Военное положение в Новониколаевске

Разгул преступности вынудил власти принять чрезвычайные меры, но они ни к чему не привели

Коллаж Сиб.фм

Двадцатые годы прошлого века... Всё смешалось тогда в нашей стране и в Новониколаевске: белые, красные, кулаки, беженцы. К тому же нищета, голод, эпидемии. Город был наполнен «уголовно-ссыльным элементом». Сбежавшие из лагерей и ссылок пополняли кадры преступного мира. Недаром по росту преступности Новониколаевск среди крупных промышленных центров занимал первое место. Особенно страдали Ипподромский (ближе к базару), Вокзальный районы и центральные улицы города.

Наиболее распространёнными были имущественные преступления, или, попросту говоря, кражи.

Крали всё и у всех, начиная с простых людей и заканчивая высокопоставленными начальниками.

Место ограбления тоже значения не имело. Это были разбойные ограбления на улицах, площадях, в домах, на дорогах в окрестностях Новониколаевска, кражи на складах и в магазинах. Преступники были хорошо вооружены, действовали быстро, организованно. Город жил в постоянном страхе, люди боялись выходить на улицы. Особенно «урожайным» выдался 1922 год. Ежемесячно совершалось до четырёх грабежей, более ста простых краж, 50-60 краж животных.

«Рогатчики» и конокрады

На уголовном жаргоне «рогатка» – значит корова. Тех, кто специализировался на краже этих животных, звали «рогатчиками». В Новониколаевске действовала целая шайка этих воров. Горожане не знали, как сохранить своих домашних животных. Лошади пользовались не меньшим, а даже большим «спросом» у преступников. Что говорить, если уж со двора управления губернской милиции неизвестный пытался увести лошадку.

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В Новониколаевске и в Новониколаевском уезде действовали, как их тогда называли, шайки конокрадов человек по 30-50. У них было строгое разделение труда: одни совершали кражи и разбойные нападения, другие укрывали их и сбывали краденое, третьи снабжали оружием, изготавливали документы. Таких банд в 20-е годы было очень много. Среди них: ликвидированная в 1920 году банда Набокова (пять человек), в 1921-м – банда Теменова (50 человек), в 1922-м – банда Орлова (30 вооруженных ограблений за месяц).

В октябре 1925 года девять дней длилось судебное заседание, разбиравшее шумное дело шайки конокрадов и их главаря Кольки Черноты, он же Николай Петроченко, он же Сильвестр Вавренюк (это его настоящее имя). Колька Чернота начинал с малого – украл в 1921 году масло на маслодельном заводе. Каждый раз умудрялся улизнуть от милиции. Четыре раза сбегал. Одно время занимался изготовлением подложных удостоверений личности, бланков, расписок на лошадей. Потом перешел к главному – «лошадиным операциям». Лошадей воровали, затем перепродавали. Заодно грабили кооперативные лавки.

Основным местом пребывания бандитов был Коченёвский район. Так продолжалось три года. При последнем аресте Сильвестр Вавренюк сознался в пятнадцати преступлениях. Суд приговорил его и еще четырёх человек к расстрелу, а одиннадцать оправдали – как «доверчивых и неграмотных жертв конокрадов, использовавших их темноту».

Что воровали? Где? У кого?

Особенно любили преступники склады, магазины, общественные амбары с мукой, крупой, сахаром, не отказывались от мануфактуры, электрических лампочек, гвоздей и всего прочего, что под руку попадалось. Со склада Сибдальвнешторга было унесено товаров на сумму 1980 рублей в золотой валюте, со склада Губсоюза – на 600 миллионов рублей.

Участились случаи краж на железной дороге. В том, что тащили из вагонов со станции, не было ничего удивительного. Но когда преступники на полном ходу поезда прорубили крышу багажного вагона и начали выкидывать вещи – тут только диву даешься. Часть багажа была испорчена, часть найдена под откосом.

Воры не останавливались ни перед чем. Их наглость, вседозволенность, полное игнорирование законов, милиции, властей не знали предела. Ну кому придёт в голову красть одеяла со спящих детей?! Такой случай произошёл на одной из дач на Второй Ельцовке, занятой деткоммуной. Двое молодых людей забрались через окошко туалета в спальню и начали раздевать спящих ребятишек. Те начали кричать, но воры успели скрыться.

