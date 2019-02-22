Больше и выше

Ведущие строительные компании Новосибирской области укрепляют лидерство на рынке

Коллаж sib.fm, инфографика rabota.ru

На рынке новостроек Новосибирска по итогам 2018 года увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия. При этом рост в основном обеспечили крупные игроки, которые продолжают отрываться от конкурентов.

Судя по официальной информации Росреестра, показатели заключённых ДДУ в декабре не порадовали – всего 2 611 регистраций. Это минимальное декабрьское значение за последние три года наблюдений. В 2016 году было почти на 1 000 договоров больше, в 2017-м – почти на 200.

Но если рассматривать сопоставление годовых итогов, то 2018-й в целом всё-таки стал более результативным чем 2017-й. В прошлом году было зарегистрировано 28 855 ДДУ, а годом ранее показатель был меньше на 3 270 договоров. То есть рост явно вышел за пределы статистической погрешности – изменение на 13 % случайным быть не может.

Если строители сохранят набранный темп, то к декабрю смогут замахнуться и на показатели более успешного 2016 года. До них осталось меньше десяти процентов. Но, предполагаю, что такого бурного роста мы уже не увидим.

Ещё одна заметная тенденция года – укрепление позиций ведущих застройщиков. Топ-10 крупнейших продавцов новостроек Новосибирска, согласно базам данных Росреестра, увеличили количество зарегистрированных договоров долевого участия. Можно сказать, что это свидетельствует о росте доверия к крупным компаниям.

Если сравнивать результаты этого года с аналогичной «золотой десяткой» 2017-го, то первые три позиции за собой сохранили те же застройщики: ГК «Стрижи», «Сибакадемстрой» и «ВИРА-Строй».

А вот дальше произошли серьёзные изменения.

На четвёртом месте, рванув за год с 19-го, находится «Первый строительный фонд». На пятой строчке – «Энергомонтаж». Он также серьёзно поднялся. В прошлом году занимал лишь девятую строку. Шестую позицию, как и годом ранее, занимает «КраснообскМонтажСпецстрой». Далее следуют концерн «Сибирь», «КПД-Газстрой», «СибМонтажСпецСтрой» и «СибирьИнвест».

Увеличение доли десятки лидеров в общем объёме продаж новостроек говорит не только о серьёзной динамике концентрации рынка. Рост цены квадратного метра за год составил почти 9 %. И доходность всё больше перераспределяется в пользу основных игроков.



Максим Марков

директор проектов компании «ЁЛКА девелопмент» Автор