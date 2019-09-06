«Зелёное» будущее

5 баллов
+8
65.19 71.83
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Это произвол и безрассудство: новосибирцы отреагировали на предложение поднять тарифы на капремонт

сегодня 15:34 Экономика 0 Коммент.

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-Главный

сегодня 15:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»

сегодня 13:38 Экономика 0 Коммент.

Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

«Зелёное» будущее

Самая экологическая партия хочет стать настоящей политической силой в Новосибирской области
Рубрика: политика

13.09.2019 13:20

Фотографии предоставлены организаторами

Новосибирские «зелёные» подвели итоги своего участия в выборах мэра города и поделились планами на будущее. Партия разработала чёткий план работы на ближайшие годы и намерена провести своих представителей в депутаты всех уровней на территории региона. 

Своими соображениями с журналистами делились заместитель председателя Российской экологической партии «Зелёные» по СФО Владимир Кириллов, депутат Заксобрания и недавний кандидат в мэры Новосибирска Дарья Украинцева, а также руководитель регионального отделения партии Игорь Украинцев.

Первым делом, конечно, обсуждали итоги выборов мэра в мегаполисе. Напомним, что кандидат «зелёных» занял седьмое место при 15 участниках выборной гонки. Место в середине списка, но отрыв от лидеров оказался космическим. Кандидат от партии Дарья Украинцева заявила, что нисколько не жалеет о том, что приняла решение участвовать в борьбе за пост мэра крупнейшего города Сибири

«Да, это было тяжело для нашей молодой структуры, особенно с финансовой точки зрения. Любые выборы требуют вложения. Но не нужно забывать и о человеческом капитале. Очень радует то, как менялось к нам отношение, как появлялись новые сторонники "зелёных"», – отметила депутат Законодательного собрания.

Она сообщила, что ещё недавно сторонников партии можно было пересчитать по пальцам, а сейчас её поддерживают уже более двух тысяч человек.


Богатство выбора. Инфографика Сиб.фм о поступивших в  избирательные фонды кандидатов в мэры средствах

Игорь Украинцев поделился интересным наблюдением: там, где «зелёным» с их далеко не гигантскими ресурсами удавалось плотно поработать с избирателями, объяснить им свои приоритеты, там результат кандидата от партии на выборах мэра оказывался неизменно выше среднего. На таких избирательных участках Дарья Украинцева получала от 7 до 11 процентов голосов и даже занимала третье место в списке кандидатов. По мнению политологов, это означает, что «зелёные» в Новосибирске имеют достаточно большой потенциал, который партийному активу необходимо постоянно развивать. 

Ещё один существенный момент, касающийся выборов, – «зелёным» банально не хватило времени.

 

«Мы не смогли охватить весь город, но создали хороший задел на будущее»,

– заметил Игорь Украинцев. 

Лидер регионального отделения также согласен, что партия в Новосибирске делает ещё только первые шаги, но уже по ним можно понять, что отличает «зелёных» от других партий. Новосибирский избиратель понял, что Российская экологическая партия – это не только призывы к уборке мусора и очистке пляжей, но это и целостная программа, касающаяся самых разных сторон жизни современного общества. Так, по словам Игоря Украинцева, если посмотреть на ситуацию по региону в целом, то новосибирское отделение партии «зелёных» занимает самую жёсткую позицию по отношению к «мусорной реформе», которая пока ничего не дала ни региону, ни людям.

Каркас программы у «зелёных» был готов, но встречи с новосибирцами помогли дополнить и развить многие её положения. Так появилась книга «Судьба. Зелёный Новосибирск», которая уже пользуется популярностью у горожан. Им небезразлично, в каком городе они будут жить завтра.

Владимир Кириллов, много лет занимающийся экологической тематикой ещё и профессионально, отметил, что общество одобряет вопросы, которые ставят «зелёные». Но в глобальном плане проблема состоит в том, что выводы, с правильностью которых согласна власть, не доходят до стадии реализации. По мнению заместителя председателя партии по СФО, экология – это и есть политика XXI века, а Новосибирск как третий по значимости город России, конечно, должен соответствовать современным трендам.

Он также сообщил, что сегодня в стране 71 депутат является членом партии «зелёных» и эта цифра должна вырасти. Важная новость: после того как нынешней осенью Российская экологическая партия завоевала мандат в республиканский парламент Кабардино-Балкарии, она получила право выдвигать своих кандидатов на следующие выборы в Государственную думу во всех регионах России уже без сбора подписей.

Корреспондент Сиб.фм поинтересовался, кто может быть политическим союзником «зелёных» в грядущих политических баталиях? Игорь Украинцев подтвердил, что партия готова обсуждать совместные действия с теми политическими силами в регионе, которые разделяют её видение проблем общества. В качестве примера он привёл участие кандидата от партии на выборах мэра в комитете за честные выборы.

