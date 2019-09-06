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За явным преимуществом

Главные победители и неудачники выборов мэра Новосибирска
Рубрика: политика

09.09.2019 17:56

Фотографии Сиб.фм

На выборы мэра города пришло только 240 тысяч новосибирцев. Это составляет 20,55 % от числа имеющих право голосовать. Такой антирекорд вряд ли когда-нибудь будет побит.

Как только стали известны цифры, в социальных сетях немедленно развернулась дискуссия: можно ли считать легитимным выбор, сделанный при такой, прямо скажем, невпечатляющей явке? Ответ, на самом деле, очевиден: кто посчитал необходимым взять на себя частичку ответственности за будущее города (при этом совершенно неважно, как именно он проголосовал), тот нашёл возможность выразить своё мнение. Тот же, кто предпочёл дачу, охоту или диван, должен понимать, что его мнением в таком случае можно пренебречь. Понятно, что оппозиция будет ещё долго педалировать эту тему, но есть установленные правила игры, которые должны соблюдать все. Ну а помахать после драки кулаками не возбраняется никому. Если есть время и желание…

Предвыборные опросы сулили мэру 45 % голосов, но итоговый результат Анатолия Локтя оказался ещё выше: 50,2 %. То есть второй тур не потребовался бы, даже если бы он существовал. Команда Локтя провела очень грамотную кампанию, используя опыт прошлых баталий, в полемику ради полемики не ввязывались, а встречи с Локтем показали, что на них приходит в разы больше горожан, чем на встречи с его оппонентами. Плюс к тому, как отметил новосибирский политолог Игорь Козлов,

нельзя не учитывать харизму мэра – в этом плане равных ему не нашлось.

Главным для многих был вопрос, кто из конкурентов действующего мэра станет вторым? Ведь через год состоятся выборы депутатов городского совета и там этот фактор будет иметь значение. На вторую позицию претендовали самовыдвиженец Сергей Бойко, которого все знают как начальника штаба Навального в Новосибирске, а также два депутата горсовета: Наталья Пинус и Евгений Лебедев.

Ожидаемой борьбы не случилось. Сергей Бойко набрал 18,6 % голосов – больше, чем Пинус и Лебедев вместе взятые. Можно сказать, что в Новосибирске прошёл эксперимент общероссийского масштаба – представитель партии Навального не только прошёл полноценную кампанию, но и принял участие в выборах. И показал хороший результат. Для власти вообще такой результат, безусловно, должен стать предметом для размышления, а вот конкретно для Новосибирска он вряд ли на что-то повлияет. На выборах мэра нет другого места, кроме первого. Через год Сергею Бойко сотоварищи предстоит доказать, что они действительно представляют политическую силу, с которой необходимо считаться. Пока же их явно переполняет эйфория. В разговоре с блогером Тимуром Хановым Сергей Бойко уже пообещал через год «забрать» городской совет. Оптимизм – замечательное качество. Но реалии таковы: далеко не факт, что хоть один человек из команды Навального в Новосибирске сможет получить депутатский мандат. Тем более что относиться к ним теперь будут куда серьёзнее.

Представитель ЛДПР Евгений Лебедев работал по проверенной партийной методике и показал достаточно привычный для ЛДПР в Новосибирске результат. Особенно активно он действовал на своём округе в Дзержинском районе, закладывая фундамент на будущий год. ЛДПР себе не изменяет: участвует во всех выборах и ни с кем в коалиции не вступает. Между тем вопрос о коалиции был на этих выборах особенно популярным: хотели собрать большую компанию, чтобы дружить против Локтя. В результате ничего из этого не вышло.

Во многом этому способствовало решение депутата Натальи Пинус пройти весь путь до конца. Её кампания запомнится внешними атрибутами: необычная форма листовок, значки и непонятные белые шары. Очевидно, что она надеялась опередить если не Бойко, то хотя бы Лебедева. В день голосования депутат призывала сторонников в своём аккаунте в «Фейсбуке»: «Поднажмите! Каждый голос важен при такой низкой явке в городе. У нас есть шанс победить на этих выборах».

А когда стали появляться первые результаты, стало понятно, что шанса на самом деле никакого не было. В итоге даже не бронза. И первый комментарий был по-женски эмоциональным.

«Переживаем все. Сначала я совсем расстраивалась, но сейчас стало полегче. Честно говоря, не ожидала таких результатов кампании», – рассказала Наталья Пинус корреспонденту Сиб.фм.

Кандидат от партии «Родина», бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин провёл дорогостоящую, но совершенно неэффективную кампанию. На вопрос, почему он ушёл из мэрии, генерал внятно так и не ответил. А во время публичных выступлений порой складывалось впечатление, что он до сих пор работает в городской администрации. Всё это не смогли перевесить ни многочисленные баннеры, ни бодрые призывы в рекламе «скушать ложечку» за Данияра Сафиуллина. Результат генерала показал, что «Родина» имеет все основания в горсовете рассчитывать на фракцию (ведь даже один человек – это уже фракция!), но ярких кадров пока не видно.

Сам Сафиуллин, уже зная о результатах, предпочёл уйти от конкретного ответа, ссылаясь на то, что официальных данных пока нет: «У меня это первый раз. Как говорят, первый класс… Свою оценку доводить не буду. Нужно провести анализ с командой». Но лидер регионального отделения «Родины» Вячеслав Илюхин уже прямо сказал: «Могли больше!»

Пять вышеперечисленных кандидатов набрали в сумме почти 94 % голосов, оставив на долю следующего десятка претендентов соревнование лишь за титул лучшего на уровне статистической погрешности. И здесь преуспели две дамы: Юлия Сапина и Дарья Украинцева – они набрали немногим больше 0,8 %. И лишь восьмую строчку в итоговом протоколе занял ветеран новосибирской политики Виктор Козодой. На этих выборах он представлял «Справедливую Россию» и получил 0,7 % голосов. Для парламентской партии это даже не провал, а катастрофа.

Можно ещё добавить, что объявивший себя «единым оппозиционным кандидатом» Олег Викторович получил 0,4 % голосов, а представитель некогда популярного в Новосибирске «Яблока» Дмитрий Холявченко – даже менее 0,3 %. Замкнул список Мухаммед-Али Хаюрин с 0,13 % голосов.

Предвыборные страсти улягутся, но пауза долгой не будет, поскольку уже через год состоятся выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и в Совет депутатов Новосибирска. Там мы обязательно увидим добрую половину из тех, кто нынче претендовал на пост мэра Новосибирска.

Автор
Владимир Кузменкин
Журналист
Автор
Владимир Кузменкин
Журналист
Теги: мэр выборы Пинус Наталья Локоть Анатолий Сергей Бойко

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