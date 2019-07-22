Неправильный яд

3 балла
+28
65.05 72.37
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядов

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске

сегодня 10:14 Недвижимость 0 Коммент.

Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Неправильный яд

Новосибирские пчёлы погибли от яда, который им не предназначался
Рубрика: экономика

06.08.2019 09:50

Коллаж Сиб.фм

Пчеломор, три недели назад нанёсший ущерб пасечникам в трёх районах Новосибирской области, официально подтверждён лишь в одном — Черепановском. Как сообщили «Новой Сибири» в региональном управлении ветеринарии, виновные установлены, и теперь пасечники в суде могут добиваться компенсации ущерба.

Массовая гибель пчёл в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области произошла три недели назад. До трагических вестей от новосибирских пасечников о подобных историях говорили во всей России. Пчеломор наблюдается как минимум в 15 регионах России. В том числе в Московской, Орловской и Смоленской областях, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Кадр из мультфильма «Винни Пух»

Новосибирские пчеловоды были уверены, что причина гибели пчёл – в инсектицидах, которые используются для защиты посевов рапса от насекомых-вредителей. В последнее время рапс получает большое распространение. Поскольку рапс – отличный медонос, привлекает он не только пчёл, но и вредителей. С последними производители расправляются при помощи яда. При неосторожном или несвоевременном его применении вместе с вредителями страдают и пчелы.

Что изменилось за три недели, прошедшие с момента, как стало известно о новосибирской катастрофе? Минсельхоз России оценил масштаб пчеломора в 25 регионах России в 39,6 тысячи пчелосемей – 1,3 % от их общего количества, сообщил «Интерфакс». Во многих регионах отравителей выводят на чистую воду. Например, в Белгородской области по результатам лабораторных исследований причиной смерти назвали отравление инсектицидами, в состав которых входят фипронил и циперметрин. В Орловской области, где свою пасеку держит лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по факту отравления пчёл инсектицидами СК завёл уголовное дело за нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ).

В Новосибирской области к списку двух пострадавших районов добавился Болотнинский. Впрочем, по данным управления ветеринарии, пчеловоды Искитимского и Болотнинского районов на какую-либо сатисфакцию со стороны аграриев рассчитывать не могут. Пчеловоды в этих районах не объединены в профессиональные сообщества, организовать проведение экспертизы по факту гибели своих питомцев не смогли. А вот ситуация в Черепановском районе оказалась иной.

В управлении напомнили про циркуляр Минсельхоза России, разосланный месяц назад региональным органам управления АПК.

«Причинами нарушения жизнедеятельности пчёл может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», – говорилось в документе.

По данным специалистов управления ветеринарии, согласно данным экспертизы, пчёлы в Черепановском районе погибли от агрохимических препаратов с действующим веществом 2,4-Д. Это дихлорфеноксиуксусная кислота – сильнейший пестицид, который, впрочем, является гербицидом, то есть направлен против растений-сорняков, а не насекомых.

© wikipedia.org

Тут необходимо некоторое терминологическое разъяснение.

Пестициды – это вещества, убивающие живое (объективно – не только вредное). Эти вещества разделяются на классы, среди них есть гербициды, убивающие растения, и инсектициды, заточенные на насекомых. Есть ещё, например, фунгициды, от которых умирают грибы, зооциды – гроза всех теплокровных животных типа крыс и мышей.

2,4-Д относится к гербицидам, то есть должно убивать сорняки, но никак не пчёл. Однако, как выясняется, пчёл тоже. 

Ну а что тут скажешь. Никотин ведь по своему действию относится именно к инсектицидам, а убивает лошадей. Да и, если верить агитационным надписям на сигаретных упаковках, людей тоже.

Кадр из телефильма «Бригада»

Что же касается перспектив черепановских пчеловодов на получение компенсации, то, как считает представитель управления ветеринарии Юрий Шмидт, они имеют все права обратиться за ней в суд.

