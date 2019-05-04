«Исчезнувшее Будущее» утонуло в Настоящем

Новосибирская коллекция футурологической архитектуры уничтожена реальностью

Коллаж Сиб.фм

Что случилось с новосибирским архивом «бумажной» футурологической архитектуры? Выражаясь в лаконичной манере президента Путина образца начала 2000-х, на это можно ответить в двух словах: «Она утонула». Большая часть коллекции, хранившейся в помещении Новосибирского отделения Союза фотохудожников РФ, или совсем погибла, или требует серьезной реставрации.

Эти работы – то, что ставило Новосибирск в ряд с несколькими столицами. Они хранились в здании на проспекте Димитрова, 6. Там несколько лет продолжается капитальный ремонт, и в процессе замены системы отопления в мастерских, служивших пристанищем для коллекции, были разрушены стены и разрыты полы. Зимой температура стала падать почти до нуля, поэтому помещения опустели и подмокшую коллекцию обнаружили слишком поздно.

фотография с сайта newsib.net

Неясно, попала ли вода через фундамент по причине недоремонтированной отмостки, или это связано со сбросом воды из системы отопления. Пока что инициативная группа высушила листы с работами и постаралась очистить их от плесени.

Недавно в Москве под редакцией архитектора и художника Юрия Аввакумова вышел каталог «Антология бумажной архитектуры», после чего наши архитекторы решили подготовить к выпуску своё издание, поскольку в коллекции больше всего именно работ новосибирцев. Но теперь материалов заметно поубавилось. «При полном попустительстве чиновников от культуры, – как выразились архитекторы, – и при том, что Новосибирск по-прежнему мнит себя столицей авангарда».

В последние десятилетия советской власти молодые архитекторы решили, что раз их проекты в родной стране практически неосуществимы, так и строить вовсе не обязательно, достаточно остановиться на промежуточной стадии – идеи и чертежа или рисунка, или, как сформулировал Аввакумов, «проекта проекта», фантазии на архитектурные темы. Так бумажная архитектура стала одновременно и порождением застоя с его разложением эстетических иерархий, и своего рода противостоянием ему.

фотография с сайта futurologija.ru

Для Новосибирска нынешняя потеря, по предварительным оценкам, достаточно серьезна: центров футурологической архитектуры в мире не так много – они находятся в Москве и Таллине, ещё часть работ «первого ряда» хранится в Третьяковской галерее, в Пушкинском и Русском музеях, в Центре Помпиду в Париже. Такое обилие европейских архивов объясняется тем, что «бумажники» много лет официально участвовали в международных конкурсах и получали на них многочисленные призы. Благодаря этим футурологическим проектам советская архитектура 1970-80-х стала предметом мирового внимания – ностальгия по «исчезнувшему будущему» оказалась одним из последних экспортных товаров советской культуры.

фотография с сайта futurologija.ru

На ситуацию с новосибирскими архивами уже отреагировали московские архитекторы. Поскольку, по их словам, подобные ситуации случались и у них, они предложили помощь реставраторов из Музея архитектуры имени Щусева: «Если организовать общий финансовый клич, можно попробовать спасти коллекцию». Готов оказать помощь и Берлинский музей архитектурного рисунка.

Сами новосибирские авторы образцов «бумажной» архитектуры честно признают, что к гибели архива привело «общее пошаговое движение» – и безразличие чиновников, и безответственность ремонтников, и легкомысленность хранителей.

«Хотя, конечно, во всём, как всегда, виновата плесень,

— подытожил дискуссию художник Вячеслав Мизин, который первым обнаружил последствия «футурологической катастрофы». И добавил: – Конечно, можно всё перерисовать по-новой и авторскими копиями сгладить очередную катастрофу. И выдать за историю "бумажной архитектуры". Но это неправильно».

Что касается суммы ущерба (с учётом узкого рынка спроса), то самые ценные работы, по мнению Мизина, могут оцениваться в несколько тысяч евро. Всего же серьёзно пострадало несколько десятков листов.



Николай Гармонеистов

журналист Автор