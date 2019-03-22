Небо, земля и золотое дно казённого бизнеса

Одного из руководителей муниципального учреждения и известного похоронного менеджера показательно обыскали и задержали, но ненадолго

Коллаж Сиб.фм, фотографии со страницы Алексея Носова на facebook.com

Обыски в МКУ «Ритуальные услуги» и задержание замдиректора учреждения, о которых пресса гремит неделю, на самом деле далеко не уникальный случай. Другой аналогичный пример у всех на виду и уже открыто исследуется в суде. Их сравнение поможет понять, чьи ошибки приводят к таким случаям и что это за ошибки – частные сбои или системные несоответствия основ права и хозяйственной практики.

Яков Моисеевич и его сокровищница

Обыск в муниципальном казённом учреждении прошел 14 марта, в четверг. Поскольку офисы «Ритуальных услуг» есть не только в известном особняке на Потанинской, но и на кладбищах, силовикам пришлось потрудиться. Довольно скоро из официальных источников стало известно: следственные действия ведутся в рамках уголовного дела о взятке (ч. 5 ст. 290 УК РФ). И что касаются они не учреждения в целом и не его директора Сергея Авдюнина, а лично его зама – Якова Дистенфельда.

Ну а уже в пятницу вечером известный новосибирский общественник Алексей Носов на своей странице в Facebook опубликовал фото- и видеоматериалы с задержания и обыска. Там бриллианты в пакетиках, ружья в сейфах, пистолеты в автомобильном бардачке и даже бейсбольная бита в багажнике «крузака». Всё, как у нас недавно любили.

Яков Дистенфельд в сфере ритуальных услуг с начала 90-х. За эти годы добился статуса замдиректора по исполнению особо важных заданий и признанного, даже в каком-то смысле незаменимого специалиста по организации ВИП-похорон. После банкротства в 2005 году муниципальной ритуальной структуры один из немногих оказался в новой. Знакомые говорят, что он любит ювелирные украшения.

После его задержания муниципалитет отстраненно прокомментировал, что оказывает содействие следственному комитету, следственный комитет – что расследуется дело о взятках. Ряд изданий, сославшись на источник, близкий к следствию, сообщил: фотографии действительно связаны с обысками у Дистенфельда.

Казалось, Новосибирск на пороге уникального коррупционного скандала, который займёт публику и прессу надолго. Но вскоре Ленинский районный суд, отклонив ходатайство следователей об аресте, отпускает задержанного под подписку о невыезде.

И главное: если вдуматься, то дело и не уникально. Ведь чуть более года назад руководителя другого МКУ у нас уже подозревали во взятках. Это был Сергей Масликов, директор муниципального казённого учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр "Планетарий"». Того, правда, после обысков всё же арестовывали, а до возможности выйти под подписку он добирался через домашний арест. Ну и ещё: общественности неизвестно, нашли ли у астронома биту, золото с бриллиантами и боевой пистолет, а значит, вероятнее всего, не нашли.

Звёзды с чужих небес

Поскольку дело Масликова уже в суде, то понятно, что за взятки могли соблазнить уважаемого астронома на какие-то преступные действия или бездействия, входящие при этом в его служебные полномочия, причём в пользу кого-то (примерно так описывает Уголовный кодекс состав взятки).

Так вот, Масликову, по сути, инкриминируется, что он использовал казённое имущество для получения дохода третьей организацией. Сам подсудимый утверждает, что тратил средства на нужды планетария, но следствие не уверено. Речь идёт о суммах от 2 до 270 тысяч рублей.

Получается, что взяткой посчитали использование муниципального имущества в немуниципальных целях. Поскольку планетарий является казённым учреждением, у него нет ни счетов, ни имущества. Любая деятельность планетария является муниципальной функцией. Весь Масликов как директор тоже должен являться казённым, ведь он получает зарплату за работу в определённое время, и если в это же время он, скажем, напишет книгу, то гонорар за неё тоже могут признать взяткой. Но пока этого Сергею Масликову не инкриминируют.

Если взглянуть с этой позиции на МКУ «Ритуальные услуги», то весь его штат, занимающий муниципальные офисы и работающий на семи общественных кладбищах, – группа риска в составе более чем 150 человек, находящихся буквально на грани того, что их признают бандой. Ведь учреждение, в котором они работают, не только выполняет муниципальную функцию по поддержанию функционирования кладбищ, распределению участков под захоронения и их учёту. Оно оказывает платные услуги населению – причём не только по копке могил, но и вообще по организации ритуала, в русской традиции которого угощение и чаевые – на каждом шагу, а также предоставляют павильоны для торговли на территории всех кладбищ.

Журналистов, использовавших оперативные материалы с обыска у Якова Дистенфельда, не остановило, что никто не ответил на вопрос, как фото и видео попали к общественникам. Это объяснимо: Алексей Носов и его соратник Владимир Кириллов известны как расследователи по ритуальной сфере давно. Однажды они просто позвонили в МКУ «Ритуальные услуги» под видом человека, нуждающегося в содействии в организации похорон. Сотрудник МКУ отправил их к частному похоронному агенту. В соцсетях был скандал, но общественникам объяснили ситуацию в том ключе, что «вы бы ещё уборщице позвонили».

«После этого мы заявление делали в правоохранительные органы, пытались добиться порядка от профильных чиновников, – рассказывает Алексей Носов. – Никакого отклика не получили, хотя нам ведь могли бы сказать спасибо. В конце концов, никого за коррупцию на тот момент еще не задержали. А мы просто выявили, что информацию чёрным агентам сливают низовые сотрудники – охранники, диспетчеры».

По поводу находок в офисе и автомобиле Якова Дистенфельда он возмущен. «Это, мягко говоря, перебор. Всё же видно: бита бейсбольная и два пистолета в автомобиле, два ружья на работе. Это Чикаго, что ли? Сразу вспомнил из недавней истории один эпизод после форума "Ритуал". Нам дали слово и тут же отобрали, когда стало ясно, что мы с Владимиром Кирилловым говорим о коррупции в ритуальной отрасли. После этого Яков Моисеевич Дистенфельд кидается на Кириллова с угрозами, с кулаками. Что это такое? Это было прямо в мэрии, на входе в большой зал. Сейчас я понимаю: хорошо, что он ещё пистолет не достал».

Инцидент, о котором рассказывает Носов, прессой остался не замечен, а вот задержание Дистенфельда стало новостью недели. Правда, комментировать её участники рынка ритуальных услуг не спешат. Директор МУП «Похоронный дом "ИМИ"» и депутат горсовета Сергей Бондаренко утверждает, что ничего про это не знает и знать не хочет. «Спрашивают меня про это все – я всем так отвечаю, – признался он «Новой Сибири». – Принципиально скажу только то, что говорю давно: не должно казённое учреждение оказывать платные услуги. И не только само учреждение – даже работники. Их дело – содержание и благоустройство кладбища, улучшение пространства. За это они получают деньги».

Ситуация в новосибирской ритуальной сфере особенна тем, что самым влиятельным участником рынка является здесь казённое учреждение. С одной стороны, оно эксклюзивно распоряжается таким ресурсом, как кладбищенская земля. С другой – жёстко конкурирует с другими участниками процессов. Это не совсем по-божески, но по-другому не получается. И вот почему. По федеральному закону земля под захоронение должна предоставляться бесплатно. Не может брать деньги за неё и муниципалитет, для которого выполнение закона – функция, а не бизнес. В Новосибирске придумали для контроля ситуации и денежных потоков ввести в схему казённое учреждение.

Решило ли это проблему? В мэрии считается, что да: начальник управления торговли мэрии Виталий Витухин, курирующий ритуальную сферу, с гордостью рассказывал, что муниципалитет при ней даже остается в плюсе. А вот Новосибирскому управлению антимонопольной службы совмещение муниципальных социальных функций с коммерческими не нравится – по этому поводу между мэрией и УФАС идет многолетняя тяжба.

Вероятнее всего, именно об этом пойдёт речь и в уголовном деле Якова Дистенфельда. Но уже совсем с другого ракурса, а также с учётом золота, бриллиантов и оружия, которые у него нашли.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор