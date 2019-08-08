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Кому б не слиться в ночь глухую

Обстоятельства кампании по выборам мэра Новосибирска ставят некоторых кандидатов в неудобное положение
Рубрика: политика

16.08.2019 14:26

Коллаж Сиб.фм

Первые открытые данные по замерам рейтингов кандидатов в мэры, конечно, пока нельзя считать основой для серьезных прогнозов. Ведь главное, что они показывают, – это что рейтинги кандидатов постепенно растут, но сокращается и доля новосибирцев, собирающихся голосовать. С учётом того, что явка прогнозируется на уровне не выше 30 %, простор для изменений расклада сил велик, даже с учётом большого отрыва от остальных лидера рейтинга – действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя.

В этом смысле очень интересна позиция следующего сразу за ним – хоть и с большим отставанием – самовыдвиженца Сергея Бойко. У него – 9 % поддержки и второе место на промежуточной отсечке. Результат удивителен. Он выше, чем у кандидата от ЛДПР, депутата городского Совета Евгения Лебедева, набравшего только 7 % поддержки. С учётом традиционно хороших показателей ЛДПР в Новосибирске и активности кандидата на своём родном округе в Дзержинском районе – расклад почти скандален.

Евгений Лебедев. Фотография с сайта ldpr54.ru

Да и четвёртое место кандидата от Российского общенародного союза, депутата горсовета Натальи Пинус с 5 % на фоне показателя Сергея Бойко выглядят удручающе. У Пинус хорошие спонсоры, её плакатами и баннерами увешан весь Новосибирск, она активно работает в Академгородке. И это – результат?

Фотография Сиб.фм

У промежуточного успеха Бойко может быть два противоположных объяснения. Первое: он иллюстрирует интерес избирателя к несистемной оппозиции (а Бойко возглавляет штаб Алексея Навального в Новосибирске). Это логично, ведь кампания проходит на фоне большой митинговой активности в Москве.


Вероятность выбора. Инфографика Сиб.фм о предпочтениях новосибирцев на предстоящих выборах

Второе объяснение может оказаться довольно обидным для кандидата, но всё же: не исключено, что высота его рейтинга – следствие распространённой фамилии. Горожане легко могут путать политика с однофамильцем, девелопером Александром Бойко, который известен в Новосибирске по целому ряду знаковых проектов – например, зданию отеля Marriott возле оперного театра.

Как дело обстоит на самом деле, выяснится 8 сентября. Если, конечно, Бойко не сойдёт с дистанции до Единого дня голосования.

Такая вероятность закладывалась с момента выдвижения оппозиционера. Напомним, ещё даже не сдав подписи за кандидата в горизбирком, его сторонники подали в мэрию уведомления о проведении полутора десятков митингов. Комментируя этот казус, политологи говорили, что со своим невысоким рейтингом Сергей Бойко участвовать в выборах и не собирается, поскольку они всем покажут его несостоятельность, а череда акций протеста в Новосибирске станет удачной поддержкой московским технологиям.

Но сегодня эти карты спутаны тем, что Бойко зарегистрирован и что он показывает второй по величине рейтинг.

Теперь перед ним стоит выбор весьма ответственный. Пойдёшь до конца – а вдруг окажется, что эти 0,5 % или около того, которые тебе сулили, – не троллинг, а точный прогноз?

А что если сойдёшь с дистанции до срока, и все скажут что ты «навальновский хомячок»?

На таком непростом фоне в Новосибирске появились слухи о том, что между Бойко и Пинус идут переговоры об условиях снятия одного из них в пользу второй.

Разговоры вполне объяснимы: консолидация мелких участников против главного – единственный шанс сместить лидера гонки. Пока непонятно, правда, кто в пользу кого будет сниматься. У Сергея Бойко рейтинг выше, у Натальи Пинус, которая всей своей кампанией подтверждает догадки о состоятельности своих спонсоров, – капитализация. Для карьеры Бойко пригодились бы и опыт в качестве лидера коалиции, и деньги в качестве монетизации личного и партийного ресурса.

Фотография со страницы Сергея Бойко на facebook.com

Впрочем, даже если бы таких слухов и не было (а ведь пока это только слухи), высокое напряжение вокруг вопроса о коалиции чувствуется буквально в каждом событии выборной кампании. Неслучайно едва ли не все «вторые номера» гонки подвергли обструкции Олега Викторовича, использовавшего в своей рекламе слоган «Единый кандидат от оппозиции». Вопросу «Готов ли ты сняться с выборов в пользу более сильного кандидата?» был посвящён и значительный блок теледебатов между Олегом Викторовичем, Дарьей Украинцевой и Натальей Пинус, прошедших на неделе на 49 канале. Характерно, что прямой вопрос оппонентам сформулировала именно Наталья Пинус. Дарья Украинцева ответила, что может рассмотреть такой вариант. А вот Олег Викторович ответил решительным «нет».

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: выборы оппозиция Сергей Бойко

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