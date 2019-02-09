Молоко бегало-бегало и убежало

Несуществующие производители ненастоящих продуктов годами кочуют из отчета в отчет о борьбе государства за честный рынок

Иллюстрация Георгия Эско

Информация о том, что какой-то контролирующий орган в очередной раз направил в какой-нибудь правоохранительный орган сведения о фирмах-фантомах, со временем начинают успокаивать.

Такие новости у нас распространяются с завидной регулярностью. Контролирующие органы распространяют ее очень взвешенно. Журналист, решивший обратиться в них за справкой, обычно долго ждет, пока чиновники все тщательно взвесят и выверят, а потом выдадут какое-нибудь формальное сообщение, из которого вычленить суть будет крайне сложно.

Иногда эти контролирующие органы сообщают что-то по собственной инициативе. На неделе так поступило управление Роспотребнадзора по Новосибирской области. Оно сообщило, что направило в правоохранительные органы информацию о 9 предприятиях-фантомах, якобы производящих на территории региона молочную продукцию, а на самом деле — непонятно что непонятно из чего.

В списке оказался старый знакомый многих жителей Новосибирской области — ООО «Элитторг». Эта фирма по месту регистрации (офис в бизнес-центре на Некрасова) не сидит, а по месту производства (поселок Вьюны Колыванского района) ничего не производит. При этом из соседних регионов, отмечает Роспотребнадзор, на них постоянно приходят жалобы, что фирма эта гонит форменный фальсификат.



На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальсификата становится только больше

В сентябре прошлого года управление Россельхознадзора выдало ООО «Элитторг» за масло «Крестьянское», которое оказалось не маслом, предостережение и предписание, а в МВД отправил материалы «о фактах выявления в обороте контрафактного сливочного масла». Прежде чем выдать нам эту информацию, ее долго выверяли, но потом по-честному предупредили, что фирму, вероятнее всего, просто не найдут.

Дело в том, что этот «ЭлитТорг» еще весной 2018-го фигурировал в скандале с фальсификатом, обнаруженным в Сибирском кадетском корпусе. И тогда областное управление Роспотребнадзора уже искало его и не нашло. И передало документы в правоохранительные органы.

Такова специфика любого фантома. Хоть натурального (согласно Большому энциклопедическому словарю, фантом — это причудливое видение, призрак), хоть фигурального (так сегодня называют юридическое лицо, на самом деле не существующее, а используемое лишь для всяких махинаций).

Специфика в том, что его нельзя найти, ведь оно не существует.

В госреестре юридических лиц «ЭлитТорг» еще с июля 2018 года «помечен красным» — это когда специальная служба делает специальную отметку о том, что эта фирма указывает о себе недостоверные сведения. И вот спустя еще полгода Роспотребнадзор пишет, что теперь уж точно все — капец фантому, в МВД про него сообщим.

Впрочем, если кому-то все эти церемонии покажутся неэффективными, а то и попросту бесполезными и он решит хлопотать об ускорении очищающих нашу экономику процессов, то это, скорее всего, человек, не имеющий к реальному легальному бизнесу никакого отношения. Потому что, если дать карающим органам возможность карать быстрее, то головы в первую очередь полетят именно с тех, у кого с законом все более-менее в порядке. А такие вот «ЭлитТорги», созданные специально ради фантомных сделок, так и останутся объектами для упоминания в пресс-релизах о деятельности контролирующих органов.

фотография с сайта rospotrebnadzor.ru

Каждый, кто работает на каком-либо рынке и старается остаться в правовом поле, любое предложение о наведении в чем-либо порядка слушает с содроганием. Государство начнет бороться с теневым оборотом чего-либо и закрутит гайки — в итоге для фирмы с легальным оборотом жизнь станет сложнее, а теневики продолжат процветать. Решит закон дать бой фальсификату — это в первую очередь ощутят честные производители. Прижмет налоговая ушлых обнальщиков — у справедливой коммерции хлопот и рисков прибавится, а сами обнальщики просто повысят процент за свои услуги.

Так что пусть Роспотребнадзор (а также Россельхознадзор, налоговая и прочие МВД) и дальше за этим «ЭлитТоргом» гоняются: и им не скучно, и нам спокойнее.



Константин Кантеров

журналист Автор