Особенности русской национальной шизофрении

Точное количество утонувших в котловане на Юго-Западном жилмассиве неизвестно, но спасателей там постоянно дежурит трое

Фотографии из архива Сиб.фм и google.com/maps

На неделе стало известно о пополнении списка жертв печально известного котлована на Юго-Западном жилмассиве. 28 июля на спасательный пост сначала поступило сообщение о пропаже мужчины, а затем – женщины. Тело мужчины подняли со дна водоёма на следующий день. Что касается женщины, то тут непонятно: утонула ли она вообще? Её вещей на берегу не нашли, в отличие от вещей погибшего мужчины. Саму женщину, тем не менее, до сих пор ищут. Журналист «Новой Сибири» считает, что повторение трагедий граничит с ненормальностью.

На неделе ещё один человек погиб и в другом популярном для купания месте – в «Озере грёз», расположенном в Кировском районе возле типографии «Советская Сибирь». Всего же с начала года в городских водоёмах, по официальным данным, погибли 23 человека. Вклад в эту цифру котлована на Юго-Западном жилмассиве – либо три, либо четыре человека. Это самый опасный водоём в черте Новосибирска, купание в котором запрещено.

Но насколько сурово оно запрещено? Да, щиты с соответствующей надписью здесь есть, вот только никакого воздействия на купающихся они не имеют.

В хороший солнечный день к водоёму приходят до двух тысяч окрестных жителей.

Да и чего бы им не приходить?

Здесь к их услугам – беседки, шезлонги, тренажёры, мангальные зоны, волейбольные площадки. В этом году планируют открыть два футбольных поля.

Вы скажете: всё это на берегу, а не в самом котловане. Да, но какой смысл приходить к водоёму, если не купаться? Поесть шашлык и сыграть в волейбол можно в специально отведённых местах. К тому же здесь есть спасательный пункт Всероссийского общества охраны природы, на котором дежурят три человека, всегда готовые прийти на помощь. Этот пункт самим фактом своего существования легализует водные процедуры. Как это по-нашему: помогать не утонуть там, где купание запрещено.

Тут же, рядом со щитами «Купание запрещено», есть стенды с информацией для отдыхающих. Сообщается, что водоём не чистится, что вода в нем не соответствует санитарным нормам, что на дне много битого стекла, ржавого железа и другого мусора. Естественно, напоминается, что запрещено купаться в нетрезвом состоянии, прыгать в воду и принимать водные процедуры ночью.

Вот, спрашивается: зачем все эти уточнения, если купаться тут нельзя в принципе?

Ну, раз уж нельзя, то не тратьте ресурсы на всё сопутствующее. Тогда, если бы кто полез в воду, – тому точно жизнь не дорога.

Проблема в том, что по закону никто не может запретить людям входить в воду. Об этом на брифинге, который состоялся на берегу котлована после первого в этом году трупа, сообщил руководитель департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии Новосибирска Алексей Аксаментов.

Санкции за нарушение – штраф на граждан в размере от 300 до 1000 рублей, на должностных лиц – от полутора до 5 тысяч рублей, на юридических лиц – от 5 до 8 тысяч рублей.

Сам чиновник, правда, ничего не рассказал журналистам о случаях, когда бы привлекали хоть кого-то. Хотя бы простых физических лиц, не говоря уже о юридических.

В целом всё происходящее на юго-западном водоеме имеет явные признаки шизофрении: купаться запрещено, но удобства для этого созданы и средства на его обеспечение регулярно выделяются. Ну и лояльный правовой режим в помощь.



Алексей Сальников

журналист Автор