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Министры, как и генералы, не бывают бывшими

Уходить всегда нужно вовремя и культурно
Рубрика: культура

06.09.2019 13:37

Игорь Николаевич Решетников подал в отставку. Эта новость, облетевшая всю культурную и околокультурную общественность стала на целых два дня новостью номер один.

Одни огорчились, и таких много, другие обрадовались, как радуются любой пролитой крови, а третьи, малочисленные, стали примерять на себя или на близстоящих министерский мундир. К сожалению, ничего не меняется с уходящими десятилетиями. Каждый считает, что он способен управлять культурой.

Между тем именно культура, воспитывающая людей на вечных темах, не терпит суеты. Более того, суета культуре противопоказана. Как и любые революции.

Игорь Николаевич был куском метала между молотом и наковальней, принимая на себя удары всех недовольных сиюминутным к себе отношением и мнением элит, считающих необходимым внести свой вклад в управление культурой, как правило, с чьих то слов, опять-таки страждущих этой культурой поруководить.

Наблюдая за работой министра со стороны, я искренне его жалел. В бытность мою в отделе культуры обкома партии количество желающих культурой руководить было в разы меньше. При этом была единая, подготовленная профессионалами, согласованная со всеми структурами власти программа культурного развития области.

Самым большим недостатком в работе Игоря была его мягкость и робость в принятии ряда важных кадровых и финансовых решений. Когда все разумные сроки придержания разрешения кадрового вопроса уже давно вышли, а весьма ограниченные финансы входят в клинч со стремлением никого не обидеть. Но в этом и есть сложность работы с учреждениями культуры. Здесь много творческих, легкоранимых людей, и многие этим нередко пользуются.

В критике Решетникова на первый план выносили проблемы в работе с профессиональными учреждениями культуры, театрами, например, забывая, что он прежде всего министр областной и ему приходилось организовывать работу сотен объектов культуры по всем 30 районам области, что упускают многие желающие нашей культурой поруководить. А ведь очевидным положительным результатом этого, пожалуй, основного объёма работы областного министерства является уверенное лидерство нашей области в выполнении национального проекта «Культура».

В работе областного министра встречи с известными артистами и музыкантами – это небольшой приятный сегмент. А вот поездить и найти средства на ремонт клубов в тех местах, где и дороги-то нет, проблема. Надо сказать, что министру Решетникову это удавалось. Он вернул бюджету области несколько миллиардов рублей. Да, каждому хотелось получить самый большой кусок от этого пирога, и проблема Игоря Николаевича была в нежелании определить приоритеты, подпитать локомотивы продвижения вперед. Но как можно обвинять его в этом, когда у обездоленных полно защитников, и по каждому такому случаю будут публикации в прессе или, что ещё хуже, подковёрные интриги с постоянным одёргиванием министра.

Нам всегда кажется, что новый министр будет лучше того, что есть. Что нам необходим молодой и энергичный. Может быть. Но я задаю себе вопрос – а как быть с преемственностью?

У меня, повторюсь, нет убеждённости, что культура – это та сфера, где необходимо иметь молодого руководителя. Мы уже видим, во что это выливается. Проекты различных центров подготовки специалистов, кластеры, хабы и другие новомодные образования не заменят старой добротной системы подготовки кадров в культурной сфере, а на их создание выделяются сотни миллионов рублей – это вместо поддержания консервативных, но последовательно готовящих кадры театров и концертных организаций и структур: музыкальных школ, колледжей, консерваторий, нашей гордости – академического симфонического оркестра. За данными проектами надежда на то, что с помощью этих образований мы быстро решим все вопросы, они от ожидания чуда, а не от знания реальной жизни. Новообразования, между прочим, в медицине имеют вполне определённое и не очень оптимистическое название – болезнь, нередко разрушающая организм.

Губернатор Новосибирской области согласовал отставку министра культуры

С этим Решетников не был согласен. Как не всегда его спрашивали и принимая решения о назначении на руководящие должности, например, филармонии или театра «Глобус». И не эти ли назначения или неназначения привели к снятию министра, когда на один из московских столов лёг некий документ, организованный людьми, страждущими реванша и желающими занять его место?

Вернёмся к преемственности. Я совершенно не против молодого министра. Всё же надо этой череде снятий и назначений положить конец, но при молодом должен быть, простите, старый, опытный, тогда, глядишь, что-то получится.

Я же хотел под конец этого, может быть, излишне эмоционального материала поблагодарить Игоря Николаевича Решетникова и от себя лично, и от большого числа наших деятелей культуры за то, что он с нами был и пусть не всегда, но помогал, не деньгами, так вниманием.

Автор
Александр Савин
журналист
Автор
Александр Савин
журналист
Теги: культура Министерство культуры

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