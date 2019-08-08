И рыбку съесть, и на три года сесть

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И рыбку съесть, и на три года сестьЛюди, живущие у великих озёр, не имеют законной возможности вести промысел рыбы, работая «на себя»
Рубрика: экономика
19.08.2019 13:43
Коллаж Сиб.фм, фотографии из сообщества «База Чаны» на vk.com
За вылов рыбы на озере Чаны наказали очередного браконьера. Задержали его ещё в мае, а до суда дело дошло только сейчас. Верхнеобское управление Росрыболовства о нём рассказывает в деталях: местный житель выловил пять сазанов и аж девять карасей. Ущерб оценили в 13 750 рублей, рыбак возместил его добровольно, а мировой судья присудил сверху ещё и 5 тысяч рублей штрафа.
Уголовка за такой улов выглядит зловеще, даже если знать, что чановский сазан – это такой поросёнок не менее двух-трех килограммов, да и караси там граммов по 600-700. И даже с учётом того, что ловил мужик не на удочку – промысловыми сетями. Опытный рыбак отметит, что раз дело было в мае, то висит на добытчике и грех ловли в нерест, а таких не любят не только госинспекторы, но и свои. Но всё равно: статья за рыбу из озера, на котором всю жизнь прожил…
На большинство таких браконьеров административное дело оформляют прямо на месте. Если дошло до суда – там как под копирку: устанавливается, что такой-то, «имея преступный умысел, направленный на незаконную добычу водных биологических ресурсов, с применением способов массового истребления водных животных» типа сети (вариант – экрана, подъёмника) добыл «рыбу таксированных видов». С уловом рыбака встретил инспектор Росрыболовства, и ему насчитывают: за хвост сазана – 925 рублей, за карася и плотву – 250. Если найдут судака – хоть вообще иди вешайся: 3305 рублей (такие конские ценники действуют с ноября 2018-го – тогда они в разы и на порядок увеличились). Если вина признана и ущерб погашен, мировой судья выписывает штраф. Если рыбаков двое – ч. 1 ст. 256 УК РФ превращается в ч. 3, и дело уходит в районный суд, там могут дать условно. Максимально до трёх лет реального срока.
Года три назад купинский мировой судья дал полгода исправительных работ с отсрочкой матери подростка, которая как-то вечерком поставила недалеко от родного села две сети. Просто зашла в Чаны в резиновых сапогах метров на 20 и «незаконно добыла» пять судаков, 102 плотвички и 71 окуня. Рыбу и сети уничтожили.
Все эти истории выглядят странно, если не знать, что рыбным промыслом здесь люди живут с детства.
Молодая мать не в первый раз сапоги надела, и сети у неё в сенях не от дедушки остались.
Именно поэтому у нормального рыбака и на штраф всегда припасено, и на новые орудия «массового истребления».
С начала двухтысячных промышлять на великих сибирских озерах типа Чаны или Сартлан негде: на них царствуют крупные рыбодобывающие компании, выкупившие квоты на сотни тонн, застолбившие рыбоводные участки. Для местного жителя, по сути, ничего не меняется: вчерашний браконьер получает от компании бумагу и ловит как ловил, только легально. Правда, улов надо сдавать в фирму. За мелкий прайс.
Рядом стоят заготовители с холодильниками, у них цена выше. Но если будешь с ними работать и попадёшься – бумагу отберут, и ты опять браконьер.
После повышения правительственной таксы на водную живность на промысел идут или профессиональные браконьеры, или пьяные отморозки, или те, кому за пределами озера ловить нечего. В этом году компромиссом стало законодательное разрешение выдавать предпринимателям квоты на нетоварную рыбу из заморных озер. В Барабинском районе рыболовы-активисты эту тему пробили, муниципалитет выделил им на территории района 24 водоёма, региональное министерство – квоту на 48 тонн.
«У нас в артели уже собралось двести желающих, по нашему пути пойдут в Куйбышевском районе, – рассказал «Новой Сибири» председатель Барабинского общества охотников и рыболовов, председатель Союза производителей рыбы Новосибирской области Константин Терещенко. – Есть озёра никому не нужные, заморные, переполненные непромысловой рыбой – карасём и ротаном. Для рыбака это и ужин, и небольшие деньги, если продать. Это в первую очередь вопрос снятия социальной несправедливости по отношению к людям, которые у этих озёр живут».
О товарной рыбе из великих озёр артель уже тоже задумывается: мечтает выкупить у новых хозяев тонны по две на село квотами. Но это маловероятный расклад. Там теперь хозяева сидят крепкие.
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