Память улиц

Как имя одного из выдающихся горожан исчезло с карты Новосибирска

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Часто ли мы задумываемся: в честь кого или какого события названа та или иная улица? Порой даже не знаем историю своей, на которой живём. Во многом виноваты переименования после революции. Все города, дружно отказавшись от старых названий улиц, приобрели новые – в честь Ленина, революции, Октября. А улица Челюскинцев? Тоже дань времени?

Раньше эта улица называлась Межениновская – в честь Николая Меженинова, выдающегося изыскателя и строителя железных дорог в России. Николай Павлович очень много сделал для нашего города, руководил строительством станции Обь, собора Александра Невского, пристани, жилых домов, принимал участие в торжественной закладке моста, способствовал переименованию посёлка Александровского в Новониколаевский. В память о нём позднее и назвали одну из первых улиц города.

фотография с сайта nsk.1n.ru

Но вот наступили 30-е годы – время героев, подвигов и свершений. Страна Советов начала осваивать Арктику. На север отправлялись самолёты и ледоколы, строились полярные станции. В 1933 году ледокол «Сибиряков» впервые за одну навигацию прошел из Архангельска во Владивосток. Северный морской путь вдоль берегов Сибири хотели сделать регулярным, поэтому тем же маршрутом в качестве эксперимента решили отправить обычный пароход. 16 июля 1933 года из Ленинграда вышел только что построенный корабль «Челюскин» водоизмещением 7500 тонн, названный в честь русского полярного исследователя, капитана третьего ранга, участника второй Камчатской экспедиции Семёна Челюскина. На его борту находилось 111 человек. Начальником экспедиции был назначен известный ученый и полярник Отто Шмидт.

Фотография с сайта 2b3.ru

10 августа «Челюскин» взял курс на Владивосток. Его сопровождал ледокол «Красин». В Чукотском море судно было намертво зажато льдами и 13 февраля 1934 года затонуло. Участники экспедиции высадились на лёд, их спасли советские лётчики А. Ляпидевский, В. Молоков, Н. Каманин, М. Слепнев, М. Водопьянов, И. Доронин, С. Леваневский. Целых два месяца из-за непогоды челюскинцам пришлось жить на льдине, ожидая помощи. И только 13 апреля последняя партия участников экспедиции была вывезена на материк. Вся страна с замиранием сердца следила за ледовой эпопеей. Зарубежные газеты писали, что в Советском Союзе любую неудачу умеют превратить в подвиг, мужество и героизм. А советские – воспевали «страну, имеющую таких сынов», доблесть и героизм.

16 апреля 1934 года, через три дня после спасения челюскинцев, решением Новосибирского горисполкома улица Межениновская в Железнодорожном районе была переименована в улицу Челюскинцев.

Фотография с сайта magspace.ru

А через некоторое время герои Арктики сами пожаловали в Новосибирск. Они ехали на поезде через всю страну из Владивостока в Москву. Каждый населённый пункт, где останавливался поезд, встречал героев Арктики. Тысячи людей и днём, и ночью с цветами и подарками ждали челюскинцев. Новосибирск тоже готовился к встрече. Среди железнодорожников даже развернулось соревнование за то, кто будет обслуживать поезд. Почётное право открыть семафор предоставили лучшему стрелочнику станции ударнику Сапрыкину.

В газете появились стихи Виктора Гусева «Челюскинцы едут!» Про Новосибирск там были такие строки:

«Иркутск — не хнычьте! –

Новосибирск солидным голосом

заявляет, –

Вы на такой ответьте вопросец,

Коль вами еще не утерян

стыд:

Орденоносцев –

Край-орденоносец

Должен как следует угостить?»

16 июня в 6 часов 35 минут поезд прибыл в Новосибирск. Ждали тысячи встречающих. Новониколаевцы запрудили близлежащие улицы, вокзал, даже расположились на крышах зданий. Весь перрон был украшен флагами, знамёнами, лозунгами, цветами, гирляндами из свежей зелени. Да и сам паровоз был весь в цветах и портретах героев. На всем пути его сопровождали самолеты.

Фотография с сайта bidspirit.com

На вокзальной площади состоялся многолюдный митинг. Вместо трибуны – маленький грузовичок. От имени Западно-Сибирского края челюскинцев приветствовал председатель крайисполкома Грядинский. Выступали и сами челюскинцы. Все они говорили об одном: что ничего сверхъестественного не сделали, просто выполняли долг перед партией, правительством и всеми трудящимися. Особенно они были благодарны начальнику экспедиции.

«Нужно прямо сказать:

не будь Шмидта, едва ли мы вернулись бы из нашего похода»,

– отмечали спасённые.

После митинга большинство пассажиров особого поезда уехали на пленум крайкома. И здесь тоже отметили их скромность. Никакого хвастовства. Особенно в числе «скромников» числился лётчик Молоков, или, как его называли, «дядя Вася». Зачастую он прятался от поклонников и не выходил из поезда.

А на перроне в это время шло общение в неформальной обстановке. Челюскинцы пели, плясали с пионерами, отвечали на их нескончаемые вопросы: «А вы медведей видели?», «А поднимать "Челюскина" будут?», «А кто помогал Слепневу самолёт исправлять?».

Перед отправлением поезда гостей как следует угостили в буфете вокзала. На память о Новосибирске горсовет передал комплекты снимков города. В 9:30 утра экспресс поехал дальше. До Барабинска его вёл лучший машинист станции Новосибирск Грицко. Поезд сопровождала эскадрилья самолетов. Приезд челюскинцев в Новосибирск снимала студия кинохроники, и уже на следующий день его можно было посмотреть в кинотеатре «Юнг-Штурм».

Торжественные встречи героям были устроены на станциях Чик, Чулымская, Барабинская, Тебисская, Татарская. Колхозники передавали цветы, молоко, домашнее печенье. Особенно отличился колхоз имени Блюхера. Он избрал Шмидта почётным колхозником и начислил ему трудодни за время пребывания во льдах. Шмидта в поезде не было, но ему передали письмо, где спрашивали, куда перечислить доходы, а также заверили, что «будут работать не покладая рук по обработке полей и уборке урожая».

19 июня «лучшие сыны нашей Родины» прибыли в Москву. Там их ждала не менее горячая встреча.

Вот такая история с переименованием. Жаль, конечно, Межениновскую: имя одного из значимых горожан так и не вернулось в список новосибирских адресов. Но и название улицы Челюскинцев теперь уже кусочек истории, который, впрочем, мы тоже благополучно забываем. Спросите молодёжь хоть о том, кто такой Меженинов, хоть о том, кто такие челюскинцы – вряд ли ответят...



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор