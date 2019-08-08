И рыбку съесть, и на три года сесть

Люди, живущие у великих озёр, не имеют законной возможности вести промысел рыбы, работая «на себя»

Коллаж Сиб.фм, фотографии из сообщества «База Чаны» на vk.com

За вылов рыбы на озере Чаны наказали очередного браконьера. Задержали его ещё в мае, а до суда дело дошло только сейчас. Верхнеобское управление Росрыболовства о нём рассказывает в деталях: местный житель выловил пять сазанов и аж девять карасей. Ущерб оценили в 13 750 рублей, рыбак возместил его добровольно, а мировой судья присудил сверху ещё и 5 тысяч рублей штрафа.

Уголовка за такой улов выглядит зловеще, даже если знать, что чановский сазан – это такой поросёнок не менее двух-трех килограммов, да и караси там граммов по 600-700. И даже с учётом того, что ловил мужик не на удочку – промысловыми сетями. Опытный рыбак отметит, что раз дело было в мае, то висит на добытчике и грех ловли в нерест, а таких не любят не только госинспекторы, но и свои. Но всё равно: статья за рыбу из озера, на котором всю жизнь прожил…

На большинство таких браконьеров административное дело оформляют прямо на месте. Если дошло до суда – там как под копирку: устанавливается, что такой-то, «имея преступный умысел, направленный на незаконную добычу водных биологических ресурсов, с применением способов массового истребления водных животных» типа сети (вариант – экрана, подъёмника) добыл «рыбу таксированных видов». С уловом рыбака встретил инспектор Росрыболовства, и ему насчитывают: за хвост сазана – 925 рублей, за карася и плотву – 250. Если найдут судака – хоть вообще иди вешайся: 3305 рублей (такие конские ценники действуют с ноября 2018-го – тогда они в разы и на порядок увеличились). Если вина признана и ущерб погашен, мировой судья выписывает штраф. Если рыбаков двое – ч. 1 ст. 256 УК РФ превращается в ч. 3, и дело уходит в районный суд, там могут дать условно. Максимально до трёх лет реального срока.

Года три назад купинский мировой судья дал полгода исправительных работ с отсрочкой матери подростка, которая как-то вечерком поставила недалеко от родного села две сети. Просто зашла в Чаны в резиновых сапогах метров на 20 и «незаконно добыла» пять судаков, 102 плотвички и 71 окуня. Рыбу и сети уничтожили.

Все эти истории выглядят странно, если не знать, что рыбным промыслом здесь люди живут с детства.

Молодая мать не в первый раз сапоги надела, и сети у неё в сенях не от дедушки остались.

Именно поэтому у нормального рыбака и на штраф всегда припасено, и на новые орудия «массового истребления».

С начала двухтысячных промышлять на великих сибирских озерах типа Чаны или Сартлан негде: на них царствуют крупные рыбодобывающие компании, выкупившие квоты на сотни тонн, застолбившие рыбоводные участки. Для местного жителя, по сути, ничего не меняется: вчерашний браконьер получает от компании бумагу и ловит как ловил, только легально. Правда, улов надо сдавать в фирму. За мелкий прайс.

Рядом стоят заготовители с холодильниками, у них цена выше. Но если будешь с ними работать и попадёшься – бумагу отберут, и ты опять браконьер.

После повышения правительственной таксы на водную живность на промысел идут или профессиональные браконьеры, или пьяные отморозки, или те, кому за пределами озера ловить нечего. В этом году компромиссом стало законодательное разрешение выдавать предпринимателям квоты на нетоварную рыбу из заморных озер. В Барабинском районе рыболовы-активисты эту тему пробили, муниципалитет выделил им на территории района 24 водоёма, региональное министерство – квоту на 48 тонн.

«У нас в артели уже собралось двести желающих, по нашему пути пойдут в Куйбышевском районе, – рассказал «Новой Сибири» председатель Барабинского общества охотников и рыболовов, председатель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко. – Есть озёра никому не нужные, заморные, переполненные непромысловой рыбой – карасём и ротаном. Для рыбака это и ужин, и небольшие деньги, если продать. Это в первую очередь вопрос снятия социальной несправедливости по отношению к людям, которые у этих озёр живут».

О товарной рыбе из великих озёр артель уже тоже задумывается: мечтает выкупить у новых хозяев тонны по две на село квотами. Но это маловероятный расклад. Там теперь хозяева сидят крепкие.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор