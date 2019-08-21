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Резонанс в тёмном царстве

Трагический взрыв на базе металлолома лишний раз показал, насколько участники «серых» рынков не готовы к прозрачности
Рубрика: общество

27.08.2019 11:50

Коллаж Сиб.фм

На одной из новосибирских металлобаз взорвался снаряд, рабочий, который пытался его распилить, погиб. Событие быстро обросло деталями. Единая диспетчерская дежурная служба Новосибирска уточнила, что обрушений и возгораний нет, что территорию быстро оцепили, определили источник взрыва – танковый артиллерийский снаряд 115 мм. Саперы Росгвардии нашли на базе таких неразряженных ещё 20 штук и увезли их на Шиловский полигон.

Ожидаемым оказался и резонанс. Управление СК России уже расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Губернатор Андрей Травников поручил ГУ МВД России и управлению Росгвардии до конца сентября провести рейды по пунктам приёма металлолома. Командование 41-й общевойсковой армии взяло на себя обязательства усилить оцепление при проведении учебных стрельб на полигоне и улучшить очистку его территории от взрывоопасных предметов.

Мэр Анатолий Локоть задал теме новый, бытовой поворот, отметив, что искать нужно не только военное, но и муниципальное имущество. Он напомнил, что недавно была пресечена попытка хищения чугунных оград прямо с Красного проспекта. Так что региональному минпромторгу поручили ещё и проверить пункты приёма металлолома на предмет законности работы в целом. Деятельность базы, на которой произошла трагедия, вообще пообещали приостановить, но это уже решили обсудить в закрытом режиме.

Фотография с сайта EKSPOPROM.RU

К слову, спустя неделю после происшествия огороженная забором площадка на улице Бетонной уже не работала, представляя собой, пожалуй, самое тихое место в Кировском районе Новосибирска. Работа с ломом металла здесь ведётся на нескольких соседних территориях, а это довольно шумный бизнес.

Правда, если бы вместо корреспондента здесь оказался внимательный, но непосвящённый в детали истории человек, надпись на закрытых воротах его могла бы удивить. На них, помимо прайса на лом металла, значилось название компании: «Вторчермет НЛМК Сибирь».

Дело в том, что со дня, когда случилась трагедия, в прессе трепали название другой компании: «Вторчермет Сибирь». Её директор Денис Анищенко на соответствующие вопросы «Новой Сибири» ответил с готовностью: «Нас это не касается. Это не наша база».

Фотография с сайта yandex.ru/maps

Удивительное дело: к моменту разговора новость о взрыве с именем этой компании уже пять дней болталась в топе, а фирма, которая тут ни при чём, даже не торопится восстанавливать свою репутацию. Руководитель утверждает, что ему даже вопросов никто не задавал, кроме журналистов. Денис Анищенко объясняет это так: «Наши поставщики, которые крупные и сдают большие объёмы, они и сами знают, что это не про нас, а про НЛМК. Они все сразу были в курсе. А мелкие – они, наверное, вообще не обращают на эти новости внимания. Не читают их».

Зато директор компании «Вторчермет НЛМК Сибирь» Евгений Копцев за все эти дни не произнёс ни комментария. По телефону через приёмную к нему не пробиться, приехав в головной новосибирский офис, корреспондент упёрся в охрану, по оставленным контактам руководитель не перезвонил.

Фотография с сайта www.uvchm.ru

Губернатор буквально прямым текстом говорит о нарушениях, мэр связывает с фирмой факты «металлургического» вандализма, внеплановые проверки обещают всей отрасли, а виновник торжества молчит. Мог бы раскрыть хотя бы документы о канале поступления снарядов (пока версии прозвучали разные).

Впрочем, такое поведение слишком характерно для всей этой истории и выглядит просто как отмалчивание в кризисной ситуации. Шум схлынет – и публично объясняться уже не придётся. Рынок вторичного металла – шумная, но довольно непубличная сфера. Наверняка вскоре многое недоговаривать начнут и правоохранительные органы, мотивируя тайной следствия и спецификой оборота вооружений. Ну а горожан займут другие, свежие события.

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: мусоропереработка происшествия бизнес

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