиях режиссёр показывает, что никакими париками и кринолинами невозможно скрыть его авторское «я». И окончательно доказывает, что является одним из главных, самобытных и прогрессивных творцов своего поколения. В этой, казалось бы, понятной жанрово-костюмной исторической трагикомедии Лантимос остаётся собой. И под его нестандартным взглядом фильм перерастает в нечто уже не настолько единожанровое, всё больше раздвигая любые условные границы.

Он играет с пространством – то изгибает его с помощью максимально широких и выпуклых панорамных планов или «даёт Кубрика» идеальными пропорциями объектов в кадре, то создаёт сцены при единственных источниках света в виде свечей в клаустрофобно-замкнутых интерьерах или снимает героев крупными планами снизу.

Он играет с образами: поведение героев может меняться от театральных шаблонных масок и гротескного кривляния до пронзительного дрожания одной жилки на виске или тонких полутонов взгляда.

Он играет с материалом: показывает эпоху так, какой она была на самом деле – с грязью вокруг роскоши, немытыми телами высшего света и неидеальным макияжем, но разбавляет это диалогами, которые просто сочатся современным разговорным языком, включающим колкости, остроты и даже троллинг.

Кажется, что он играет и со зрителем: вот вам реалистичность атмосферы далёкой эпохи из «Нового света» Малика; холодные кадры и съёмки с переводом плана на 90 градусов скачущей лошади из «Фонтана» Аранофски; можно добавить немного мрачной атмосферы с мириадами свечей «Барри Линдона» уже упомянутого Кубрика; вставить изумительный и, вместе с тем, сумасшедший танец – пародию на и так уже пародийную «Марию-Антуанетту» Софии Копполы. Кстати, этот танец, как и ряд нескольких эпизодов, достоин быть отмечен отдельно: гонки уток, снятые в рапиде; безумные придворные утехи с летящими в нагого шута мандаринами, снятые также в рапиде; длинные психологические зарисовки с метрономом набата, заканчивающиеся неизменной истерикой королевы и наслоением двух, а то и трёх кадров друг на друга. Всё это происходит под аккомпанемент Генделя, Вивальди и Баха, поданный в минималистичном стиле.

Конечно, под словом «игры» подразумеваются «игры разума» Йоргоса Лантимоса, а за ними скрываются очень кропотливая работа и большой талант автора. А также сильные женские роли: Рэйчел Вайс с повадками хищницы и взором трагичным, Эмма Стоун с новой собой, уже в бессчётный раз взошедшей на очередную грань своего таланта, и Оливия Коулман – актриса, безусловно, глубокая, но здесь раскрытая до уровня гениальности (эта роль на золото Оскара в чистой пробе). Потому что в созданном режиссёром мире мужчины нужны лишь в качестве придатков, а то и атавизмов, неспособных быть ни опорой государству, ни твёрдым плечом для женщин, ни каким бы то ни было объектом их интереса. Здесь женщины всё делают сами и, кажется, совершенно не нуждаются ни в каком мужском участии.

Так что же скрывается за всем этим громоздким и причудливым корсетом «Фаворитки»? За буффонадой и бурлеском придворного двора, за мишурой одеяний и пёстрыми тортами декораций, за натуралистичностью и пошлостью нравов, за «зоопарком», так любимом режиссёром, включающем в себя кроликов и лобстеров, уток и куропаток, за всей грязью, в которую всё больше погружаются героини, можно рассмотреть пугающие, но глубокие человеческие трагедии, трогательные, но болезненные отношения и невозможную, но настоящую любовь. И ещё простой, но нерадужный вывод о пути к успеху, который возможен только по головам. И это совершенно не означает, что в итоге он приведёт к счастью.



Антон Митько

журналист Автор