«Зелёное» будущее

Самая экологическая партия хочет стать настоящей политической силой в Новосибирской области

Фотографии предоставлены организаторами

Новосибирские «зелёные» подвели итоги своего участия в выборах мэра города и поделились планами на будущее. Партия разработала чёткий план работы на ближайшие годы и намерена провести своих представителей в депутаты всех уровней на территории региона.

Своими соображениями с журналистами делились заместитель председателя Российской экологической партии «Зелёные» по СФО Владимир Кириллов, депутат Заксобрания и недавний кандидат в мэры Новосибирска Дарья Украинцева, а также руководитель регионального отделения партии Игорь Украинцев.

Первым делом, конечно, обсуждали итоги выборов мэра в мегаполисе. Напомним, что кандидат «зелёных» занял седьмое место при 15 участниках выборной гонки. Место в середине списка, но отрыв от лидеров оказался космическим. Кандидат от партии Дарья Украинцева заявила, что нисколько не жалеет о том, что приняла решение участвовать в борьбе за пост мэра крупнейшего города Сибири

«Да, это было тяжело для нашей молодой структуры, особенно с финансовой точки зрения. Любые выборы требуют вложения. Но не нужно забывать и о человеческом капитале. Очень радует то, как менялось к нам отношение, как появлялись новые сторонники "зелёных"», – отметила депутат Законодательного собрания.

Она сообщила, что ещё недавно сторонников партии можно было пересчитать по пальцам, а сейчас её поддерживают уже более двух тысяч человек.



Богатство выбора. Инфографика Сиб.фм о поступивших в избирательные фонды кандидатов в мэры средствах

Игорь Украинцев поделился интересным наблюдением: там, где «зелёным» с их далеко не гигантскими ресурсами удавалось плотно поработать с избирателями, объяснить им свои приоритеты, там результат кандидата от партии на выборах мэра оказывался неизменно выше среднего. На таких избирательных участках Дарья Украинцева получала от 7 до 11 процентов голосов и даже занимала третье место в списке кандидатов. По мнению политологов, это означает, что «зелёные» в Новосибирске имеют достаточно большой потенциал, который партийному активу необходимо постоянно развивать.

Ещё один существенный момент, касающийся выборов, – «зелёным» банально не хватило времени.

«Мы не смогли охватить весь город, но создали хороший задел на будущее»,

– заметил Игорь Украинцев.

Лидер регионального отделения также согласен, что партия в Новосибирске делает ещё только первые шаги, но уже по ним можно понять, что отличает «зелёных» от других партий. Новосибирский избиратель понял, что Российская экологическая партия – это не только призывы к уборке мусора и очистке пляжей, но это и целостная программа, касающаяся самых разных сторон жизни современного общества. Так, по словам Игоря Украинцева, если посмотреть на ситуацию по региону в целом, то новосибирское отделение партии «зелёных» занимает самую жёсткую позицию по отношению к «мусорной реформе», которая пока ничего не дала ни региону, ни людям.

Каркас программы у «зелёных» был готов, но встречи с новосибирцами помогли дополнить и развить многие её положения. Так появилась книга «Судьба. Зелёный Новосибирск», которая уже пользуется популярностью у горожан. Им небезразлично, в каком городе они будут жить завтра.

Владимир Кириллов, много лет занимающийся экологической тематикой ещё и профессионально, отметил, что общество одобряет вопросы, которые ставят «зелёные». Но в глобальном плане проблема состоит в том, что выводы, с правильностью которых согласна власть, не доходят до стадии реализации. По мнению заместителя председателя партии по СФО, экология – это и есть политика XXI века, а Новосибирск как третий по значимости город России, конечно, должен соответствовать современным трендам.

Он также сообщил, что сегодня в стране 71 депутат является членом партии «зелёных» и эта цифра должна вырасти. Важная новость: после того как нынешней осенью Российская экологическая партия завоевала мандат в республиканский парламент Кабардино-Балкарии, она получила право выдвигать своих кандидатов на следующие выборы в Государственную думу во всех регионах России уже без сбора подписей.

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался, кто может быть политическим союзником «зелёных» в грядущих политических баталиях? Игорь Украинцев подтвердил, что партия готова обсуждать совместные действия с теми политическими силами в регионе, которые разделяют её видение проблем общества. В качестве примера он привёл участие кандидата от партии на выборах мэра в комитете за честные выборы.

В свою очередь Дарья Украинцева сообщила, что растёт внимание к экологическим проблемам и в депутатском корпусе. Сейчас в региональном парламенте уже появилась рабочая группа, в которую она входит. Цель – продумать всё, что необходимо для создания в следующем созыве Заксобрания комитета по экологии. Удивительно, но сейчас такого комитета нет.



Андрей Медведев

журналист Автор