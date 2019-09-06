Что новониколаевцы просили у Столыпина?

100 лет назад во время рабочей поездки по Сибири премьер-министр посетил наш город

Коллаж Сиб.фм

В начале XX века имя Петра Аркадьевича Столыпина – председателя Совета министров Российской империи – гремело по всей России. В историю он вошёл как выдающийся политический и государственный деятель, крупный реформатор.

«Переселенческая революция»

Основным пунктом аграрной реформы Столыпина была переселенческая политика. Только в 1906-1914 годах в Сибирь приехали два с половиной миллиона человек. По мнению учёных, ни одно из событий XIX-XX веков, не считая сооружения Транссиба, не оказало такого всеобъемлющего воздействия на Сибирь. Вместе с естественным приростом это привело к удвоению численности населения.

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Чтобы лично проверить, как идёт переселение в Сибирь, на что тратятся казённые суммы, изучить проблемы и подвести итоги, летом-осенью 1910 года в служебную командировку по ряду сибирских губерний и областей отправился сам председатель Совета министров. Его сопровождали главноуправляющий землеустройством и земледелием Кривошеин и начальник Переселенческого управления тайный советник Глинка.

Столыпин побывал в Омске, уездном центре Семипалатинской области Павлодаре, Славгороде и Камне-на-Оби. Затем Столыпин, Кривошеин и Глинка в сопровождении местных чиновников на пароходе «Первый» по Оби отплыли в Новониколаевск.

Что мы показали премьеру

Пароход пришёл в Новониколаевск утром 31 августа. Высоких гостей на пристани хлебом-солью встречали руководство Новониколаевской городской думы и чиновники правительственных учреждений. Городской голова Владимир Жернаков произнёс приветственную речь о том, с какими чувствами встречают премьера новониколаевцы.

Столыпин не мог не посетить наш город. К тому времени он входил в пятёрку самых крупных в Западной Сибири. Здесь насчитывалось около 56 тысяч жителей. И так как Новониколаевск находился на перекрёстке железнодорожных и речных путей, то через него двигались толпы переселенцев, направляющихся на Алтай, на восток и вниз по Оби. В городе имелся переселенческий пункт. Он представлял собой ограждённые забором бараки, между которыми росли одинокие деревья. Здесь же располагались медпункт, столовая, склад сельскохозяйственных машин, контора переселенческого чиновника.

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Переселенцев провозили от станции к баракам для прохождения карантина. Постепенно эта дорога заселилась, а улица получила название Переселенческой. Сейчас эта улица 1905 года. Вот по ней-то и ходил Столыпин, когда решил лично проверить новониколаевский переселенческий пункт.

Но вначале председатель Совета министров встретился с представителями городской думы, которые решили воспользоваться случаем и попытаться решить наболевшие проблемы. Это – устройство водопровода, мощение городских дорог и преобразование Новониколаевска в уездный центр. Столыпин благосклонно отнёсся к просьбам, «обещал своё содействие» и «выразил уверенность в скором удовлетворении этого ходатайства».

Газета «Сибирские отголоски» сообщила, что представители города высказали пожелания о скорейшем введении земства в Западной Сибири, ссылаясь на то, что «переселенцы, явившиеся из земских губерний России, являются не новичками в земском деле, а людьми, привыкшими работать при содействии земских учреждений. Кроме того, преобладающее население Томской губернии – великороссы, недавние жители европейской России. В большинстве они знают, какую великую помощь оказало земство в поднятии культурности народа...»

Одним из главных вопросов, с которыми обращались к премьеру жители сибирских городов, был вопрос о строительстве Алтайской железной дороги. Новониколаевцы хотели, чтобы она имела направление Семипалатинск – Барнаул – Новониколаевск, с веткой на Бийск. Томичи же хотели, чтобы дорога была проведена от Барнаула до Томска с пересечением Транссиба у станции Болотное.

Городской голова Жернаков подал Столыпину докладную записку, где почтительнейше просил «Ваше Высокопревосходительство о скорейшем разрешении вопроса о железнодорожном строительстве в Алтае и оказать своё содействие в осуществлении направления, защищаемого алтайскими городами, как наиболее соответствующего интересам не только торговли и промышленности края, но интересам общегосударственным».

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Пётр Аркадьевич пробыл в нашем городе всего несколько часов. За это время кроме переселенческого пункта он успел осмотреть собор Александра Невского, строящийся городской торговый корпус (ныне Краеведческий музей), депо добровольно-пожарного общества, тюрьму, сельскую лечебницу и холерный барак.

Последнее было довольно рискованным мероприятием, поскольку в то время в Новониколаевске насчитывалось 43 человека, больных холерой. «За сутки с 30 на 31 августа заболело семь человек, умерло – пять, выздоровел один...»

Простой люд не допустили

Однако простой люд председателя Совета министров не увидел. В городе были приняты строжайшие меры безопасности. В газете «Сибирские отголоски» уже после отъезда Столыпина появилась такая заметка: «Для широких городских масс населения посещение Новониколаевска П. А. Столыпиным осталось почти незаметным, а на станции

меры предосторожности так были усилены, как будто премьер ехал не по родной стране, а где-то в стане воюющего неприятеля.

Посторонних на станции никого. Всем агентам станции и депо были выданы именные билеты за подписью жандармского ротмистра. Без этих билетов никто не смел и не смеет показываться до 15 сентября в полосе станции и по служебным надобностям. Такая "бдительность" исключает всякую возможность для П. А. Столыпина увидеть подлинную Сибирь с её вековыми нуждами, а это обстоятельство в значительной степени обесценивает его длительное путешествие».

Из Новониколаевска столичные гости на поезде поехали в Томск, затем посетили переселенческие пункты на станциях Итат, Боготол, Тайга. Вечером 3 сентября глава правительства, возвращаясь в Петербург, вновь проезжал через станцию Новониколаевск, но ни о каких встречах в газетах больше не сообщалось.

Свои впечатления и предложения Столыпин и Кривошеин сформулировали в «Записке», которая уже 9 ноября 1910 года была распространена среди депутатов 3-й Государственной думы. Но ни один из десяти предложенных пунктов не был реализован. Помешала Первая мировая война...



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор