На своём берегу

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На своём берегуЯпонский хиган: неделя почитания предков
Рубрика: общество
20.03.2019 10:47
иллюстрация с сайта japaneseclass.jp
Неделя с 18 по 24 марта посвящена в Японии почитанию предков. Буддийский праздник называется хиган (彼岸), что в переводе означает «другой берег». По японскому буддийскому поверью загробный и земной миры разделены рекой Сандзу (яп. 三途の川).
Усопшие пересекают реку на седьмой день после смерти одним из способов: по мосту, вброд, и сквозь глубокие и кишащие драконами воды. Добрые дела при жизни человека будут вознаграждены проходом в мир мёртвых по мосту, украшенному семью сокровищами. За злые деяния человек понесёт расплату – переходом вброд или сквозь более сложные и опасные препятствия. Среди японцев популярна поговорка «Берёшь много денег – утонешь в Сандзу».
фотография с сайта jpnculture.net
Недели Хигана проходят два раза в год – весной и осенью, и приурочены к Дням равноденствия. Дни весеннего и осеннего равноденствия являются официальными государственными праздниками. В этом году 21 марта и 23 сентября станут выходными днями. Но, несмотря на правительственные указания, компании индивидуально принимают решения объявлять эти дни выходными или рабочими.
Хиган начинают праздновать за три дня до равноденствия и заканчивают тремя днями после. В дни равноденствия – весной отступает зимний холод, осенью – летняя жара. И это благоприятное время для посещения храмов и семейных кладбищ.
фотография с сайта osohshiki.jp
В эти дни японцы стараются посетить и привести в порядок могилы, принести свежие цветы, зажечь благовония и свечи, помолиться, держа в руках чётки (яп. 数珠 дзюдзу), здесь же устроить небольшой пикник. В нашей семье вместо пикника принято посещать японский ресторан. Мясо в дни Хигана не употребляют, традиционные блюда в этот период: рис с овощами, рисовые колобки, покрытые сладкой бобовой пастой. Мужчины в нашей семье надевают чёрный костюм с белой рубашкой и чёрным галстуком, а женщины — чёрное платье или чёрное кимоно, дети также в чёрных одеждах. Это один из поводов встретиться с дальними японскими родственниками (двоюродными дедушками, бабушками, братьями и их семьями).
Поминальные службы совершаются четыре раза в год: на Новый год, в дни весеннего и осеннего равноденствия – Хиган, и в летний праздник Обон.
Кладбища выглядят иначе, чем в России. И могут соседствовать с жилыми домами, школами, магазинами, парками, храмами. Часто ограждены высоким забором. Так, например, я поняла спустя несколько лет, что рядом с супермаркетом, где покупаю продукты, находится место вечного упокоения.
фотография с сайта visualhunt.com
Могилы обычно каменные и массивные. Без портретов, только с гравировкой имён. Место на кладбище стоит дорого. Средняя цена по Токио – от 2 миллионов йен (примерно 1,1 млн рублей). В неё входят участок земли, плата за содержание, стоимость надгробия. Поэтому захоронения праха проходит в семейных могилах, где покоится несколько поколений. Дешевле обходятся колумбарии. При высоких ценах не редкостью являются и истории, когда прах умерших хранят и дома.
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