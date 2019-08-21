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Мечта Сони Рыбиной и её мечтатели

Всероссийский флешмоб, придуманный больной раком 10-летней девочкой, дошёл до Новосибирска и наткнулся на злых троллей
Рубрика: общество

26.08.2019 11:10

Фотографии из социальных сетей по тегу #МечтаСониРыбиной

Странные объявления появились на прошлой неделе в Новосибирске. Лист бумаги, нехитрый текст, а вместо отрезной бахромы с телефонами – приклеенные скотчем монетки. Это результат флешмоба, участники которого воплощают мечту 10-летней девочки, умершей от рака в этом году.

Флешмоб называется #МечтаСониРыбиной. В Новосибирске уже появилось несколько объявлений. «Мечта Сони Рыбиной, или Мелочь, которая может спасти», – написано на одном из них. Но вариантов текста в социальных сетях можно найти сотни. Сильнее всего трогают те, что написаны детским неровным почерком. Внизу каждого – подпись: «Соня, 10 лет». Это дань памяти маленькой мечтательнице.

Историю девочки напоминает издание «Новая Сибирь». В феврале прошлого года ей диагностировали онкологическое заболевание. Начались стандартные процедуры: больница, лечение, сбор пожертвований. Осенью прошлого года Людмила Субботина, волонтёр фонда «Помощь – детям», рассказала в сети о мечте Сони расклеить такие объявления.

«Представляешь, как это было бы здорово. Не хватает денег человеку. Он может подойти, оторвать их и поехать домой»,

– объясняла Соня волонтёру.

В январе 2019 года состояние девочки ухудшилось, сбор денег на лечение прекратился. В марте фонд «Надежда – детям» и родители Сони запустили трогательный флешмоб в её честь. Объявления с монетками стали появляться на улицах городов России, Казахстана и Украины.

Флешмоб продолжается уже почти полгода.

«Соня была бы счастлива и удивлена, что её идея нашла отклик в стольких сердцах», – пишет на своей странице «ВКонтакте» мама девочки.

Однако новосибирцы, судя по комментариям в сети, восприняли идею крайне негативно.

«Бомжи и алкаши уже, наверно, в очереди», «Отличная идея)) Пара-тройка остановок, и на трёшку пива хватит», – саркастично отмечают пользователи.

Конечно, негативная реакция существует и в других регионах, но среди новосибирских комментаторов людей, высказывающихся об идее с агрессией, большинство. С такой оценкой согласна генеральный директор благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями «ЖИВИ» Анна Клейменова.

«Дело в том, что в Новосибирске не развита культура благотворительности, как, например, в Москве или Санкт-Петербурге», – объясняет она эту тенденцию. И добавляет, что люди, вообще, часто психологически закрываются, когда дело касается онкологических больных.

«Для нас реакция на этот флешмоб важна не с точки зрения, разберут деньги или нет, – добавила Анна Клейменова, – а что люди увидят: несмотря на тяжёлую болезнь, маленькая девочка хотела помогать людям».

Об этом же думали и организаторы флешмоба из фонда «Надежда – детям».

«Такие реакции неизбежны, – отвечает на вопросы интернет-сообщества руководитель фонда Оксана Горевая в группе организации. – Но один сорвёт, а сотня других перед этим прочитают и задумаются, и заденет этот пример детского наивного бескорыстия что-то в глубине души».

Автор
Ирина Меркель
журналист
Автор
Ирина Меркель
журналист
Теги: благотворительность флешмобы болезни дети

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