Неправильный яд

Новосибирские пчёлы погибли от яда, который им не предназначался

Коллаж Сиб.фм

Пчеломор, три недели назад нанёсший ущерб пасечникам в трёх районах Новосибирской области, официально подтверждён лишь в одном — Черепановском. Как сообщили «Новой Сибири» в региональном управлении ветеринарии, виновные установлены, и теперь пасечники в суде могут добиваться компенсации ущерба.

Массовая гибель пчёл в Черепановском и Искитимском районах Новосибирской области произошла три недели назад. До трагических вестей от новосибирских пасечников о подобных историях говорили во всей России. Пчеломор наблюдается как минимум в 15 регионах России. В том числе в Московской, Орловской и Смоленской областях, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях.

Кадр из мультфильма «Винни Пух»

Новосибирские пчеловоды были уверены, что причина гибели пчёл – в инсектицидах, которые используются для защиты посевов рапса от насекомых-вредителей. В последнее время рапс получает большое распространение. Поскольку рапс – отличный медонос, привлекает он не только пчёл, но и вредителей. С последними производители расправляются при помощи яда. При неосторожном или несвоевременном его применении вместе с вредителями страдают и пчелы.

Что изменилось за три недели, прошедшие с момента, как стало известно о новосибирской катастрофе? Минсельхоз России оценил масштаб пчеломора в 25 регионах России в 39,6 тысячи пчелосемей – 1,3 % от их общего количества, сообщил «Интерфакс». Во многих регионах отравителей выводят на чистую воду. Например, в Белгородской области по результатам лабораторных исследований причиной смерти назвали отравление инсектицидами, в состав которых входят фипронил и циперметрин. В Орловской области, где свою пасеку держит лидер КПРФ Геннадий Зюганов, по факту отравления пчёл инсектицидами СК завёл уголовное дело за нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК РФ).

В Новосибирской области к списку двух пострадавших районов добавился Болотнинский. Впрочем, по данным управления ветеринарии, пчеловоды Искитимского и Болотнинского районов на какую-либо сатисфакцию со стороны аграриев рассчитывать не могут. Пчеловоды в этих районах не объединены в профессиональные сообщества, организовать проведение экспертизы по факту гибели своих питомцев не смогли. А вот ситуация в Черепановском районе оказалась иной.

В управлении напомнили про циркуляр Минсельхоза России, разосланный месяц назад региональным органам управления АПК.

«Причинами нарушения жизнедеятельности пчёл может быть не только применение пестицидов, но и другие факторы», – говорилось в документе.

По данным специалистов управления ветеринарии, согласно данным экспертизы, пчёлы в Черепановском районе погибли от агрохимических препаратов с действующим веществом 2,4-Д. Это дихлорфеноксиуксусная кислота – сильнейший пестицид, который, впрочем, является гербицидом, то есть направлен против растений-сорняков, а не насекомых.

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Тут необходимо некоторое терминологическое разъяснение.

Пестициды – это вещества, убивающие живое (объективно – не только вредное). Эти вещества разделяются на классы, среди них есть гербициды, убивающие растения, и инсектициды, заточенные на насекомых. Есть ещё, например, фунгициды, от которых умирают грибы, зооциды – гроза всех теплокровных животных типа крыс и мышей.

2,4-Д относится к гербицидам, то есть должно убивать сорняки, но никак не пчёл. Однако, как выясняется, пчёл тоже.

Ну а что тут скажешь. Никотин ведь по своему действию относится именно к инсектицидам, а убивает лошадей. Да и, если верить агитационным надписям на сигаретных упаковках, людей тоже.

Кадр из телефильма «Бригада»

Что же касается перспектив черепановских пчеловодов на получение компенсации, то, как считает представитель управления ветеринарии Юрий Шмидт, они имеют все права обратиться за ней в суд.



Алексей Сальников

журналист Автор