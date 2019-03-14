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BIM или смерть

Новосибирцам нужно учиться строить по-новому, иначе их вытеснят москвичи, а то и вовсе – китайцы
Рубрика: недвижимость

14.03.2019 17:41

Коллаж Сиб.фм

Недавно чиновники и строители Новосибирска обсудили перспективны внедрения BIM-технологий в строительстве. Очень приятно, что наконец-то в Новосибирской области обратили на это внимание. Хотя Минстрой России первый приказ о внедрении данной технологии издал ещё 29 декабря 2014 года, а в 2016 году уже были поручения от премьер-министра. Так что Новосибирская область в этом вопросе, мягко говоря, не лидер. Поэтому я особенно высоко оцениваю нынешнюю активность нового руководства минстроя НСО.

Дело в том, что BIM – это новый подход к строительству, главное достоинство которого заключается в экономии денег на всех стадиях работы с объектом и эффективность инвестиционного и строительного контроля. И если новосибирские строители его вовремя не освоят, то они уступят своё место другим строителям, прежде всего – московским.

Стоит отметить, что BIM развивается во всей строительной отрасли, а не только в отдельных регионах. В Новосибирской области есть очень хорошие примеры в области информационного моделирования. Прежде всего, молодая проектная компания (и по возрасту организации, и по возрасту сотрудников) Synergy Systems, ставшая победителем «Всероссийского BIM-конкурса 2017». Также проектная организация «ГенИнжПроект». Наконец, разработчики программы «АВС-Смета». Эта программа считает смету по информационной модели и является сегодня лучшей подобной разработкой в нашей стране. Она уже стала основной сметной программой в Казахстане, идёт к подобному результату в Белоруссии. Но в Новосибирской области о ней пока слабо знают из-за общей недоразвитости BIM.

Поэтому учиться надо не в Сибири, а у тех, кто идёт впереди или хотя бы лучше понимает проблему. Я бы назвал Екатеринбург, где использование BIM является обязательным требованием для госбюджетных объектов. Кстати, это и главный путь внедрения BIM для минстроя НСО – через государственного технического заказчика. Подобное уже пытается делать Екатеринбург. Новосибирск пока настроен скорее скептически.

Противники, конечно, у внедрения BIM есть везде, как у всего нового. Но в мире сейчас идёт бешеная гонка за лидерство в области использования этой технологии, поскольку она открывает путь к строительным заказам на мировом рынке. И последние несколько лет в число лидеров стремительно врывается Китай.

Так что если мы ещё «подождем», то можем свою строительную отрасль просто похоронить.

Автор
Валерий Талапов
профессор НГАСУ (Сибстрин)
Автор
Валерий Талапов
профессор НГАСУ (Сибстрин)
Теги: архитектура технологии строительство Минстрой

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