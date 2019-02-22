Больше и выше

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Ведущие строительные компании Новосибирской области укрепляют лидерство на рынке
Рубрика: недвижимость, экономика

22.02.2019 16:06

Коллаж sib.fm, инфографика rabota.ru

На рынке новостроек Новосибирска по итогам 2018 года увеличилось количество зарегистрированных договоров долевого участия. При этом рост в основном обеспечили крупные игроки, которые продолжают отрываться от конкурентов.

Судя по официальной информации Росреестра, показатели заключённых ДДУ в декабре не порадовали – всего 2 611 регистраций. Это минимальное декабрьское значение за последние три года наблюдений. В 2016 году было почти на 1 000 договоров больше, в 2017-м – почти на 200.

Но если рассматривать сопоставление годовых итогов, то 2018-й в целом всё-таки стал более результативным чем 2017-й. В прошлом году было зарегистрировано 28 855 ДДУ, а годом ранее показатель был меньше на 3 270 договоров. То есть рост явно вышел за пределы статистической погрешности – изменение на 13 % случайным быть не может.

Если строители сохранят набранный темп, то к декабрю смогут замахнуться и на показатели более успешного 2016 года. До них осталось меньше десяти процентов. Но, предполагаю, что такого бурного роста мы уже не увидим.

Ещё одна заметная тенденция года – укрепление позиций ведущих застройщиков. Топ-10 крупнейших продавцов новостроек Новосибирска, согласно базам данных Росреестра, увеличили количество зарегистрированных договоров долевого участия. Можно сказать, что это свидетельствует о росте доверия к крупным компаниям.

Если сравнивать результаты этого года с аналогичной «золотой десяткой» 2017-го, то первые три позиции за собой сохранили те же застройщики: ГК «Стрижи», «Сибакадемстрой» и «ВИРА-Строй».

А вот дальше произошли серьёзные изменения.

На четвёртом месте, рванув за год с 19-го, находится «Первый строительный фонд». На пятой строчке – «Энергомонтаж». Он также серьёзно поднялся. В прошлом году занимал лишь девятую строку. Шестую позицию, как и годом ранее, занимает «КраснообскМонтажСпецстрой». Далее следуют концерн «Сибирь», «КПД-Газстрой», «СибМонтажСпецСтрой» и «СибирьИнвест».

Увеличение доли десятки лидеров в общем объёме продаж новостроек говорит не только о серьёзной динамике концентрации рынка. Рост цены квадратного метра за год составил почти 9 %. И доходность всё больше перераспределяется в пользу основных игроков

Автор
Максим Марков
директор проектов компании «ЁЛКА девелопмент»
Автор
Максим Марков
директор проектов компании «ЁЛКА девелопмент»
Теги: строительство жильё недвижимость рейтинги

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