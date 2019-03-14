BIM или смерть

Новосибирцам нужно учиться строить по-новому, иначе их вытеснят москвичи, а то и вовсе – китайцы

Коллаж Сиб.фм

Недавно чиновники и строители Новосибирска обсудили перспективны внедрения BIM-технологий в строительстве. Очень приятно, что наконец-то в Новосибирской области обратили на это внимание. Хотя Минстрой России первый приказ о внедрении данной технологии издал ещё 29 декабря 2014 года, а в 2016 году уже были поручения от премьер-министра. Так что Новосибирская область в этом вопросе, мягко говоря, не лидер. Поэтому я особенно высоко оцениваю нынешнюю активность нового руководства минстроя НСО.

Дело в том, что BIM – это новый подход к строительству, главное достоинство которого заключается в экономии денег на всех стадиях работы с объектом и эффективность инвестиционного и строительного контроля. И если новосибирские строители его вовремя не освоят, то они уступят своё место другим строителям, прежде всего – московским.

Стоит отметить, что BIM развивается во всей строительной отрасли, а не только в отдельных регионах. В Новосибирской области есть очень хорошие примеры в области информационного моделирования. Прежде всего, молодая проектная компания (и по возрасту организации, и по возрасту сотрудников) Synergy Systems, ставшая победителем «Всероссийского BIM-конкурса 2017». Также проектная организация «ГенИнжПроект». Наконец, разработчики программы «АВС-Смета». Эта программа считает смету по информационной модели и является сегодня лучшей подобной разработкой в нашей стране. Она уже стала основной сметной программой в Казахстане, идёт к подобному результату в Белоруссии. Но в Новосибирской области о ней пока слабо знают из-за общей недоразвитости BIM.

Поэтому учиться надо не в Сибири, а у тех, кто идёт впереди или хотя бы лучше понимает проблему. Я бы назвал Екатеринбург, где использование BIM является обязательным требованием для госбюджетных объектов. Кстати, это и главный путь внедрения BIM для минстроя НСО – через государственного технического заказчика. Подобное уже пытается делать Екатеринбург. Новосибирск пока настроен скорее скептически.

Противники, конечно, у внедрения BIM есть везде, как у всего нового. Но в мире сейчас идёт бешеная гонка за лидерство в области использования этой технологии, поскольку она открывает путь к строительным заказам на мировом рынке. И последние несколько лет в число лидеров стремительно врывается Китай.

Так что если мы ещё «подождем», то можем свою строительную отрасль просто похоронить.



Валерий Талапов

профессор НГАСУ (Сибстрин) Автор