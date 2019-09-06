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Что новониколаевцы просили у Столыпина?

100 лет назад во время рабочей поездки по Сибири премьер-министр посетил наш город
Рубрика: общество

11.09.2019 09:43

Коллаж Сиб.фм

В начале XX века имя Петра Аркадьевича Столыпина – председателя Совета министров Российской империи – гремело по всей России. В историю он вошёл как выдающийся политический и государственный деятель, крупный реформатор.

«Переселенческая революция»

Основным пунктом аграрной реформы Столыпина была переселенческая политика. Только в 1906-1914 годах в Сибирь приехали два с половиной миллиона человек. По мнению учёных, ни одно из событий XIX-XX веков, не считая сооружения Транссиба, не оказало такого всеобъемлющего воздействия на Сибирь. Вместе с естественным приростом это привело к удвоению численности населения.

© миамир.рф

Чтобы лично проверить, как идёт переселение в Сибирь, на что тратятся казённые суммы, изучить проблемы и подвести итоги, летом-осенью 1910 года в служебную командировку по ряду сибирских губерний и областей отправился сам председатель Совета министров. Его сопровождали главноуправляющий землеустройством и земледелием Кривошеин и начальник Переселенческого управления тайный советник Глинка.

Столыпин побывал в Омске, уездном центре Семипалатинской области Павлодаре, Славгороде и Камне-на-Оби. Затем Столыпин, Кривошеин и Глинка в сопровождении местных чиновников на пароходе «Первый» по Оби отплыли в Новониколаевск.

Что мы показали премьеру

Пароход пришёл в Новониколаевск утром 31 августа. Высоких гостей на пристани хлебом-солью встречали руководство Новониколаевской городской думы и чиновники правительственных учреждений. Городской голова Владимир Жернаков произнёс приветственную речь о том, с какими чувствами встречают премьера новониколаевцы.

Столыпин не мог не посетить наш город. К тому времени он входил в пятёрку самых крупных в Западной Сибири. Здесь насчитывалось около 56 тысяч жителей. И так как Новониколаевск находился на перекрёстке железнодорожных и речных путей, то через него двигались толпы переселенцев, направляющихся на Алтай, на восток и вниз по Оби. В городе имелся переселенческий пункт. Он представлял собой ограждённые забором бараки, между которыми росли одинокие деревья. Здесь же располагались медпункт, столовая, склад сельскохозяйственных машин, контора переселенческого чиновника.

© fotostrana.ru

Переселенцев провозили от станции к баракам для прохождения карантина. Постепенно эта дорога заселилась, а улица получила название Переселенческой. Сейчас эта улица 1905 года. Вот по ней-то и ходил Столыпин, когда решил лично проверить новониколаевский переселенческий пункт.

Но вначале председатель Совета министров встретился с представителями городской думы, которые решили воспользоваться случаем и попытаться решить наболевшие проблемы. Это – устройство водопровода, мощение городских дорог и преобразование Новониколаевска в уездный центр. Столыпин благосклонно отнёсся к просьбам, «обещал своё содействие» и «выразил уверенность в скором удовлетворении этого ходатайства».

Газета «Сибирские отголоски» сообщила, что представители города высказали пожелания о скорейшем введении земства в Западной Сибири, ссылаясь на то, что «переселенцы, явившиеся из земских губерний России, являются не новичками в земском деле, а людьми, привыкшими работать при содействии земских учреждений. Кроме того, преобладающее население Томской губернии – великороссы, недавние жители европейской России. В большинстве они знают, какую великую помощь оказало земство в поднятии культурности народа...»

Одним из главных вопросов, с которыми обращались к премьеру жители сибирских городов, был вопрос о строительстве Алтайской железной дороги. Новониколаевцы хотели, чтобы она имела направление Семипалатинск – Барнаул – Новониколаевск, с веткой на Бийск. Томичи же хотели, чтобы дорога была проведена от Барнаула до Томска с пересечением Транссиба у станции Болотное.

Городской голова Жернаков подал Столыпину докладную записку, где почтительнейше просил «Ваше Высокопревосходительство о скорейшем разрешении вопроса о железнодорожном строительстве в Алтае и оказать своё содействие в осуществлении направления, защищаемого алтайскими городами, как наиболее соответствующего интересам не только торговли и промышленности края, но интересам общегосударственным».

© sobory.ru

Пётр Аркадьевич пробыл в нашем городе всего несколько часов. За это время кроме переселенческого пункта он успел осмотреть собор Александра Невского, строящийся городской торговый корпус (ныне Краеведческий музей), депо добровольно-пожарного общества, тюрьму, сельскую лечебницу и холерный барак.

Последнее было довольно рискованным мероприятием, поскольку в то время в Новониколаевске насчитывалось 43 человека, больных холерой. «За сутки с 30 на 31 августа заболело семь человек, умерло – пять, выздоровел один...»

Простой люд не допустили

Однако простой люд председателя Совета министров не увидел. В городе были приняты строжайшие меры безопасности. В газете «Сибирские отголоски» уже после отъезда Столыпина появилась такая заметка: «Для широких городских масс населения посещение Новониколаевска П. А. Столыпиным осталось почти незаметным, а на станции

меры предосторожности так были усилены, как будто премьер ехал не по родной стране, а где-то в стане воюющего неприятеля.

Посторонних на станции никого. Всем агентам станции и депо были выданы именные билеты за подписью жандармского ротмистра. Без этих билетов никто не смел и не смеет показываться до 15 сентября в полосе станции и по служебным надобностям. Такая "бдительность" исключает всякую возможность для П. А. Столыпина увидеть подлинную Сибирь с её вековыми нуждами, а это обстоятельство в значительной степени обесценивает его длительное путешествие».

Из Новониколаевска столичные гости на поезде поехали в Томск, затем посетили переселенческие пункты на станциях Итат, Боготол, Тайга. Вечером 3 сентября глава правительства, возвращаясь в Петербург, вновь проезжал через станцию Новониколаевск, но ни о каких встречах в газетах больше не сообщалось.

Свои впечатления и предложения Столыпин и Кривошеин сформулировали в «Записке», которая уже 9 ноября 1910 года была распространена среди депутатов 3-й Государственной думы. Но ни один из десяти предложенных пунктов не был реализован. Помешала Первая мировая война...

Автор
Людмила Кузменкина
редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения»
Автор
Людмила Кузменкина
редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения»
Теги: чиновники история железная дорога

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