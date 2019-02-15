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Метод кнута

Нужно ли вводить штрафы за ошибки сотрудников?
Рубрика: работа

15.02.2019 09:00

Коллаж sib.fm, инфографика rabota.ru

Как известно, никто не идеален. Каждый может совершать ошибки. И когда они происходят на работе, виноватых сотрудников зачастую ждёт наказание. Сервис по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провел большое исследование на тему штрафов на предприятиях и в организациях. В нём приняли участие две группы респондентов – 903 представителя российских работодателей и 3500 наёмных сотрудников старше 18 лет со всей страны.

Оказалось, что более половины (52 %) российских компаний используют системы штрафов. С этим сталкивались 59 % участников опроса со стороны работников.

При этом многие работодатели, которые не используют штрафные санкции, одобряют введение различных наказаний (39 %). Разумеется, среди сотрудников и соискателей большинство не хотят получать какие-либо штрафы на работе – только 27 % поддерживают их введение.

За что же чаще всего штрафуют людей на службе? В первую очередь – за допущенные ошибки, повлекшие материальные потери для компании (60 %) и опоздания (53 %). Далее с большим отрывом следуют ответы: «за недостачу» – 21 %, «за невыполнение плана» – 20 %, «за жалобы клиентов» – 19 %.

Выяснилось, что основным видом наказания являются вычеты из зарплаты, а также полное или частичное лишение премии. В компаниях, где оклад составляет лишь малую часть дохода людей, это очень весомый инструмент.

Вслед за материальным идёт моральное воздействие – размещение на «доске позора», публичное осуждение на совещаниях. Четвертое место в списке наказаний делят между собой увеличение рабочего дня и вызов на работу в выходные и праздники без оплаты отработанного времени.

В ходе опроса Rabota.ru узнала, какие цели преследуют представители российских компаний, вводя штрафы для сотрудников.

27 % пытаются повысить чувство ответственности сотрудников за выполняемую работу. Повысить дисциплину с помощью наказаний хотят четверть опрошенных, а улучшить качество работы – 24 %. На четвёртом месте – компенсация убытков (15 %). И только 4 % респондентов, вводя штрафы, надеются повысить производительность труда. 

Подобные надежды работодателей, кстати, неоправданны, потому что 63 % респондентов штрафы демотивируют, на 17 % они никак не влияют и только для 20 % становятся стимулом работать лучше.

А теперь обратимся к правовой стороне вопроса. Приведённая статистика показывает, что зачастую работодатели нарушают права своих сотрудников, потому что допустимыми взысканиями являются только замечание, выговор и увольнение (ст. 192 ТК РФ). Подчеркнём, что речь идёт именно о дисциплинарных взысканиях, тогда как понятие штрафа в принципе не должно быть применимо к сотрудникам.

Вычеты ни из зарплаты, ни из премии не являются законными (случаи выплаты или невыплаты премии должны быть чётко сформулированы в локальном документе вашей организации, согласно ст. 135 ТК РФ).

И если в случае с официальным трудоустройством и полностью «белой» зарплатой вы ещё можете побороться за свои права, то со столь распространённой сейчас «серой» зарплатой всё обстоит иначе. Если работодатель решил оштрафовать вас на сумму, получаемую вами «в конверте», с большой долей вероятности вы ничего не сможете сделать. Согласно официальным документам, будет выплачено всё, что вам полагается, но при этом на деле зарплата окажется значительно меньше обычной. В данном случае всё, что вы можете предпринять, – написать в прокуратуру заявление о непрозрачности выплат в данной компании. Но тогда вы вряд ли долго задержитесь на рабочем месте.

Таким образом, соискатели, устраиваясь на работу с «серой» или «чёрной» зарплатой, должны быть готовы к неправомерным действиям со стороны руководителей.

Автор
Тамара Абшилава
эксперт rabota.ru
Автор
Тамара Абшилава
эксперт rabota.ru
Теги: работа штрафы деньги

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