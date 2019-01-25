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Закройте сибирский футбол куполом

Можно ли спасти футбол в Сибири и кому это нужно
Рубрика: общество

25.01.2019 12:00

Иллюстрация Георгия Эско

2018 год был годом российского футбола, но чемпионат мира отгремел, стадионы опустели, остались только усы Станислава Черчесова. Как жить дальше, особенно в Сибири – зоне футбольного отчуждения, не знает даже волшебник на голубом вертолёте.

Футбол шагает по стране. То есть, не сам футбол, а человек, которым этим самым футболом жаждет порулить. Гендиректор «Газпром Нефти» Александр Дюков в статусе кандидата в президенты РФС колесит по городам и весям. Вслед за Хабаровском он высадился в Новосибирске, чтобы встретиться с главами местных федераций. Вот только раздавать громкие обещания ему ни к чему. Дюков и так без пяти минут коронован. Снявшиеся с выборов сын Владимира Жириновского и бывший футбольный тренер Валерий Газзаев оставили его единственным кандидатом. Всё в традициях современной России.

Случайно начал Дюков своё турне с Востока на Запад или же это определённый жест, наш регион сегодня – это зона футбольного отчуждения. Чемпионат мира 2018 года пролетел мимо Новосибирска и Томска, Красноярска и Владивостока, будто проводился в какой-то другой России. Улица Никольская в Москве, ставшая местом круглосуточного карнавала, была так же далека от нас, как и Аргентина с Бразилией. Собственно, висели на столбах и пели песни там тоже аргентинцы с бразильцами. Москва-де-Жанейро, не иначе.

Пока мы, затаив дыхание, смотрели памятную серию пенальти в матче с Хорватией, футбол за Уралом медленно умирал.

Зону «Восток» второй лиги, которая с недавних пор именуется ПФЛ, решили вдруг поделить на Сибирь и Дальний Восток. Всё это вроде бы вписывается в «Стратегию-2030» господина Дюкова, который призывает сокращать расходы на перелёты, создавая региональные кластеры. Не Голландия всё же.  

«Тренировки – это важно, но для роста необходимо играть с равными соперниками. В футболе без соревновательности очень сложно прогрессировать. У нас, в отличие от Голландии, не добраться до любого города на автобусе. В России нужно создавать кластеры из детских школ, региональные центры», – говорит Дюков.

Александр Дюков. Фотографию предоставил Дмитрий Ерыкалов

В реальном мире, а не в том, что прописан в программе единственного претендента на кресло президента РФС, сокращаются не расходы, а клубы. Если сибирские команды ещё кое-как держатся на ногах, то дальневосточным, кажется, не помогут уже ни тросточка, ни инвалидное кресло. На весь Дальний Восток, который у нас вроде бы стратегически важный регион, наскребли две команды: «СКА-Хабаровск» и «Смена» из Комсомольска-на-Амуре. 

В ГДР было всего две хоккейные команды: «Динамо» из Берлина и Вайсвассера. Из года в год они решали между собой, кто станет чемпионом, а кто займёт почётное второе место, проводя несколько десятков очных встреч. Руководители нашего футбола доходить до абсурда не стали и просто махнули рукой на дальневосточные клубы. «Сахалин», который заявился-таки в зону «Восток», проводит свои матчи в Томске.

«В городах Сибири было бы правильно решить вопрос о строительстве стадионов с выдвижной крышей, подобных тому, что возведён в Санкт-Петербурге. На эту крышу были потрачены несколько лишних миллиардов, но как оценить комфорт?», – рассуждает будущий президент РФС, и даёт понять, что существует в своей реальности, оторванной от сибирского футбола на десятки световых лет. 

За Уралом порой нет не то что «нескольких лишних миллиардов», но и пары сотен миллионов.

Ещё в 2013 году зона «Восток» ПФЛ состояла из 11 клубов, а годом ранее их и вовсе было 13. Сейчас с трудом набирается шесть то ли счастливчиков, то ли мучеников. Есть, конечно, флагманы сибирского футбола вроде «Томи», «Сибири» или «Енисея», ныне представляющего регион в Премьер-лиге. Но даже красноярцы, чтобы увидеть свою команду, вынуждены лицезреть её либо в лютый мороз, либо и вовсе за тысячи километров, где-нибудь в Тюмени, куда переносили домашние матчи «львов».

«Нужно двигаться поступательно, сразу не воспитаешь ни Головина, ни Аршавина, ни тем более Месси. Можно ли воспитать Смертина? Можно, за счёт трудолюбия. Смертина и на асфальте можно воспитать», – скромно рассуждает бывший футболист «Челси» и сборной России, а ныне большой человек в РФС и глава Алтайской федерации футбола. 

Собственно, именно так, на асфальте, а точнее, на кочках и болотах, взращивается большинство местных талантов. Александр Головин однажды вырвался из Катлана и к 22 годам добрался до Монако, где вряд ли скучает по условиям, в которых прошло его футбольное детство. Вундеркинды, или выскочки, как их называет Смертин, у нас будут появляться всегда и везде: в футболе, хоккее, музыке или науке. Не благодаря, а вопреки.

Вопрос «Как спасти футбол в Сибири?», пожалуй, даже сложнее вечного «Как обустроить Россию?». Все последние годы мы балансируем между желанием хлопнуть дверью, признав, что игра в мяч не для нашего климата, и ожиданием волшебника на голубом вертолёте с логотипом «Газпрома», который закроет все стадионы одной большой крышей, а лучше сразу куполом. Вот тогда заживём

Автор
Дмитрий Ерыкалов
Спортивный обозреватель
Автор
Дмитрий Ерыкалов
Спортивный обозреватель
Теги: Сибирь футбол чемпионат

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