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сегодня 16:56 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

Горнорабочего затянуло в комбайн в Кузбассе

сегодня 14:23 Общество 0 Коммент.

Учёные рассказали, как не дать коже состариться из-за загара

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Череп пещерного льва нашли на стройке в Красноярске

сегодня 13:41 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:02 Общество 0 Коммент.

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Вакансии нужно изучать постоянно, даже если на работе всё устраивает
Рубрика: работа, общество

05.09.2019 17:35

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта memecenter.com

Уже никого не удивляет, что сейчас многие легко относятся к смене работы. Конечно, чем младше кандидат, тем смена работодателей происходит чаще.

У студентов и начинающих специалистов смена работы происходит гораздо чаще по чисто техническим причинам: например, нет возможности работать во время сессии, а компания не готова ждать отсутствующего сотрудника месяц, а то и дольше. В такой ситуации выход остается только один – менять работодателя время от времени, благо и в дальнейшем на поиск работы это не сильно влияет, так как многие руководители понимают причину такой ситуации. Другое дело, когда встаёт вопрос более-менее постоянного трудоустройства, а не подработки. Очень часто оказывается, что реальность несколько отличается от того, что было озвучено на собеседовании, план выполнить не удаётся или, наоборот, получилось сделать его слишком легко, или не сложились отношения с коллегами… Причин может быть множество, но в результате — кандидат снова на рынке труда.

Сегодня средний срок работы на одном месте – около трёх лет. Почему именно столько? За это время уже точно можно понять, есть ли возможность вырасти по карьерной лестнице в компании, профессионально, по зарплате. Очень часто, упираясь в «потолок» на данном месте, соискатель снова выходит на рынок труда. Тем более что теперь он уже чётче понимает, что хотел бы получить на новом месте, что для него наиболее важно. Между прочим, именно это понимание очень часто ведёт к профессиональному росту соискателя и повышению его «стоимости». Только нужно заметить, что зарплата растет не сама по себе вместе со сменой работодателя, а по факту получения новых навыков и развития компетенций на рабочем месте. В идеальной картине мира нужно понимать: что можно будет написать нового в резюме благодаря работе в этой компании на данной должности? Если ничего нового, то это сигнал, чтобы задуматься, нужно ли соглашаться на такое предложение?

Почему же стоит время от времени мониторить вакансии? Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, так вы всегда будете в курсе, что происходит на рынке труда, какие вакансии есть в вашей профессиональной сфере сегодня, какие зарплаты предлагают специалистам вашего уровня, какие компании ищут себе сотрудников, под какие задачи. Во-вторых, даже если нет желания менять работу, это поможет узнать, какие навыки нужны сегодня, какие требования чаще всего предъявляют компании. Зачем это нужно? Затем, чтобы подтянуть знания и умения под требования рынка труда. А это необходимо не только при смене работы, но и для того, чтобы быть ценным специалистом в своей нынешней компании.

Автор
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Автор
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Теги: студенты работа карьера

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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