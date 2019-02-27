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Пешком по Богданке

Памяти Дмитрия Прибаловца
Рубрика: политика, общество

27.02.2019 10:23

фотографии Михаила Глотова

Богданочка родная. Жёлтые, красные, зелёные дома от Учительской до громадной витрины бассейна «Нептун» и заветных касс стадиона «Сибирь». Потом, сразу после промышленного техникума с его восхитительно-незамутнённым «Рискни стать умным», всё больше серых хрущёвок. Они же, к слову, есть немного и на Учительской, по чётной стороне. И все вместе, получается, эти здания Богданки – как цвета времён года. Зелёный – весна, красный – лето, жёлтый – осень, серый – зима.

Я родился и вырос в жёлтом доме переменной этажности на улице Театральной. Все дома во дворе были жёлтыми и только один – красным. Через дорожку (по ней одно время проходил маршрут троллейбуса № 22) был двор зелёных домов. Школа же наша № 23 была жёлтого цвета, рядышком багрянилось общежитие, а справа серел многоквартирный двор.

Эти нехитрые цветные открытки памяти – с восьмидесятых и до переезда в 2001 году – перебирал недавно перед сном. Хорошо стало внутри. Задумал прогуляться по Богданке.

25 февраля была прекрасная погода. В обед прошёлся пешком от Сухого лога до Учительской. Давно тут не был. Многие фасады поменялись, а некоторых зданий и вовсе уже нет. Восстанавливал картинки по памяти. Где-то тут во дворах яйцо гигантских размеров. Там же как бы памятник то ли дворнику, то ли домовому. Шахматная школа «Каисса» и клуб «Бригантина».

Заборчик, который пару лет назад болельщики разрисовали историческими логотипами ХК «Сибирь». Тонкие печальные статуи перед клубом «Отдых». Местом, где был клуб «Отдых»... Волшебная футбольная площадка за ним. Дом спорта. Его тоже дорисовываю из памяти. Фонтаны перед дорогим мальчишескому сердцу ЛДС и на авось приделанные буквы на козырьке его крыши – «и так сойдёт, ровно!». Бассейн «Нептун», где учился плавать, едва не потопил одноклассников и разбил себе подбородок. Кинотеатр «Космос» ещё без зеркального остекления.

Загадочные дворы работы Арбатского – «Алиса» и «Гулливер». Снова статуи – уже причудливых персонажей ближе к ДК имени Горького и до остановки «25 лет Октября». Статуи на крыше самого ДК. Фонтан перед ним и его сказочный брат-близнец во дворе этого дома культуры. Удивительный кафетерий там же. Легендарный ресторан «Восток». Манящий Павловский сквер, ещё без пушек, но с работающими фонтанами и деревьями, на которых растут грецкие орехи в зелёных шкурках. Неизменно-вечный магазин «Ткани». СДЮШОР с хоккейной коробкой. ДК имени Пичугина. И, конечно, родная школа № 23.

Как будто прогулялся по улице памяти. Весна, лето, осень зима. И снова весна. Почти.

С Богданки наша семья переехала 18 лет назад. Образ улицы детства со временем размывался, яркие краски выгорали. Так уж устроена память – ей нужна подпитка. Последние годы эта подпитка была.

О жизни любимой Богданки мне почти каждый день рассказывал со своих страниц Дмитрий Прибаловец. Хороший человек и, в лучшем смысле этого слова, городской депутат. В конце 2016 года он вместе с единомышленниками выхлопотал Богданке статус достопримечательного места и этим, надеюсь, сохранил её для Новосибирска. Он постоянно делал что-то нужное жителям Калининского района и его главной улицы Богдана Хмельницкого. Они все на самом деле были в его сердце.

25 февраля сердце Дмитрия Прибаловца внезапно остановилось.

Фотография со страницы Дмитрия Прибаловца vk.com

После ухода человека остаётся память о нём. Его помнят родные, коллеги, друзья, общавшиеся с ним люди. Дмитрия Прибаловца будут помнить Новосибирск, Калининский район, Богданка. И школа № 23, в которой он учился. Наверное, со временем на её стене должна появиться памятная табличка.

«Дмитрий Прибаловец. Годы жизни. С благодарностью от всех нас». 

Автор
Михаил Глотов
журналист
Автор
Михаил Глотов
журналист
Теги: мужчины депутаты Совет депутатов Новосибирска

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