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На чьей поляне поиграем в мегасайнс?

Новосибирск может получить с проектом ЦКП «СКИФ» такой же обидный гол, как уже получил с чемпионатом мира по хоккею
Рубрика: экономика, наука

03.09.2019 12:01

Фотографии с kremlin.ru

Сразу в двух институтах СО РАН, да и в самом президиуме отделения Академии наук в последнее время тревожно: никак не поступят средства на строительство центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». Корреспонденту «Новой Сибири» этот факт подтвердил заместитель председателя СО РАН, депутат заксобрания и академик Николай Похиленко. Причина, по его словам, в том, что правительство не подготовило соответствующее постановление, потому что не может определиться с вариантом, по которому СКИФ будет создаваться.

Непосвящённому может показаться странным, что речь идет про какую-то неопределенность. ЦКП «СКИФ» – ключевое звено во всей истории с широко анонсированными масштабными переменами в сибирской науке. Именно с него началась вся программа развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», запущенная лично президентом России Владимиром Путиным. 8 февраля 2018 года он встретился в Академгородке с руководителями научных институтов и Сибирского отделения РАН, ученые предложили создать в Новосибирске установку класса «мегасайнс» – источник синхротронного излучения поколения «4+». Тогда же была озвучена и цена – примерно 40 миллиардов рублей, с которой президент согласился и дал поручение проработать вопрос. Вскоре выросла целая программа «Академгородок 2.0», в которую вошли другие проекты. Но до ресурсов нацпроекта «Наука» пока добрался только СКИФ. В федеральном бюджете 2019 года уже даже заложено 500 миллионов рублей, которые оставалось лишь получить и перейти к реальному строительству.

Однако на дворе уже сентябрь 2019, а средства так и не поступили. В чём же причина?

Учёные опасаются, что у сибирского проекта появился московский конкурент: национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». Как сообщил источник в президиуме СО РАН, его научный руководитель Михаил Ковальчук предложил свой вариант синхротрона. Он более мощный: если СКИФ от ИЯФ предусматривает создание источника синхротронного излучения с энергией 3 гигаэлектронвольта (ГэВ), то проект от москвичей – на 6 ГэВ.

Один очень умный учёный растолковал корреспонденту «Новой Сибири» ещё некоторые различия, понимание которых не требует специальных знаний. Принципиальнее всего – сроки.

Проект ИЯФа можно реализовать за три-четыре года, источник синхротронного излучения с энергий на 6 ГэВ потребует шесть-восемь лет.

В указе президента Путина о мерах по развитию синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры говорится, что источник синхротронного излучения поколения «4+» необходимо запустить до 31 декабря 2023 года. Вариант от Курчатовского института в эти сроки не вписывается.

Второй не менее важный момент – технологии. В сибирском варианте ЦКП «СКИФ» предполагается оснастить российским оборудованием, не имеющим аналогов. Именно благодаря этому установка стала бы уникальной, с экспортным потенциалом. Вариант от Курчатовского института не исключает закупки оборудования в Германии и Франции. В этом случае средства российских налогоплательщиков уйдут в другие страны.

Если дело действительно в конкуренции и в лоббистских возможностях Михаила Ковальчука, сложившуюся ситуацию можно считать аналогичной истории, которую новосибирцы с болью пережили в декабре прошлого года. Правда, переживали тогда не учёные, а болельщики. Помните, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил перенести часть матчей МЧМ-2023 в Омск? Многие официальные лица сразу начали возможность этого опровергать, болельщики сравнили ситуацию с договорным матчем, но сегодня Омск уже официально полноправная локация для части игр чемпионата.

Для учёных же такой прокол будет не только обидным – он сделает напрасными серьёзные инвестиции.

Дело вот в чем. Несмотря на то, что инициатором создания СКИФа является Институт ядерной физики, заказчиком строительства выступает Институт катализа. Бывший его директор, а ныне председатель Сибирского отделения РАН Валентин Пармон объяснил это тем, что ИК СО РАН имеет большой опыт строительства научных объектов. По неофициальной версии, в руководстве отделения просто не хотели, чтобы все средства, выделенные на ЦКП «СКИФ», проходили только через ИЯФ – мол, другим же тоже хочется. Но пока эти два института ничего не получают, а только платят.

В 2019 году, когда перспективы СКИФа стали более-менее понятны, в Новосибирском научном центре приступили к подготовительным работам. Создали проектное бюро, оно в течение года подготовило ряд документов: эскизный проект инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований, техзадание на разработку проектной документации, обоснование экономической целесообразности (а также объёмов и сроков), паспорт инвестиционного проекта и др. За Институтом катализа под строительство ЦКП СКИФ зарегистрировали право бессрочного пользования земельным участком наукограда Кольцово.

Все это время работу проектного бюро финансировали из внебюджетных средств ИЯФа и ИКа. В 2019 году в Новосибирске были готовы приступить к подготовительным работам для строительства: провести изыскательские работы, проработать технические условия подключения к коммуникациям, подготовить проектно-сметную документацию.

Любопытно, что во время совещания в Академгородке в феврале 2018 года директор ИЯФ Павел Логачев говорил, что СКИФ, тогда ещё даже не имевший этого названия, мог бы стать своего рода «прототипом» для другого мегапроекта – флагманской «шестигэвной» машины ИССИ-4, над которой ИЯФ и Курчатовский уже к тому моменту работали совместно.

«Чтобы приступить к такому большому делу, нужно освоить технологии, национальную кооперацию», – говорил об ИССИ-4 Павел Логачёв, что, кстати, отражено в протоколе, опубликованном на сайте Кремля.

В любом случае, с учетом того, что до конца года осталось четыре месяца, 500 млн рублей новосибирцам освоить уже не удастся. Соответственно, не исключено, что сдвинутся и сроки строительства флагманского проекта «Академгородка 2.0». Единственной отрадой сибирским любителям мегасайнса станет то обстоятельство, что обе стороны – и новосибирская, и московская – в качестве площадки для размещения научного объекта пока рассматривают наукоград Кольцово. 

Автор
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона&nbsp;«Щ»
Автор
Ерлан Байжанов
председатель микрорайона&nbsp;«Щ»
Теги: инвестиции наука учёные Академгородок 2.0

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