Автор
Алексей Сальников
журналист
Автор
Алексей Сальников
журналист
Теги: фермер насекомые гибель пчёл

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

ФК «Новосибирск» сегодня сыграет в Иркутске с местным ФК «Зенит»

сегодня 15:54 Общество 0 Коммент.

Экс-директора клиники Мешалкина оставили в СИЗО до ноября

сегодня 15:45 Общество 0 Коммент.

Сертификаты на областной материнский капитал получили более 32 000 новосибирских семей

сегодня 15:22 Общество 0 Коммент.

Щуку размером с крокодила поймал житель Новосибирска

сегодня 15:13 Общество 0 Коммент.

Ребёнка на зебре сбила фура в Бердске

сегодня 15:02 Хроника 0 Коммент.

В рамках нацпроекта в Новосибирской области построят около 30 новых фельдшерских пунктов

сегодня 14:34 Общество 0 Коммент.

Губернатор Новосибирской области проконтролировал опережающие темпы реконструкции перинатального центра

сегодня 14:25 Общество 0 Коммент.

Названы главные причины ранней смертности мужчин в России

сегодня 14:16 Общество 0 Коммент.

Поставщица «сникерсов» из Новосибирска в спешке устроила смертельное ДТП

сегодня 14:07 Общество 0 Коммент.

Жителей Ачинска предупредили о возможной встрече снарядов

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Богатый улов: спасатели вытащили из Оби трёх рыбаков

сегодня 12:45 Хроника 0 Коммент.

Опасность взрывов сохраняется на складе с боеприпасами под Ачинском

сегодня 12:37 Общество 0 Коммент.

Взрыв на военном складе: всё, что известно на данный момент

сегодня 11:24 Хроника 0 Коммент.

Радиацию измерили на месте взрыва боеприпасов под Ачинском

сегодня 10:55 Хроника 0 Коммент.

Взрыв в Ачинске не повлиял на работу нефтеперерабатывающего завода

сегодня 10:36 Хроника 0 Коммент.

Утерянное панно «Рождение Оби» выставили на продажу в Новосибирске

сегодня 10:23 Общество 0 Коммент.

Проектное финансирование получила вторая очередь ЖК «Онега» в Новосибирске

сегодня 10:14 Недвижимость 0 Коммент.

Американские учёные доказали бесполезность жёлтых очков для автолюбителей

сегодня 10:01 Общество 0 Коммент.

Масштаб разрушений оценивают после взрыва под Ачинском

сегодня 09:41 Хроника 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Суд арестовал замглавы ПФР Иванова после признания во взятке на миллионы

12.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Особняк любовника Мэрилин Монро продадут за 115 миллионов долларов

12.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Колбасу на столе россиян решили обогатить панцирями саранчи 22.07.2019 Массовую гибель пчёл расследуют в Алтайском крае 10.07.2019 Жители Красноярского края боятся открывать окна из-за нашествия жуков-стригунов 06.07.2019 Судебные приставы взяли алименты сеном в Новосибирской области 16.06.2019

Популярное

Image

Губернатор Красноярского края предложил вырубить миллион гектаров...

Image

Сорокалетний рабочий с Алтая бросил пить и стал «Гордостью России...

Image

Котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирск...

Image

Телефон с откровенными фотографиями новосибирской блогерши нашёл ...

Image

Новосибирец создал единую сим-карту для всего мира и попал в Forb...

Image

Новосибирец не смог засудить проктологов за болезненную процедуру

Image

Каникулы в вымирающей деревне Новосибирской области провёл блогер

Image

Сильный ураган обрушился на Барнаул

Image

Сибирские учёные: иммунитет человека помогает раковой опухоли выж...

Image

«Жигули» с пьяным и школьницами перевернулись в Новосибирской обл...

Image

Молодая мама из Новосибирска рассказала о трате выигрыша в 12 мил...

Image

Новосибирские спасатели скрутили девушку перед прыжком с моста

Image

Неизвестные расстреляли трамвай в Кемерове