На своём берегу

4 балла
0
64.32 73
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

На своём берегу

Японский хиган: неделя почитания предков
Рубрика: общество

20.03.2019 10:47

иллюстрация с сайта japaneseclass.jp

Неделя с 18 по 24 марта посвящена в Японии почитанию предков. Буддийский праздник называется хиган (彼岸), что в переводе означает «другой берег». По японскому буддийскому поверью загробный и земной миры разделены рекой Сандзу (яп. 三途の川).

Усопшие пересекают реку на седьмой день после смерти одним из способов: по мосту, вброд, и сквозь глубокие и кишащие драконами воды. Добрые дела при жизни человека будут вознаграждены проходом в мир мёртвых по мосту, украшенному семью сокровищами. За злые деяния человек понесёт расплату – переходом вброд или сквозь более сложные и опасные препятствия. Среди японцев популярна поговорка «Берёшь много денег – утонешь в Сандзу».

фотография с сайта jpnculture.net

Недели Хигана проходят два раза в год – весной и осенью, и приурочены к Дням равноденствия. Дни весеннего и осеннего равноденствия являются официальными государственными праздниками. В этом году 21 марта и 23 сентября станут выходными днями. Но, несмотря на правительственные указания, компании индивидуально принимают решения объявлять эти дни выходными или рабочими.

Хиган начинают праздновать за три дня до равноденствия и заканчивают тремя днями после. В дни равноденствия – весной отступает зимний холод, осенью – летняя жара. И это благоприятное время для посещения храмов и семейных кладбищ.

фотография с сайта osohshiki.jp

В эти дни японцы стараются посетить и привести в порядок могилы, принести свежие цветы, зажечь благовония и свечи, помолиться, держа в руках чётки (яп. 数珠 дзюдзу), здесь же устроить небольшой пикник. В нашей семье вместо пикника принято посещать японский ресторан. Мясо в дни Хигана не употребляют, традиционные блюда в этот период: рис с овощами, рисовые колобки, покрытые сладкой бобовой пастой. Мужчины в нашей семье надевают чёрный костюм с белой рубашкой и чёрным галстуком, а женщины — чёрное платье или чёрное кимоно, дети также в чёрных одеждах. Это один из поводов встретиться с дальними японскими родственниками (двоюродными дедушками, бабушками, братьями и их семьями).

Поминальные службы совершаются четыре раза в год: на Новый год, в дни весеннего и осеннего равноденствия – Хиган, и в летний праздник Обон.

Кладбища выглядят иначе, чем в России. И могут соседствовать с жилыми домами, школами, магазинами, парками, храмами. Часто ограждены высоким забором. Так, например, я поняла спустя несколько лет, что рядом с супермаркетом, где покупаю продукты, находится место вечного упокоения.

фотография с сайта visualhunt.com

Могилы обычно каменные и массивные. Без портретов, только с гравировкой имён. Место на кладбище стоит дорого. Средняя цена по Токио – от 2 миллионов йен (примерно 1,1 млн рублей). В неё входят участок земли, плата за содержание, стоимость надгробия. Поэтому захоронения праха проходит в семейных могилах, где покоится несколько поколений. Дешевле обходятся колумбарии. При высоких ценах не редкостью являются и истории, когда прах умерших хранят и дома

Автор
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
Автор
Ирина Фудзи
русский блогер в Японии
Теги: традиции иностранцы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске разрабатывается прибор для экстренного восстановления кровообращения

сегодня 15:49 Наука 0 Коммент.

Более половины россиян поддерживают акции протеста против изоляции интернета

сегодня 15:29 Общество 0 Коммент.

В Россию прекратят поставку жизненно необходимого лекарства для сердечников

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области ищут пропавших мать и дочь

сегодня 15:06 Хроника 0 Коммент.

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал Путину прошение об отставке

сегодня 14:17 Политика 0 Коммент.

Новосибирские власти готовы потратить на первомайские праздники почти два миллиона рублей

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

В Омске в столкновении иномарки и автобусов пострадали дети

сегодня 13:36 Хроника 0 Коммент.

Мэр Новосибирска поручил проконтролировать строительство детсада в микрорайоне «Европейский берег»

сегодня 13:12 Общество 0 Коммент.

Двое жителей Хакасии незаконно вырубили 20 тысяч кубометров леса

сегодня 12:49 Хроника 0 Коммент.

Бердск проинспектирует председатель общественной палаты РФ по ЖКХ Игорь Шпектор

сегодня 12:32 Общество 0 Коммент.

Пожарные спасли запертую девочку из горящей квартиры в Новосибирске

сегодня 12:06 Хроника 0 Коммент.

Томского предпринимателя оштрафовали за рекламу «низких поцелуев»

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Новокузнецка отстранили от должности за подлог документов и липовые подписи

сегодня 11:56 Общество 0 Коммент.

У инвестора завода по розливу воды из Байкала для Китая нет разрешения на водопользование

сегодня 11:29 Общество 0 Коммент.

Министра уволили за срыв сроков строительства ЛДС в Сибири

сегодня 10:54 Общество 0 Коммент.

Через 50 лет пятиэтажные «хрущёвки» исчезнут с улиц Новосибирска

сегодня 10:49 Общество 0 Коммент.

Главу Оби привлекут к ответственности за незаконный снегоотвал

сегодня 10:33 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы снимали пожар на видео вместо звонка в МЧС

сегодня 10:22 Общество 0 Коммент.

Красноярцы померились в силе мужских пощёчин

сегодня 10:11 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
18.03.2019

Вишнёвая феерия

В марте главным цветом в Южной Корее становится розовый...

Читать далее
Image
06.03.2019

Аннён по-корейски

Секреты восточной медицины дополняют суперсовременные техн...

Читать далее
Image
23.01.2019

Пока молод, нужно решаться

Как образовательные курсы за рубежом измен...

Читать далее
Image
11.12.2018

Накормить и удивить

Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шо...

Читать далее
Image
29.10.2018

Медицина Южной Кореи: высокие технологии и квалифицированные врачи

За лечением — в Южную Корею: как выбрать ...

Читать далее
Image
23.09.2018

История в пакетике

Что такое «чайная церемония» и какой путь проходит чай, ...

Читать далее

Новости по теме

В два раза больше туристов приехали на зимний Байкал в этом году вчера 07:27 Гадания и богатый стол: 5 главных сходств Нового года в Сибири и Ирландии 17.12.2018 Омичи взбунтовались против вторжения китайских гастарбайтеров 12.12.2018 Китай арендует 150 тысяч гектаров сибирской земли 08.11.2018 Камбоджийский генерал прилетел в Новосибирск и замёрз 08.11.2018

Популярное

Image

Пропавшая при странных обстоятельствах жительница Новосибирска на...

Image

В Новосибирске умер известный телеведущий и журналист Сергей Луки...

Image

Основатель компании по продаже косметики «Расцветай» Алексей Корн...

Image

В Кемеровской области нашли тела пропавших детей

Image

Следком раскрыл обстоятельства таинственной гибели новосибирской ...

Image

Новосибирцы выступили против строительства новой поликлиники

Image

В сети появились фото обыска кабинета заместителя директора МКУ «...

Image

В Иркутске глыба льда упала на голову восьмилетней девочке

Image

Опасная лаборатория угрожала возникновением эпидемии жителям Ново...

Image

В новосибирском торговом центре рассказали подробности об эвакуац...

Image

Омские подростки избили двенадцатилетнего мальчика и сняли издева...

Image

Заключённый напал на сотрудника колонии в Новосибирске

Image

Хозяйка самой дорогой квартиры в Новосибирске выставила её на про...