Но самое страшное: чтобы завладеть имуществом, убивали тех, кто под руку подвернётся. Преступники забирали вещи, оставляя после себя горы трупов и лужи крови. С теми, кого поймает милиция, особо не церемонились – суд чаще всего выносил самый строгий приговор – расстрел.

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Разбой на дорогах – особая страница в милицейской хронике. Преступники очень любили поживиться за городом, нападая на везущих хлеб крестьян. Крестьян убивали, хлеб забирали. Милиция сообщала, что с наступлением весны оттаивало много трупов. Родственники часто находили среди них своих близких, уехавших за хлебом ещё с осени.

Да и в деревнях крестьяне не могли спать спокойно. Каждый раз гадали: встанут ли утром живыми и неограбленными.

А бандиты кто?

Состав преступников был довольно разношёрстный. Тут и мелкие воришки, и хорошо организованные, вооружённые, с большим стажем банды. Одна банда Русановых чего стоила. Она наводила ужас на крестьян более десяти лет – от Иркутска до Ташкента. За эти годы совершила около двухсот грабежей с убийствами. Бандиты не брезговали ничем: конокрадство, вооружённые грабежи магазинов, разбой на дорогах, убийства с особой жестокостью. Самое интересное, что бандиты были членами одной семьи: отец, сыновья, жёны, дети.

...Суд продолжался 13 дней, Речь государственного обвинителя на суде длилась восемь часов. Шестерых расстреляли, шестерых оправдали, женщинам дали по три года со строгой изоляцией и конфискацией имущества.

Большую огласку получил суд над тридцатью семью красноармейцами, обвинявшимися в ограблении при исполнении служебных обязанностей. Всех их расстреляли. В другой раз поймали шайку, состоящую из шести воинов Красной армии – также крали и грабили. Кто, рассказывали, менял вещи на муку и картошку, кто отсылал деньги матерям.

А однажды бойцы Красной армии убили извозчика и забрали у него выручку, валенки, тулуп, лошадь.

Характерной чертой местного бандитизма было ограбление под видом обыска и конфискации имущества якобы агентами милиции. Преступники под маской начальника или представителей ВЧК брали имущество «на законном основании» и даже давали расписку.

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А сколько было несовершеннолетних преступников! За 1921 год ими было совершено 524 кражи, 55 хулиганских действий, 4 убийства, 22 случая нанесения побоев. На совещании при управлении прокурора говорили: «Преступность малолетних растёт, меры по борьбе с нею успеха не имеют».

На военном положении

Сотрудники уголовного розыска трудились изо всех сил, но остановить волну преступности не могли. Преступления раскрывались только наполовину. Хотя за один только месяц за кражи было арестовано 225 человек, произведено 96 обысков, отобрано шесть наганов, одна винтовка, три поддельных печати. Часто крестьяне сами устраивали самосуд над ворами.

Власти решили перейти к решительным действиям. С 23 марта по 14 апреля 1922 года в Новониколаевске и его окрестностях радиусом в 25 вёрст было введено военное положение «ввиду развивающегося... уголовного бандитизма (дерзкие грабежи, убийства, конокрадство)». Такое решение приняли Сибревком и реввоенкомат войск Сибири по согласованию с президиумом ВЦИК. После двенадцати ночи ходить по городу воспрещается, на организацию массовых мероприятий необходимо спрашивать разрешение коменданта, собрания, спектакли заканчивать не позже 23 часов 15 минут, на улицах – патруль. Приговор по всем бандитским делам трибуналу разрешалось приводить в исполнение немедленно.

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Однако через месяц начальник губмилиции заявил, что число преступлений не уменьшилось. Решили идти другим путём – улучшать личный состав сотрудников милиции и их материальное положение. А горожанам и крестьянам стали выдавать денежные премии, если они принимали участие в раскрытии хищений и ловили воров.

Лишь в августе 1922 года наступило относительное затишье, когда поймали две очередные шайки. Но это было ненадолго: через год все повторилось опять.



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор