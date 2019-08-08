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С небес на землю – один шаг

Открытие фотовыставки экстремальной фотографии, представленной новосибирским руфером Вадимом Махоровым, прошло при полном аншлаге
Рубрика: общество, культура

12.08.2019 13:45

Фотографии и видео Вадима Махорова и Виталия Раскалова

Городской центр изобразительных искусств (который уже почти стал культурным центром) удивил новосибирцев выставкой проекта Ontheroofs, на открытие которой собралось чуть ли не полгорода: такого количества посетителей, возможно, ещё не видели в Новосибирске ни на каких даже самых престижных вернисажах. Как отмечает корреспондент «Новой Сибири», в четырёх залах на всех не хватало воздуха, так что директор ГЦИИ Инна Остроменская даже пошутила, что жара у них такая же экстремальная, как сам проект.

париж

А проект, как сразу можно было заметить, привлёк по большей части молодых людей, причём, как ни странно, не только дерзких на вид юношей, но и красиво одетых и причёсанных девушек: знаменитый на весь мир руфер и блогер Вадим Махоров как будто притягивал к себе, как, в общем-то, и его пугающие фотографии. 


Автостопом по крышам. Зачем лезть туда, куда нельзя. Читайте интервью с Вадимом Махоровым на Сиб.фм

Вадим присутствовал на открытии один, но команда On The Roofs – это два человека: второй – Виталий Раскалов. Хотя говорят, что их имена ненастоящие, потому что конспирация в руферском деле – вещь необходимая. По легенде, напарники впервые встретились почти 10 лет назад, когда в составе компании коллег-экстремальщиков забирались на пилон вантового моста в Петербурге. Тогда-то и оказалось, что оба увлекаются фотографией (Раскалов вообще в детстве боялся высоты и избавился от своего страха только при помощи фотоаппарата).

Городской министр культуры Анна Терешкова, поздравив всех с открытием галереи экстрим-фото (в залах представлено 100 лучших снимков, сделанных за 10 лет), сразу задала провокационный вопрос: являются ли эти фотографии просто захватывающе красивыми, или они часть современного искусства? Сходу никто не смог на это ответить.

Сан-Паулу

В 2009 году команда On The Roofs была одними из первых, кто стал выкладывать в сеть фото и видео своих восхождений. Помимо видеороликов, которые для показа закупали такие каналы, как CNN, Fox News, NBC и BBC, экстремальный дуэт до сих пор успешно продаёт фотографии и проводит фотовыставки на тему Urban Exploration: на сайте одного из знаменитых производителей фототехники Canon даже есть специальная страничка Виталия и Вадима. Одно только восхождение на Шанхайскую башню набрало около ста миллионов просмотров на YouTube. Тогда на высоте 650 метров из-за низкой облачности руферам пришлось провести 18 часов, чтобы дождаться, пока ветер разгонит тучи и далеко внизу станет виден город. Кстати, руфер продал эти снимки (и снимки со статуи Христа в Рио за 650 тысяч рублей).

Вадим и его напарник Виталий Раскалов объехали полсотни стран мира, они взбирались на башни в Шэньчжэне, Гонконге, 320-метровый мост на острове Русском, на шпиль МГУ в Москве, на Нотр-Дам в Париже, на Кёльнский собор (который, разумеется, в Кёльне).

Новосибирск

Но за несколько лет руферство во всём мире приобрело такие массовые масштабы, что Вадим стал терять интерес к этому опасному занятию. Ведь каждый руфер, помимо непосредственно подъёма на крышу, имеет массу «головняков» – это разведка местности, вычисление «слепых зон» камер видеонаблюдения, маршрута патрулирования охранников объекта. Да и к тому же, по выражению Махорова, теперь каждый дурак может с помощью дрона понаснимать любые панорамы в любой части света. А фотоаппарат – это всё же совсем другое: «Сейчас мне интереснее не просто куда-то залезть, а сделать красивый визуальный контент. Например, в Антарктиде».

Что касается вопроса, заданного Анной Терешковой, то своего рода ответом на него было почти полное отсутствие на выставке «серьёзных» фотохудожников: для них, судя по всему, всё это не имеет отношения к настоящему искусству, пусть даже современному, потому что у авторов отсутствует системное понимание процесса съёмки. «Это все не культурное явление, а зрелище для народа, – пояснил один из таких критиков. – Чистый арт-эко-гедонизм, нужный разве что для хайпа».

Так что, выходит, не зря всё-таки тридцатилетний экстремал Вадим Махоров вступил в Союз фотохудожников: его работы серии «Индастриал», сделанные специально для фотопроекта «Труд» на одноимённом новосибирском заводе, признаются мэтрами как вполне современное искусство. То есть когда парень спускается с небес на землю, такой антиэкстремальный подход к работе серьёзные мастера фотографии вполне одобряют.

Автор
Пётр Гармонеистов
свободный художник
Автор
Пётр Гармонеистов
свободный художник
Теги: экстрим знаменитости фотография

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