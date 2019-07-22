Память улиц

4 балла
+24
65.09 72.89
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

сегодня 07:35 Культура 0 Коммент.

«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

вчера 20:31 Хроника 0 Коммент.

Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

Митинг детей с заклеенными ртами вызвал проверку полиции в Новосибирской области

вчера 19:18 Политика 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Память улиц

Как имя одного из выдающихся горожан исчезло с карты Новосибирска
Рубрика: общество

08.08.2019 10:00

Коллаж Сиб.фм

Часто ли мы задумываемся: в честь кого или какого события названа та или иная улица? Порой даже не знаем историю своей, на которой живём. Во многом виноваты переименования после революции. Все города, дружно отказавшись от старых названий улиц, приобрели новые – в честь Ленина, революции, Октября. А улица Челюскинцев? Тоже дань времени?

Раньше эта улица называлась Межениновская – в честь Николая Меженинова, выдающегося изыскателя и строителя железных дорог в России. Николай Павлович очень много сделал для нашего города, руководил строительством станции Обь, собора Александра Невского, пристани, жилых домов, принимал участие в торжественной закладке моста, способствовал переименованию посёлка Александровского в Новониколаевский. В память о нём позднее и назвали одну из первых улиц города.

фотография с сайта nsk.1n.ru

Но вот наступили 30-е годы – время героев, подвигов и свершений. Страна Советов начала осваивать Арктику. На север отправлялись самолёты и ледоколы, строились полярные станции. В 1933 году ледокол «Сибиряков» впервые за одну навигацию прошел из Архангельска во Владивосток. Северный морской путь вдоль берегов Сибири хотели сделать регулярным, поэтому тем же маршрутом в качестве эксперимента решили отправить обычный пароход. 16 июля 1933 года из Ленинграда вышел только что построенный корабль «Челюскин» водоизмещением 7500 тонн, названный в честь русского полярного исследователя, капитана третьего ранга, участника второй Камчатской экспедиции Семёна Челюскина. На его борту находилось 111 человек. Начальником экспедиции был назначен известный ученый и полярник Отто Шмидт.

Фотография с сайта 2b3.ru

10 августа «Челюскин» взял курс на Владивосток. Его сопровождал ледокол «Красин». В Чукотском море судно было намертво зажато льдами и 13 февраля 1934 года затонуло. Участники экспедиции высадились на лёд, их спасли советские лётчики А. Ляпидевский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов, И. Доронин, С. Леваневский. Целых два месяца из-за непогоды челюскинцам пришлось жить на льдине, ожидая помощи. И только 13 апреля последняя партия участников экспедиции была вывезена на материк. Вся страна с замиранием сердца следила за ледовой эпопеей. Зарубежные газеты писали, что в Советском Союзе любую неудачу умеют превратить в подвиг, мужество и героизм. А советские – воспевали «страну, имеющую таких сынов», доблесть и героизм.

16 апреля 1934 года, через три дня после спасения челюскинцев, решением Новосибирского горисполкома улица Межениновская в Железнодорожном районе была переименована в улицу Челюскинцев.

Фотография с сайта magspace.ru

А через некоторое время герои Арктики сами пожаловали в Новосибирск. Они ехали на поезде через всю страну из Владивостока в Москву. Каждый населённый пункт, где останавливался поезд, встречал героев Арктики. Тысячи людей и днём, и ночью с цветами и подарками ждали челюскинцев. Новосибирск тоже готовился к встрече. Среди железнодорожников даже развернулось соревнование за то, кто будет обслуживать поезд. Почётное право открыть семафор предоставили лучшему стрелочнику станции ударнику Сапрыкину. 

В газете появились стихи Виктора Гусева «Челюскинцы едут!» Про Новосибирск там были такие строки:

«Иркутск — не хнычьте!    –

Новосибирск солидным голосом

заявляет, –

Вы на такой ответьте вопросец,

Коль вами еще не утерян

стыд:

Орденоносцев –

Край-орденоносец

Должен как следует угостить?»

16 июня в 6 часов 35 минут поезд прибыл в Новосибирск. Ждали тысячи встречающих. Новониколаевцы запрудили близлежащие улицы, вокзал, даже расположились на крышах зданий. Весь перрон был украшен флагами, знамёнами, лозунгами, цветами, гирляндами из свежей зелени. Да и сам паровоз был весь в цветах и портретах героев. На всем пути его сопровождали самолеты.

Фотография с сайта bidspirit.com

На вокзальной площади состоялся многолюдный митинг. Вместо трибуны – маленький грузовичок. От имени Западно-Сибирского края челюскинцев приветствовал председатель крайисполкома Грядинский. Выступали и сами челюскинцы. Все они говорили об одном: что ничего сверхъестественного не сделали, просто выполняли долг перед партией, правительством и всеми трудящимися. Особенно они были благодарны начальнику экспедиции.

«Нужно прямо сказать:

не будь Шмидта, едва ли мы вернулись бы из нашего похода»,

– отмечали спасённые.

После митинга большинство пассажиров особого поезда уехали на пленум крайкома. И здесь тоже отметили их скромность. Никакого хвастовства. Особенно в числе «скромников» числился лётчик Молоков, или, как его называли, «дядя Вася». Зачастую он прятался от поклонников и не выходил из поезда.

А на перроне в это время шло общение в неформальной обстановке. Челюскинцы пели, плясали с пионерами, отвечали на их нескончаемые вопросы: «А вы медведей видели?», «А поднимать "Челюскина" будут?», «А кто помогал Слепневу самолёт исправлять?».

Перед отправлением поезда гостей как следует угостили в буфете вокзала. На память о Новосибирске горсовет передал комплекты снимков города. В 9:30 утра экспресс поехал дальше. До Барабинска его вёл лучший машинист станции Новосибирск Грицко. Поезд сопровождала эскадрилья самолетов. Приезд челюскинцев в Новосибирск снимала студия кинохроники, и уже на следующий день его можно было посмотреть в кинотеатре «Юнг-Штурм».

Торжественные встречи героям были устроены на станциях Чик, Чулымская, Барабинская, Тебисская, Татарская. Колхозники передавали цветы, молоко, домашнее печенье. Особенно отличился колхоз имени Блюхера. Он избрал Шмидта почётным колхозником и начислил ему трудодни за время пребывания во льдах. Шмидта в поезде не было, но ему передали письмо, где спрашивали, куда перечислить доходы, а также заверили, что «будут работать не покладая рук по обработке полей и уборке урожая».

19 июня «лучшие сыны нашей Родины» прибыли в Москву. Там их ждала не менее горячая встреча.

Вот такая история с переименованием. Жаль, конечно, Межениновскую: имя одного из значимых горожан так и не вернулось в список новосибирских адресов. Но и название улицы Челюскинцев теперь уже кусочек истории, который, впрочем, мы тоже благополучно забываем. Спросите молодёжь хоть о том, кто такой Меженинов, хоть о том, кто такие челюскинцы – вряд ли ответят...

Автор
Людмила Кузменкина
редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения»
Автор
Людмила Кузменкина
редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения»
Теги: награды история

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Учёный-фермер из Новосибирска рассказала о влиянии засухи на урожай картошки

сегодня 12:34 Общество 0 Коммент.

Футболистов ФК «Новосибирск» отправят в колонию

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Около четырнадцати тысяч животных пострадали во время лесных пожаров

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

За смерть ребёнка в Новосибирской области будут судить хозяйку собаки

сегодня 11:59 Общество 0 Коммент.

Жители Искитима высказались против свалки в 22 гектара

сегодня 11:48 Общество 0 Коммент.

Автобус с пассажирами сорвался с обрыва

сегодня 11:08 Хроника 0 Коммент.

«Сибирь» проиграла в контрольном мачте финскому «Йокериту»

сегодня 10:51 Общество 0 Коммент.

«Террористы» стали виной задержки рейса из Новосибирска в Сеул

сегодня 10:35 Хроника 0 Коммент.

Найденный в реке прах ветерана ВОВ торжественно захоронили в Алтайском крае

сегодня 10:05 Общество 0 Коммент.

Новосибирский журналист снял круглую радугу

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

Forbes назвал новосибирский НОВАТ одним из богатейших театров России

сегодня 09:25 Культура 0 Коммент.

Полиция ищет пострадавших от действий новосибирца

сегодня 09:12 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске 8 августа ожидаются дожди и грозы

сегодня 08:02 Общество 0 Коммент.

Новосибирские школьники собрали полцентнера канцелярии для жертв наводнения

сегодня 07:56 Общество 0 Коммент.

Неоновый космос новосибирского зоопарка показал фанат киберпанка

сегодня 07:35 Культура 0 Коммент.

«Тойота» сбила двух школьников-велосипедистов на «зебре» в Новосибирске

вчера 20:31 Хроника 0 Коммент.

Молодой отец с Алтая на две недели пропал в Новосибирске

вчера 20:11 Общество 0 Коммент.

Байкер в жёлтой футболке сбил женщину и скрылся в Новосибирске

вчера 19:42 Хроника 0 Коммент.

Митинг детей с заклеенными ртами вызвал проверку полиции в Новосибирской области

вчера 19:18 Политика 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
05.06.2019

Традиция дела

О мастерстве ручного ткачества и о том, как единственный в стране...

Читать далее
Image
31.05.2019

Наследники Сибири

ГК «Стрижи» вывела презентации гуманитарных проектов в Но...

Читать далее
Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
06.01.2019

Вам повторить?

Самые главные события уходящего года от А до Я

Читать далее
Image
13.11.2018

Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали тр...

Читать далее
Image
08.11.2018

День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти пр...

Читать далее

Новости по теме

Воссоздание легендарного сквера началось в Новосибирске 31.07.2019 Новосибирец признался в любви к Оренбургу без улиц-«мажорок» 29.07.2019 Омич с лопатой получил награду от следователей 26.07.2019 Бердкий залив атаковали пираты 18.07.2019 Трамвай вернулся на Коммунальный мост в Новосибирске 17.07.2019

Популярное

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

«Новосибирские Мальдивы» откроют для туристов

Image

Три бессовестных ограбления пенсионерок произошли в Новосибирске

Image

Грозы и град сменят жару в Новосибирской области