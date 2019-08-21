Разбойники с больших экранов

Кинематограф стал причиной разгула детской преступности в начале 20-х годов

Коллаж Сиб.фм

Кино… Это слово стало для ребят священным в 20-е годы. Они буквально бредили фильмами и киногероями.

Поселок Новониколаевский был одним из первых среди городов России, где впервые появилось кино. Шел декабрь 1896 года. Кинотеатры стали расти, как грибы после дождя. Самый первый – «Театр-синематограф Ф. Ф. Махотина». Затем – «Луна», «Центральный», «Одеон», «Миньон», «Электробиоскоп», «Фарс», «Заря», «Модерн», «Москва», «Диана», «Гигант». Зрители больше всего любили смотреть мелодрамы, комедии, научно-популярные и хроникальные ленты. Но все это было ещё до революции.

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С приходом советской власти на новый вид искусства сделали большую ставку. Его решили использовать как «могущественное оружие коммунистической пропаганды и агитации». Ещё в 1920 году в Омске создается Сибирский фотокиноотдел, который в 1922 году переводится в Новониколаевск. В 1924-м появляется акционерное общество «Совкино», которое стало крупнейшим монополистом по производству и прокату фильмов. Однако на Всесоюзном совещании по вопросам кинематографии говорилось, что «оно пошло по линии наименьшего сопротивлении: вместо того чтобы взять твёрдый курс на развитие советской кинопромышленности, "Совкино" с 1925 года взяло курс на закупку заграничных картин, что было легче и проще, выбросив миллионы рублей за границу». В результате кинотеатры заполонила иностранная кинопродукция.

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По всей стране и в Сибири начали интенсивно открывать новые кинотеатры и кинозалы в ДК и клубах. В Новониколаевске прежних кинотеатров не сохранилось, вместо них появились «1-й Госкино» на 500 мест (будущий кинотеатр им. Маяковского), кинозал при Доме Ленина, «Пролеткино» при Дворце труда, кинотеатр на 920 мест при Доме Союзов.

Особенно любили кино дети. «Утро в школе тянулось ужасно долго. У многих притихших на партах ребят перед глазами непрерывно вертелся Гарри Пиль (герой фильма «Чёрный конверт»), и бывало ужасно неприятно, когда учительница окликала: «Ты о чём мечтаешь?» О чём же мечтать, как не о походе в кино. Школьники экономили на обедах, на транспорте (ездили «зайцем» или на подножке трамвая), лишь бы попасть в кинотеатр. Газеты писали: «Дети требуют кино. Кино вошло в их обиход наравне со школой и обедом…»

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Подростки 20-х годов очень любили смотреть боевики, детективные, авантюрные фильмы, увлекались кровавой романтикой. Самыми любимыми были фильмы: «Дитя подмостков», «Человек без нервов», «Катерина Измайлова», «Мисс Менд», «Отрезанные от мира», «Когда пробуждаются мёртвые». Удивительно, но детям разрешалось ходить на все сеансы, даже на вечерние, которые заканчивались далеко за полночь. Не все взрослые высиживали до конца, начинали клевать носом, а детям хоть бы что. Зато наутро приходили в школу с больными головами и отставали в учёбе…

В рабочих клубах, так же как и в коммерческих кинотеатрах, показывали «тот же детектив с мордобоем, тот же адюльтер на экране с поцелуями "взасос", с шикарными проститутками, с изменой и ревностью». Только детей старались на взрослые кинопостановки не пускать. Однако школьники умудрялись как-то «просачиваться» на киносеансы, прятаться под лавками, дрожа от ночного холода. «Вдруг в тишине раздаются возгласы: "Зека, ребя, легавый!" И вслед за этим в рядах поднимаются шум и волнение, усиливающиеся по мере того, как малыши под лавками промеж ног сидящих ползут вглубь, спасаясь от преследующих их "легавых". Этой кличкой ребята наградили членов правления клуба».

Под влиянием кинофильмов и у детей появились новые клички.

Они называли теперь друг друга «Фатя», «Багдад», «Мацист», «Пат», «Чарли», «Мери».

