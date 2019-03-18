Пахнет подростковым духом

3 балла
-4
65.42 74.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Пахнет подростковым духом

Фильм «Середина 90-х»: детские осколки четвертьвековой давности по ту сторону океана
Рубрика: афиша, культура

18.03.2019 10:31

Коллаж Сиб.фм, скриншоты из трейлера

Режиссёр-дебютант и бывший голливудский комик Джона Хилл снял фильм-зарисовку о локальных проблемах подростков из гетто в Калифорнии середины 90-х. Получилось универсальное полотно с узнаваемыми символами эпохи, культурными кодами и вопросами, актуальными для тех, кто когда-то был просто подростком. Спустя полгода после премьеры в США фильм дошёл до российских кинотеатров.

Фильм «Середина 90-х» рассказывает о герое 13 лет по имени Стиви (актер Санни Сулджик, известный по роли в фильме «Убийство священного оленя»). Он живёт в условиях вражды со старшим братом и отстранённости мамы, попытках познать новый, гремящий и бурлящий мир, и поисках своего места в нем. Стиви заводит новые знакомства с компанией скейтеров-оторв – калифорнийских бездельников из гетто, и под их чутким руководством за пару недель проходит путь от ребёнка до подростка.

Сопровождают период взросления героя – палящее калифорнийское солнце в пыльных скейт-парках, наивные и скабрезные беседы со старшими товарищами и шикарная музыка от самых важных групп того времени. А также – дешёвое пиво с сигаретами и «травкой», неоправданные риски для здоровья и прочие первые, всегда нелепые и несуразные, опыты из взрослого мира.

Джона Хилл, до сих пор знакомый большинству лишь по образу комичного толстяка-недотёпы, уже давно и успешно сменил свое амплуа. И если его «сдувшийся» внешний вид и расширившийся диапазон актёрского мастерства можно было наблюдать последние два года, то как режиссёр Джона заявил о себе впервые. И сразу сделал это хлёстко и ярко (под стать той эпохе), нестандартно по форме, в хорошем смысле просто по драматургии, и масштабно по степени высказывания. Джона Хилл, будучи человеком небедным от рождения и обросший большими связями в Голливуде, мог бы найти любую сумму на фильм и позвать актёров большой величины в него. Но кажется, что режиссёр намеренно уходил от мейнстрима во всех его проявлениях. Потому что адекватно высказаться о 90-х, передать их атмосферу, материю и запах подросткового духа единственно честным образом можно было лишь так, как сделал это Хилл – почти документально и без толики пафоса.

Еще на моменте пре-продакшна режиссёр раскрыл все свои карты, заявив, что он снимет фильм под впечатлением и в духе картин «Детки» Ларри Кларка и «Это – Англия» Шэйна Медоуза. Этот список можно было продолжить, потому что вряд ли лишь этими большими фильмами можно ограничить отсылки и парафразы «Середины 90-х». В первую очередь, в Хилле видится его, наверное, пока главный наставник – Джадд Апатоу. В дебютном творческом опыте Хилла явно считываются те же любимые «апатовские» темы запечатления инфантилизма, превозношения лузерства и бичевание социализации. Тот же очень простой и тривиальный, но не становящийся от этого менее значимым посыл, что любой взрослый – это постаревший ребёнок. Также на фильм Хилла в разных его составляющих очевидно повлияло творчество многих артхаусных режиссёров, зародившихся и прошедших период становления как раз в 90-е: от Линн Рэмси и Грегга Араки до Гаса Ван Сента и Дэнни Бойла. Но в итоге Джона Хилл создал такой фильм, который фундаментально как раз невозможно сравнить ни с чем, на что он хотел бы быть похож. В нем нет ни сюрреализма Араки, ни социальных посылов Ван Сента, ни болезненных приговоров Кларка. Хилл, то ли намеренно, то ли случайно, не стал выпячивать режиссёрское «я» (недаром он избежал соблазна сыграть в фильме сам). Он, будто бы скромно и смущаясь, предложил посмотреть зрителю на все те обрывки киноплёнок и аудиокассет, куски постеров и рукописных блокнотов, выцветшие принты на рваных майках и погнутых бейсболках, пыльные игровые приставки и картриджи... На осколки скейтов и случайных судеб, которые мог бы вспомнить каждый, кому сейчас от 30 до 40 лет. Хилл не делает выводов, не морализирует и не задаётся вопросами, мучая ими же зрителя. Режиссёр с документальным пристрастием напоминает нам сегодняшним о наших «шинелях» из 90-х, и показывает ту эпоху, из которой вышла практически вся культура нынешнего времени и любые другие составляющие современной жизни.

«Середина 90-х» – это абсолютно авторское кино: Хилл выступил в нём не только как режиссёр, но ещё как автор сценария и со-продюсер. Все прочие признаки инди-кино также на месте. Это и нарочито небрежная операторская работа в формате 4:3 со съёмкой на 16-миллиметровую пленку и «хипстерским» фильтром от Криса Бловельта (оператора, уже набившего руку на подобном стиле съёмки). И обрывистый монтаж, где каждая сцена – будто случайно и хаотично задокументированное с помощью ручной камеры домашнее видео, а эпизоды просто склеены между собой. И сильные роли дебютантов, большинство из которых – не профессиональные актёры, а реальные скейтеры. Вкупе с яркими камео, отдающими дань теме и времени: трэшевый Хармони Корин (режиссёр, сценарист, актёр) и культовый рэпер Дель (более известный как Del the Funky Homosapien).

И, конечно, просто выдающийся саундтрек. На нём хочется остановиться отдельно, потому что уже он один способен был вытянуть даже самый провальный с драматургической точки зрения фильм про 90-е. Основные музыкальные темы для фильма были написаны Трентом Резнором и Аттикусом Россом – людьми, ставшими флагманами в области новой и нестандартной музыки для кино. А Резнор ещё и сам по себе является важнейшей фигурой в музыкальной индустрии 90-х. Также фильм под завязку наполнен уже ставшим классическим и каноническим творчеством групп двух самых популярных жанров того времени – хип-хопа и гранжа: от Cypress Hill и Wu-Tang Clan до Pixies и Nirvana. И такое музыкальное изобилие в фильме неспроста: практически у каждого человека главными признаками, по которым вспоминается подростковый период, является музыка.

В фильме музыка становится важнейшим, а может быть и главным мостом через океаны, страны, культуры и время. Именно она не заставляет помечтать о другом прошлом, а именно вспомнить своё – почти такое же. Ведь чем, по большому счёту, сильно отличаются скейтеры из калифорнийского гетто в фильме от, например, подростков, которые тусовались в то же самое время в Новосибирске у цирка или на «мажордочке»? Те же худи и бейсболки (пусть и «китайские»), те же скейты и пиво (пусть и «местные»), то же солнце (пусть и не такое жаркое). Но самое главное – та же музыка. И пусть на «палёных» кассетах, но с теми же дерзкими речитативами против всего и всех, смачными вибрациями любви и ревущими риффами свободы. Тот же нараспашку открытый к жизни на полную катушку мир, который бывает лишь раз – под палящим летним солнцем молодости.

Автор
Антон Митько
журналист
Автор
Антон Митько
журналист
Теги: кино кинотеатры рецензии

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Посевная кампания в Новосибирской области будет дороже прошлогодней на 800 млн рублей

сегодня 14:59 Общество 0 Коммент.

Сегодня в Бийске прошла массовая эвакуация из-за угрозы взрыва

сегодня 14:41 Хроника 0 Коммент.

В Кемерово доставили памятник погибшим в «Зимней вишне»

сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирские гимнасты помогли сборной России выиграть один из этапов Кубка мира

сегодня 14:36 Общество 0 Коммент.

Подросток голыми руками разбил окна ради спасения людей из пожара под Новосибирском

сегодня 14:29 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске объявили войну тонировке и грязным номерам

сегодня 14:14 Общество 0 Коммент.

Бывшего работника аэропорта Толмачёво будут судить за кражу часов стоимостью 350 тысяч рублей

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Минстрой Новосибирской области решил изменить архитектурный облик региона

сегодня 13:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирец напал на росгвардейца со шпионским оружием и отправился за решётку

сегодня 13:18 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал самый безопасный освежитель воздуха

сегодня 13:07 Общество 0 Коммент.

Главу Республики Алтай Александра Бердникова может сменить Олег Хорохордин

сегодня 13:05 Общество 0 Коммент.

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской лётчицы

сегодня 12:14 Общество 0 Коммент.

Новосибирск на три дня погрузится в туман

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске число безработных превышает число вакансий в три раза

сегодня 11:43 Общество 0 Коммент.

На смену холодной погоде в Новосибирск придёт потепление

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

сегодня 10:44 Хроника 0 Коммент.

Сломавшего позвоночник на льду мужчину спасли под Новосибирском

сегодня 10:31 Общество 0 Коммент.

Новосибирские мусорщики заблокировали движение в одном из дворов

сегодня 09:31 Хроника 0 Коммент.

В сети появилось видео воссозданного Бердского острога

сегодня 09:01 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.02.2019

События выходных: всем сестрам по серьгам

Оперная икона ...

Читать далее
Image
14.02.2019

События выходных: тает лёд

Истинно грузинская легенда, классика восто...

Читать далее
Image
26.12.2018

Соблазниться и стать свиньёй

Под видом новогодней комедии притаили...

Читать далее

Новости по теме

Стала известна дата выхода финальной серии «Теории Большого взрыва» 13.03.2019 Большинство кинотеатров проигнорировали мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» 12.03.2019 Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов» 07.03.2019 «Зелёная книга» стала лучшим фильмом по итогам вручения премии «Оскар» 25.02.2019 Новосибирцам покажут уникальную запись последнего концерта «Гражданской обороны» 17.02.2019

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Жительница Новосибирска пропала при странных обстоятельствах

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

Погода в Новосибирске резко изменится в течение ближайших суток

Image

Женщина разбилась на снегоходе в Шерегеше

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Следком начал проверку после конфликта ученицы и сотрудницы болот...

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...