Он слишком много знал…

Высокая квалификация может стать непреодолимым барьером для карьерного роста

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта freeimages.com

На рынке труда сегодня много несовпадений и противоречий. Одно из них — работодатели жалуются на недостаток сильных профессионалов, готовы переманивать их у конкурентов, но в то же время суперпрофессионалам, если они оказались в «свободном плавании», трудно найти достойную работу. Почему так получается?

Сверхквалифицированными считаются как руководители разного уровня, так и специалисты неруководящих должностей, ставшие очень глубокими экспертами или просто экспертами с именем в своей сфере. На первый взгляд, это отличное развитие карьеры! С другой стороны, получается так, что круг интересных предложений с каждым годом всё уже. Не имея других вариантов, им приходится откликаться на вакансии более низкого уровня, и…. получать отказ, потому что компании понимают, что их предложение очень быстро наскучит специалисту такого уровня.

При этом ситуация с наймом сверхквалифицированных специалистов сложна для обеих сторон. Наниматель не хочет рисковать, а соискатель теряет всякую мотивацию, получая отказ за отказом. Если вы оказались в подобном положении, есть несколько путей выхода.

Если у вас была не управленческая, а экспертная должность, и вы не можете найти экспертную вакансию того же уровня, попробуйте претендовать в той же профессиональной сфере на позицию руководителя. Правда, стоит учитывать, что конкуренция за руководящие позиции одна из самых высоких, по данным hh.ru, в среднем — 10 резюме на одну вакансию. То есть поиск работы в этом направлении простым тоже не будет.

Если вы не можете найти работу в привычной узкопрофессиональной среде, постарайтесь освоить смежные направления, чтобы расширить поле деятельности. Расширение квалификации возможно за счёт освоения смежной профессии (были журналистом — стали PR-менеджером), новых инструментов в прежней профессии (были офлайн-маркетологом — стали интернет-маркетологом), либо за счёт смены сферы деятельности при сохранении профессии.

Многие офисные специальности предполагают два разных варианта работы: в качестве внутреннего сотрудника или внешнего консультанта. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Но в любом случае стоит попробовать, если в рамках привычного формата работы подходящих предложений всё равно нет. Например, можно набраться смелости и предложить интересной вам компании свои услуги в качестве внешнего эксперта. Вполне может быть, что такое сотрудничество перерастет в трудоустройство или вам понравится роль фрилансера.

Какие ещё есть варианты? Глубокие экспертные знания можно использовать для преподавания, консультирования начинающих коллег. Если у вас богатый управленческий опыт, можно рассмотреть вариант карьеры коуча, но для этого стоит дополнительно отучиться.

кадр из фильма «Цельнометаллическая оболочка»

Если же давно было желание сменить профессию, попробовать себя в другом направлении, то такая ситуация вполне может стать тем самым толчком, чтобы реализовать такие мечты.

О чём точно не стоит забывать при поиске работы, профессионал ли вы высокого класса, или только-только начинаете свой карьерный путь, – искать работу нужно активно. В это понятие входит не только создание резюме, отклики на вакансии, звонки работодателям, но и рассказ друзьям и знакомым, что вы ищете работу. В том числе и через соцсети. Вполне может случиться, что в компании, где работает ваш знакомый, или даже малознакомый «френд по Фейсбуку», есть предложение именно для вас.



Елана Таращук

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Автор