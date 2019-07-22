Отдыхай, начальник

Как отправить самого себя в отпуск

Коллаж Сиб.фм

Типичная проблема для многих руководителей и предпринимателей – это отдых. Казалось бы, что тут может помешать, если и так понятно, что отдых необходим каждому человеку, а приказ на отпуск подписываешь сам себе? Но тут у многих возникает типичная проблема: на кого оставить столько дел? И первая мысль – «без меня всё пропадёт!». Но добровольно исключая отпуск из своего графика, можно сильнее навредить делу, чем если оставить его на неделю-две. Как же быть, если дел действительно невпроворот и оставить их на кого-то другого невозможно?

1. Составляем план

Самое простое, но эффективное решение – расставить задачи по приоритетам. Запишите, оцените их критически: все ли они настолько важные и срочные? Все ли требуют вашего личного участия? Какие задачи вы могли бы передать подчинённым? Какие задачи из тех, которые можете решить только вы, можно передвинуть на период после отпуска?

Кадр из телефильма «Сообщество»

2. Находим поддержку

Люди, которые с вами работают, – ваш главный ресурс. Подумайте, кто мог бы взять на себя часть ваших задач? Если до сих пор этими задачами занимались только вы, думайте, у кого из сотрудников был аналогичный опыт у других работодателей. А если такого опыта не было ни у кого – у кого из них есть хотя бы потенциал для решения подобных задач. Вполне может быть, что у кого-то есть желание попробовать что-то новое. Вот тут ваши задачи могут пригодиться. А если человек справится, вы ещё и получите ещё одного сотрудника с перспективой на повышение.

Кадр из фильма «Крёстный отец»

3. Учимся делегировать

Да, это непросто. Но воспринимайте это как одно из важнейших умений любого руководителя, рано или поздно вам всё равно придётся этому научиться. Скорее всего, переложить на сотрудников часть задач, которыми вы занимаетесь лично, вам мешает уверенность, что лучше вас никто ничего не способен сделать. Или страх, что они вообще не справятся и провалят задачу. Ну или как минимум их придётся долго учить и постоянно контролировать даже дистанционно. Но подумайте — может быть, они всё-таки готовы к большему и хотят расти?

Кадр из фильма «Служебный роман»

4. Отдыхаем!

Это важно. Если вы будете на связи постоянно, то окажетесь вовлечены в те же рабочие процессы, только удалённо. В результате перезагрузиться и отдохнуть, скорее всего, не получится. Решите заранее и предупредите помощника, какие часы в отпуске вы выделите для связи с ним по вопросам, которые без вас не решить. Например, установите, что почту вы будете разбирать один-два часа утром. И в другое время, а также по другим каналам связи вас лучше не беспокоить, если только не случился настоящий «пожар». Ваша задача – максимально качественно отдохнуть и восстановиться. Подойдите к её решению со всей ответственностью руководителя!

Кадр из фильма «Мистер Бин на отдыхе»

Если же, по вашим ощущениям, вам абсолютно не на кого оставить дела – это повод пересмотреть свой подход к подбору сотрудников и подчинённых. Возможно, до сих пор вы принимали людей только для самых простых линейных задач. Но если с ними вы не можете себе позволить уйти в отпуск – это сигнал, что вам нужен помощник, способный взять на себя хотя бы часть ваших ключевых задач. Ну или вообще – другие люди в команде.



Елана Таращук

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Автор