В свою очередь Дарья Украинцева сообщила, что растёт внимание к экологическим проблемам и в депутатском корпусе. Сейчас в региональном парламенте уже появилась рабочая группа, в которую она входит. Цель – продумать всё, что необходимо для создания в следующем созыве Заксобрания комитета по экологии. Удивительно, но сейчас такого комитета нет

Автор
Андрей Медведев
журналист
Автор
Андрей Медведев
журналист
Теги: экология политика партии экологи

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«От страха умереть можно»: сибиряков напугал «призрак» невесты в противогазе

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Лучшее в мире оборудование за 320 миллионов запустили в честь юбилея НовЭЗ

сегодня 15:53 Экономика 0 Коммент.

Обрушение «Арены-Омск» попало на видео

сегодня 15:42 Общество 0 Коммент.

Это произвол и безрассудство: новосибирцы отреагировали на предложение поднять тарифы на капремонт

сегодня 15:34 Экономика 0 Коммент.

«Я не взятку, я занимал»: появилось видео задержания начальника станции Новосибирск-Главный

сегодня 15:07 Хроника 0 Коммент.

Из-за землетрясения в Горном Алтае остановили работу школы и детские сады

сегодня 15:03 Общество 0 Коммент.

Сибирячка отправится в Париж после победы на конкурсе красоты «Мисс Интеграция»

сегодня 14:52 Общество 0 Коммент.

Видео: поливальные машины вышли мыть дороги во время дождя в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

До Новосибирска докатилась волна алтайского землетрясения

сегодня 14:14 Хроника 0 Коммент.

После гибели сотрудницы будут судить работников «Горэлектротранспорта»

сегодня 13:38 Экономика 0 Коммент.

Роскачество: в список лучших смартфонов попали новые модели

сегодня 13:29 Общество 0 Коммент.

Живодёр повесил собаку на глазах детей в Новосибирской области

сегодня 12:53 Общество 0 Коммент.

Более 200 боевых патронов изъяли у пенсионера

сегодня 12:42 Хроника 0 Коммент.

Ради ареста «Мерседеса» должницы новосибирские приставы пошли на хитрость

сегодня 12:23 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского ресторана оштрафовали на 250 тысяч за незаконную продажу алкоголя

сегодня 12:13 Бизнес 0 Коммент.

Браконьеры заплатят более миллиона рублей за трёх убитых косуль в Новосибирской области

сегодня 11:57 Общество 0 Коммент.

Дольщики требуют достроить многоквартирный дом в Новосибирске

сегодня 11:26 Общество 0 Коммент.

Транспортная прокуратура проверит задержку рейса из Новосибирска

сегодня 10:59 Общество 0 Коммент.

Петицию в защиту томского подростка подписали около 200 тысяч человек

сегодня 10:47 Общество 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
27.06.2019

Сокровище столицы Сибири

Это настолько привычно для новосибирцев, что...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
15.05.2019

Широким фронтом

Известные новосибирцы создали движение «Локоть – наш мэр!»...

Читать далее
Image
01.05.2019

Главное заявление Первомая

Новосибирцы предложили создать объединен...

Читать далее

Новости по теме

Новосибирцы узнают секреты домов из бруса на празднике «Жить на природе» вчера 19:21 Дроны против «зергов»: учёные готовы остановить саранчу под Новосибирском 09.09.2019 Эколог разместил социальную рекламу на трупе животного в Новосибирске 04.09.2019 В Караканском бору нашли неизвестное озеро 04.09.2019 Итоги недели Сиб.фм: «Сиреневый сквер» и «не православная» карикатура 01.09.2019

Популярное

Image

Проверенные методики не работают: в Новосибирске шестой день ищут...

Image

Новосибирцы обсуждают стаю медведей на Северном объезде

Image

«Порно-задорно»: Митя Фомин поразил Instagram откровенным фото

Image

Мизинец денисовского человека шокировал учёных в Париже

Image

Волка на ночной трассе встретили жители Омской области

Image

Полиция нашла автомобиль пропавшей Натальи Устиновой на окраине Н...

Image

ОСБ из Москвы чистит главк МВД в Новосибирске

Image

В Сибири выпал первый снег

Image

Видео: котята-рыболовы показали добычу гостям в Новосибирском зоо...

Image

«Куда смотрит парторг?» - новый кавер Silenzium вызвал волну него...

Image

Омский аэропорт остался без электричества

Image

Жительница Новосибирска пропала при покупке автомобиля

Image

За тяжкие преступления против детей осудили родителей в Сибири