Вскоре общественность и педагоги заговорили о вредном воздействии кинофильмов на ребятишек. «Кино толкает на преступления» – такой был сделан вывод. В лучшем случае дети, по их мнению, получали «вредные установки».

Неизгладимое впечатление на новосибирских ребятишек произвёл фильм «Тарзан». Что тут началось! Чуть ли не на каждом дереве скакали и улюлюкали многочисленные Тарзаны. Взрослые жаловались, что они принесли большой урон зелёным насаждениям, обломав все ветки и сучья.

Их сверстники из других городов действовали покруче. «Одиночками и целыми шайками ребята, подражая виденным героям, хулиганят, воруют по всем правилам искусства, преподанного им в кино».

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То украдут что-нибудь, а на месте преступления оставят записку: «Кражу совершил "Знак Зеро"», то поезд ограбят, а то, как в фильме "СПИД", будут убегать от милиции по крышам домов. Доходило даже до того, что ребятишки пытались сами исполнить увиденные трюки. Например, пройти по перилам моста через реку, как Гарри Пиль или как "Человек без нервов", прыгать через все преграды, рискуя свернуть себе шею.

Мальчику Коле повезло меньше других. Он пытался воскреснуть через десять минут после повешения, как в фильме «Человек без нервов». Его отец даже писал Луначарскому: «Почему пускают детей до 12 лет на такие картины, как "Человек без нервов" и "Чёрный конверт"? Эти картины погубили мне сына».

Почти все дети, особенно девочки, хотели непременно стал киноактрисами. «У меня очень интересная фигура, и я могу быть артисткой», – писали девчонки.

«Детям нужно детское кино» – к такому выводу пришли взрослые и стали организовывать детские киносеансы. Газета «Советская Сибирь» писала: «…Первый опыт дал хорошие результаты. Два сеанса собрали около 1300 детей в возрасте от 5 до 15 лет. Сеансы для детей предполагается проводить еженедельно по воскресеньям по всем театрам. Будут показываться и серьёзные исторические, и революционные фильмы («Машинист Ухтомский», «Крылья холопа», «Поэт и царь»).

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В одном документе от 16 декабря 1927 года говорится: «Окружное бюро юных пионеров совместно с окроно и кинотеатром "Пролеткино" занималось вопросом о проведении детских киноутренников в кинотеатре. Дети посещают кино неорганизованно, смотрели такие картины, которые для детского возраста были непригодны, и были до 11-12 часов ночи в театрах…

Сейчас детские киноутренники будут проходить днём, два раза в неделю. Специальный подбор картин, который интересует детей. Хождение в кино должно быть коллективным: пионеры – отрядом, школьники – по группам. Чтобы родители не водили с собой детей позже восьми часов вечера».

Однако на бумаге было одно, на деле – другое. Киноутренники устраивались не систематически, а только в праздники или в «дни кампаний». А дети продолжали ходить на взрослые фильмы в позднее время.

А в 1926 году в Новосибирске даже появился первый детский кинотеатр (ныне «Пионер»). Его открыли в помещении клуба юных ленинцев (улица Горького). Правда, фильмы там шли не только детские. Детских фильмов в прокате катастрофически не хватало. Их просто не снимали. Существовала даже специальная комиссия, ставившая на фильмах грифы «допустить» или «запретить». Из «допущенных» картин первую группу составляли «советские фильмы с современной установкой»: «Федькина правда», «Мишка Звонов», «Ванька-пионер». Они были «приемлемые по своей тематической установке, но были сплошь тенденциозны, крайне нехудожественны, технически выполнены скверно». Дети были недовольны.

Ко второй группе «допущенных» картин относились «заграничные и советские с чуждой идеологической установкой». К ним относились, например, сказки, «воспитывающие в детях угодливость и пассивность («Морозко»), примиряющие добрых покровителей детей». Дети аплодировали, когда маленький Мук пригоршнями насыпал золото. Но взрослые считали, что это «развивает стремление к обогащению, жадность к деньгам, к сокровищам».



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор