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Взятка как с горы на лыжах

Возврат уголовного дела мэра Шерегеша на дополнительное расследование мог бы стать выходом из конфузной ситуации
Рубрика: политика

20.03.2019 17:54

Коллаж Сиб.фм

22 марта в Таштагольском районном суде начнутся прения по делу мэра Шерегеша Виктора Дорогунцова, обвиняемого в покушении на взятку. Те, кто следит за процессом, надеются, что прокурор заявит ходатайство о возвращении дела на доследование. Иначе эта абсурдная история, похоже, не закончится никогда.

Виктор Дорогунцов был избран главой Шерегеша трижды, первый раз в 2006 году. Нынешние полномочия мэра заканчиваются в 2020, но вот уже более двух с половиной лет он временно отстранён от исполнения обязанностей руководителя – на время расследования уголовного дела.

Согласно обвинительному заключению, в декабре 2015 года один местный предприниматель попросил главу Шерегеша за вознаграждение оказать содействие в перезаключении договоров аренды нескольких земельных участков на новых людей, а в 2016-м, когда просьба была выполнена, его задержали сотрудники ГУ МВД России по Кемеровской области.


Давал — не давал. Как возврат долга превратился в коррупционный скандал

Потенциального взяткодателя они ждали в кабинете Дорогунцова, и даже просили мэра, чтобы тот его позвал. Законопослушный чиновник просьбу выполнил, а когда предприниматель вошёл, выяснилось, что денег при нём нет. Полицейским пришлось обыскать автомобиль незадачливого взяткодателя. Нашли 350 тысяч, а владелец ещё долго не хотел их отдавать, поскольку сам взял в долг – рассчитаться с кредиторами и поправить домашние дела.

Сам Виктор Дорогунцов вину не признавал на протяжении всего расследования. А по ходу судебного разбирательства ещё и выяснилось, что у главы Шерегеша просто не было тех управленческих полномочий, которые он, по версии следствия, употребил ради своей корысти. Об этом защита чиновника заявляла не раз. «Он как глава муниципалитета не имел возможности влиять на переуступку прав аренды земельного участка, на заключение или пролонгирование договора аренды земли с новым арендатором, – сказал Сиб.фм адвокат Константин Козлов. – Более того, мы нашли, а суд приобщил к делу соглашение между администрацией Шерегеша и администрацией Таштагольского района, согласно которому право заключать договоры на аренду земли передано муниципальному району. Мы также прилагаем справку о 148 аналогичных договорах, заключённых администрацией Таштагольского района в 2015-2016 годах».

Интересно, что вопросы прокуратуры к следствию по ходу расследования возникали не раз.

Осенью 2017 года прокуратура даже возвращала уголовное дело следователю для устранения недостатков, но указания эти выполнены не были: новое обвинительное заключение буквально дословно повторило прежнее.

По заранее запланированному сценарию пока идёт и сам процесс. Сценарий этот был сформулирован сразу после задержания Дорогунцова лично Аманом Тулеевым – тогда, осенью 2016-го, ещё губернатором Кемеровской области. Он комментировал обстоятельства дела как очевидные и даже потребовал от главы Таштагольского района Владимира Макуты освободить Виктора Дорогунцова от должности мэра Шерегеша. Хотя на тот момент не было не только приговора, но и обвинительного заключения, а должность главы городского поселения — выборная, а не назначаемая.

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: расследование Тулеев Аман шерегеш

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