«Несравненная» в «Альгамбре»

Главной эстрадной звезде Российской империи начала ХХ века не суждено было вернуться в Сибирь

Коллаж Сиб.фм

Эту артистку знала вся Россия. Ее называли и «русской Золушкой», и «чайкой русской эстрады». Век назад Анастасия Вяльцева пела в новониколаевском саду «Альгамбра»…

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4644388/track/36812082">Уморилась</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2902232">Анастасия Вяльцева</a> на Яндекс.Музыке

В истории России бывали такие примеры, когда человек с самого низа поднимался наверх, становился известным всей стране. А если этот человек принадлежал к миру искусства, то Россия просто сходила с ума. Анастасия Дмитриевна Вяльцева, голос которой мы, к счастью, можем услышать и сегодня, была когда-то крестьянской девочкой Настей родом из Орловской губернии. Начинала она в восемь лет ученицей в ателье дамского платья, потом помогала горничным в гостинице, но уже в 13 оказалась в балетной труппе, а в 16 пела в хоре одной из антреприз.

Фотография с сайта Bigenc.ru

Начинала с второстепенных ролей, но тут ей помог случай. Когда шёл спектакль «Цыганские песни в лицах», Анастасии пришлось заменить заболевшую актрису. Именно тогда она исполнила песню «Захочу – полюблю», которая быстро стала сверхпопулярной. Немудрено, что вскоре Вяльцева оказалась уже в столичном театре «Эрмитаж» и стала петь романсы. Пела она их так, что быстро получила от зрителей титул «несравненная».

Вяльцеву слушали все. Самый знаменитый русский борец всех времён Иван Поддубный как-то сказал, что в России есть три знаменитости – он сам, Максим Горький и Анастасия Вяльцева. Кстати, Горький был восхищён голосом певицы, равно как и Александр Блок, который даже посвятил ей одно из стихотворений:

«В том краю тишина бездыханна,

Только в гуще сплетённых ветвей

Дивный голос твой низкий и странный

Славит бурю цыганских страстей».

Как водится, поклонники не только скупали патефонные пластинки и знали наизусть романсы, но и стремились узнать о своём кумире всё. А тут как раз случилась очень романтичная любовная история. Анастасия Вяльцева влюбилась в офицера Василия Бискунского, служившего в конной гвардии. Он был ранен во время русско-японской войны, и тогда певица, снарядив на свои деньги военно-санитарный поезд, отправилась в Маньчжурию спасать жениха. Спасла… Но жениться на ней офицер не мог из-за её недворянского происхождения. Однако вскоре ни для кого не было секретом, что тайный брак был заключён, и даже с разрешения императора.

Фотография с сайта Mirsoglasnomne.livejournal.com

Вяльцева много гастролировала и цену себе она знала. Так, за один концерт в Дворянском собрании она получала 20 тысяч рублей. А граммофонная пластинка в те времена стоила 6 рублей. За пять лет Анастасия Вяльцева проехала по России-матушке 175 тысяч вёрст! Сначала объездила Центральную и Южную Россию. А в 1906-м поехала в Сибирь.

Это была настоящая сенсация. Неизвестно, как и кому из жителей Новониколаевска удалось уговорить звезду российской эстрады того времени дать концерт в городе. Но была огромная проблема:

где, собственно говоря, петь?!

Ударить лицом в грязь было никак невозможно, тем более что горожане помнили, как в 1902 году известной певице Марии Каринской пришлось петь в частных домах… Больше негде было!

Фотография с сайта Ea-v.livejournal.com

Выход нашли. Специально для выступлений Анастасии Вяльцевой на пустыре между Обским проспектом и улицей Сибирской, на стыке с улицей Кабинетской (сегодня это место пересечения улицы Фрунзе и проспекта Димитрова) была сооружена летняя эстрада со скамейками и оградой. Позже это место назовут садом «Альгамбра», и оно войдёт в городскую историю. Правда, сейчас от «Альгамбры» остался только маленький скверик у площади Кондратюка.

Фотография с сайта tvoi54.ru

Успели вовремя. На вокзале певицу встречали толпы горожан, которые дарили ей цветы и подарки. Вяльцева дала несколько концертов. Она пела очень популярные в то время шлягеры «Чайка», «Цыганка», «Костёр» и «Ветерочек». Всегда выходила на «бис», иногда по нескольку раз. Интересно, что все желающие попасть на концерт не могли, но упустить случай послушать Вяльцеву не имели права. Поэтому за оградой со всех сторон стояло множество людей, которые в полной тишине слушали чарующий голос Анастасии Вяльцевой.

Новониколаевцы были совершенно очарованы её талантом, и проводы певицы на железнодорожном вокзале тоже были поистине всенародными. Снова были цветы и сувениры.

Но больше услышать голос Анастасии Вяльцевой новониколаевцам не довелось. В 1913-м Российская империя была потрясена вестью о болезни певицы. У нее обнаружили рак крови. Прямо на газетных киосках висели сводки о состоянии её здоровья. Не помогло ничего, даже прямое переливание крови. 5 февраля Анастасия Вяльцева умерла. Ей было всего 42…

Похороны певицы в Петербурге собрали 150 тысяч человек. Если бы было можно, то проводить певицу в последний путь приехали бы люди из многих городов России, в том числе и из Новониколаевска, где у неё было столько поклонников. Лучшей памятью о певице стал сад «Альгамбра». Здесь выступали многие знаменитые артисты. Достаточно вспомнить Веру Комиссаржевскую. Но самой первой была Анастасия Вяльцева.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор