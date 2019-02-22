Война на публику

Как боевая конница захватила мост через Обь

Коллаж Сиб.фм

1927-й год. Страна, и вместе с ней Новосибирск, готовились 23 февраля отпраздновать девятую годовщину создания Красной армии. В городе вдруг пронёсся слух: «20 февраля на Оби состоится показательный бой. Пулемёты будут стрелять. Аэропланы даже бомбы бросать станут… И на всё это можно посмотреть, никто не прогонит».

Слух оказался правдой

Хотя уже давно закончилась Гражданская война, международная обстановка была напряжённой. Гражданам Страны Советов постоянно твердили о неизбежных будущих боях.

Об этом предупреждали лозунги, развешанные в Доме Ленина накануне праздничных мероприятий: «Будьте бдительны. Зорко следите за красными границами», «Миру в день, когда Красная армия празднует свою годовщину, грозит ещё большая опасность войны, чем до сих пор», «Вся наша страна должна готовиться к войне, изучать военное дело, помогать Красной армии и стоять в рядах наших обществ ОСОАВИАХИМ».

Для широкой популяризации военного дела среди гражданского населения Сибирский военный округ решил устроить на льду Оби манёвры при участии всех воинских частей Новосибирского гарнизона. Задача боя – захватить железнодорожный мост через Обь. Так что слух оказался правдой…

Фотография с сайта Nsk.novosibdom.ru

С самого раннего утра 20 февраля 1927 года тысячи новосибирцев потянулись на реку. Жители города облепили все прибрежные откосы и возвышенности от железнодорожного моста до вокзала. Больше всего горожан волновали аэропланы, которые должны были бросать бомбы. Близко подходить побаивались, потому что «газ пущать» обещали. Мамаши уговаривали своих любопытных сыновей, чтобы не лезли куда не следует и соблюдали правила безопасности.

По реке строем шли красноармейцы, чтобы занять свои позиции. В 10 часов 30 минут, непосредственно перед боем, состоялся лыжный пробег. Это были так называемые городские военно-гражданские состязания. Как сообщала пресса, «в ряд встали 30 лыжников-разведчиков, потом 60 лыжников от Красной армии и союзов. А вслед за ними пошли семь женщин». Но все с нетерпением ожидали начала манёвров. Снимать предстоящий бой приехал на автомобиле даже оператор с «Киносибири».

Аэроплан без крыльев

…И вот раздался какой-то шум. Все завертели головами, пытаясь понять, что это.

– Аэроплан, аэроплан, – закричали в толпе. – Вон катится по льду.

Действительно, по Оби со страшным гулом неслось что-то похожее на аэроплан. Все начали сокрушаться: как это они просмотрели самый важный момент, когда и где аэроплан опустился на лед! Каково же было удивление, когда он остановился у «штаба»: у аэроплана не было крыльев. На самом деле это оказались аэросани. Их тоже нечасто увидишь в городе, к тому же и пропеллер впереди крутится. А полётов не было: туман и низкие облака помешали настоящим аэропланам подняться в воздух.

Мост не отстояли

И вот «бой» за железнодорожный мост начался. Лёгкая перестрелка переросла в учащённую пальбу. Штаб защитников важного стратегического объекта находился в будке для полоскания белья. Мальчик-телефонист активно разматывал кабель, чтобы установить связь с позициями.

— Алло! Алло! Пускают дымовую завесу.

Дым густой полосой окутал и правый берег Оби, где находились зрители. Условный противник пошёл в наступление. Грохочут орудия защитников моста, но наступление продолжается. Защитники моста начали отступать, пробиваясь сквозь толпу зевак под дружный смех. Они бегут, отстреливаясь, ложатся на снег и снова бегут. Но всем уже ясно, что мост будет сдан. Пулемётчик изо всех сил строчит из ручного пулемёта, но, как на грех, в самый неподходящий момент запутывается в белом маскхалате. Тут-то его и берут в плен. Толпа негодует: «Эх ты! Дался сам в руки!» Тот конфузливо улыбается и отходит в сторонку.

Фотография с сайта zemlyanka-v.ru

Как писали репортёры, вдруг «в самый последний момент камыш на левом берегу оживает. Он задвигался и пророс сталью. Всадники несутся поперек реки. Клинки шашек блестят в разрубаемом воздухе. Лошади летят к крутому правому берегу. Это момент кавалерийской атаки».

Бой окончен. Часы показывают три часа дня. «Противник» с задачей справился. Он сумел захватить железнодорожный мост. Мало-помалу стали расходиться и зрители. Многие из них недовольны: одни ждали обещанных аэропланов, но те не прилетели, другие – оглушительной канонады, однако и её не случилось.

Новая тактика боя

Пришлось военным начальникам в газетах чуть позже давать объяснение: «Почему на Оби не было оглушительных залпов?». Оказывается, «руководители этого манёвра хотели показать населению новые формы и методы борьбы на современном поле боевых действий». А это значит, что тактика боевых действий в последнее время сильно изменилась.

Фотография с сайта auction.ru

Использование в большом количестве «огневых технических средств», как то: винтовок и пулемётов, «навсегда отодвинуло в прошлое скученность цепей пехоты, массовые одновременные залпы и штыковые схватки». В статье подчёркивалось, что «характерными звуковыми эффектами современного боя» должны быть: «одиночные винтовочные выстрелы, короткие вспышки пулемётов, губительный минутный огонь артиллерии, отдельные взрывы бомб налетающих самолётов».

«Почему он не машет крыльями, как птица?»

В «день рождения Красной армии» устроили также и военную выставку. В ней было несколько отделов: стрелково-тактический, авиации и химии, военно-инженерный, связи и отдел политграмоты в Красной армии. Тысячи горожан рассматривали военный аэроплан, противогазы, модели понтонных мостов, ружья, пулемёты, пушки. Дежурный объяснял посетителям, как обращаться с оружием, как делать наводку пушек и пулемётов.

В день открытия выставку посетили более тысячи человек. Крестьяне особенно интересовались аэропланом. Они постоянно спрашивали: «Почему он летает, не махая крыльями, как птица?». Многие высказывали пожелания, чтобы военная выставка стала постоянной. Вот так наш город когда-то праздновал день рождения Красной армии.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор