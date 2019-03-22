Недвижимых не сдвинуть

В Новосибирске уже негде строить жилье в том числе и потому, что некоторые новосибирцы сами превратились в недвижимость

Коллаж Сиб.фм

В Новосибирске закончилась земля. С таким шокирующим заявлением выступил на неделе главный архитектор города Виктор Тимонов.

В городской черте, сказал он, практически не осталось участков под застройку. Ну то есть совсем немного: на Ключ-Камышенском плато, например, и на территории Северного аэропорта. «Но и туда подрядчик уже заходит, земля выкуплена», — добавил главный архитектор, окончательно дорисовав безвыходность ситуации.

Обескураживающее заявление состоялось на пресс-конференции, в которой участвовал и новый главный архитектор Новосибирской области Александр Авсейков. Он не то чтобы предвосхитил вопрос «а как насчет строиться дальше вширь», но высказался в смысле «не будем повторять ошибок Москвы» и выступил против градостроительной экстензии.

«Нужно предотвратить «эффект масляного пятна», заменить слепое разрастание-расползание на развитие»,

— сказал он.

Оба архитектора, правда, намекнули, что зато по причине отсутствия свободных территорий застройщики начнут более интенсивно сносить и расселять ветхие дома. Лет через 50-60 настанет очередь «хрущевских» пятиэтажек. (Добавим от себя, что чиновники наверняка понимают: кое-где надо и уже начать, но пока этого не позволяют сделать экономические реалии. Здесь вам не Москва.)

И еще одно «зато»: вновь построенные дома можно будет заставить строить чуть получше — например, из кирпича. У построенного здания, считает Виктор Тимонов, жизнь — примерно 80-100 лет, и надо думать о будущих поколениях, чтобы им не было за нас стыдно. Именно по этой причине продолжение Красного проспекта, по его убеждению, нужно застраивать кирпичными домами и в виде «мелкоштучной работы». «Кирпич позволяет любым формотворчеством заниматься», — обосновал Тимонов.

Собственно, большинство девелоперов, ставших свидетелями этой пресс-конференции, должны были до этого момента уже не досидеть, а побежать срочно сворачивать свой бизнес и увольняться: делать-то больше нечего. Мало того, что индустрии постоянно меняют правила игры. Мало того, что, введя проектное финансирование и счета эскроу, защищать инвесторов от неудач застройщиков решили за счет самих инвесторов и застройщиков (с выгодой, правда, для банкиров). Так вот еще — земля закончилась, привет.

Повезло бы только усидчивым, потому что, когда речь зашла про точечную застройку, стало ясно: простора для их деятельности еще много. Главные архитекторы пока просто не видят возможностей привести ее в систему. Разрешения на строительство на многие крохотные площадки в сердце города были выданы годы тому назад, но только теперь застройщики приступают к их освоению.

«Про все то, что вышло сегодня на финишную прямую в городской застройке, можно смело сказать, что начались эти процессы лет пять назад»,

— признает Виктор Тимонов, но переписать эти роковые сюжетные линии вариантов не видит. Только остается сетовать, что из каждого земельного участка бизнес старается все выжать по максимуму: строит дома максимальной этажности, с квартирами минимальной площади и с минимумом парковок (добавим от себя — а то и ниже минимума, если повезет хорошенько разжалобить власти).



Экстензия (мед., физиол.) — разгибание

С подобными подходами и людьми, их претворяющими, участники пресс-конференции хотят попрощаться навсегда, но не сразу.

Опять же, но уже в последний раз, добавим от себя: сразу сделать это точно не получится — по крайней мере, если одинаково для всех. Многих девелоперов с места не сдвинуть, потому что они стоят крепко. Кое-кого из собственников старых домов тоже не сдвинешь, потому что они исхитрились приватизировать свои строения вместе с землей и теперь ломят за участок космические цены.

Так что пока городские власти работают над экономической и юридической составляющими своих задач, город будет жить своей жизнью. Хотя и не весь одинаково хорошо.



Сергей Захаров

журналист Автор