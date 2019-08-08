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Этот чёртов страх божий

Польза от вхождения Новосибирской области в пилотный список по закону о страховании жилья от ЧС – в чём угодно, но не в страховке
Рубрика: экономика

10.08.2019 10:00

Коллаж и фотографии Сиб.фм

Можно порадоваться за Новосибирскую область: она вошла в список из 14 пилотных регионов, где начнут внедрять страхование жилья от чрезвычайных ситуаций. И дело не в том, что это здорово усилит нашу безопасность и сократит расходы бюджета на поддержку пострадавших (если они будут). Просто хорошо, что регион снова в передовых. Наши власти научились использовать этот ресурс.

Деньги новосибирцы потратят совсем небольшие – сегодня предполагают, что до 400 рублей в год. По факту получится, конечно, больше. Значит, за относительно небольшие деньги мы станем показательными и, может быть, потом у нас построят что-нибудь важное.

Особо значимой деталью в этом процессе является то, что он инициирован законом о стимулировании страхового бизнеса, а не введением новых обязательных полисов. Если бы норму насаждали, всё было бы совершенно предсказуемо безрезультатно.

Профессионалы страхового рынка к любым обязательным полисам относятся скептически. Скепсис проистекает из опыта – другие обязаловки ведь никак не заходят.

Каждый согласится: загнулись или не могут получить должного развития все. ОСАГО еле тащится, постоянно меняя правила. Недавно, когда, по разным оценкам, до трети автомобилистов гоняло без обязательных полисов, оно едва не умерло естественной смертью. В 2016-м ввели страхование ответственности застройщиков. Сегодня с переходом жилищного строительства на проектное финансирование нужда в нём отпала, а где собранные деньги и какому проценту обманутых дольщиков они помогли – даже спрашивать неудобно. Ещё однажды хотели сделать обязательным страхование аграрных рисков – крестьяне благодарят высшие силы, что до этого не довели.

Собеседник редакции юрист Максим Седов, 12 лет занимавшийся страховыми спорами, считает такой процент успеха очень показательным. «Россия обречена на чехарду в этих процессах. Обязательные виды страхования отличаются от коммерческих тем, что создаются не к взаимной выгоде участников, а в определённых – условно, государственных – интересах. Но чтобы они работали, государство должно чутко стоять на стороне слабого участника, защищать его интересы. А для этого, как ни банально, должны работать основные демократические институты. Как минимум, человек должен иметь возможность высказаться, а у власти должны хорошо работать уши. Ну ещё важны квалифицированность и гибкость законодателей. Если они принимают плохие решения, должна существовать возможность быстро с ними расставаться».

В эту систему оценок не вписываются несколько видов обязательного страхования, но, если разобраться, эти случаи только подтверждают её верность. Например, хорошей репутацией пользуются полисы Агентства страхования вкладов, которое гарантирует возврат ста процентов суммы банковского вклада (но не более 1,4 миллиона рублей с каждого). Получают все (правда, у тех, кому повезло закрыть вклад перед наступлением страхового случая, могут быть проблемы).

Ещё более показательный пример – обязательное социальное и обязательное медицинское страхования. Больничные платят по первому, лечат – по второму. Оценка их эффективности в обществе разнится. С одной стороны, медицину и соцобес у нас не любят, с другой – всякий раз, ворча, говорят: бесплатное хорошим не бывает.

Но тот, кто так говорит, выдаёт в себе неглубокого мыслителя. Ведь в счёт ОСС уходит 2,9 % от начисленных зарплат, а в счёт ОМС вообще 5,1. То есть гораздо больше, чем предполагают стимулировать такое серьёзное дело, как страховку от стихии, закладывая всего лишь 300-500 тысяч рублей ответственности в случае уничтожения ею такого сакрального для каждого россиянина блага, как крыша над готовой.

Сейчас незастрахованные граждане, пострадавшие от ЧС, получают только госпомощь. Как хотите её назовите – хоть дарёным конём, хоть непонятно в каком размере оплаченной нашими налогами страховкой.

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: страхование

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