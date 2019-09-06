Хороший язык – мёртвый язык

Микрокредитную компанию с головным офисом в Новосибирске на радость клиентам завалили крупными штрафами по формальному поводу

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта flickr.com

В таких разговорах не сразу и поймёшь, с роботом ты говоришь или с человеком. Звоним в микрокредитную компанию «Веб-займ», в трубке человеческий голос спрашивает: «Чем я могу вам помочь?». Живой сотрудник колл-центра запускает алгоритм не хуже, чем у робота.

«Нам бы хотелось поговорить с вашим директором…» – «К сожалению, мы не оказываем такой услуги». – «А если мы в офис придём?» – «В офисе у нас только сотрудники». – «Так нам сотрудники и нужны». – «Я вас прекрасно понимаю, но офис у нас только для сотрудников, другие лица в него попасть не могут». После кратких препирательств слышим: «Спасибо вам за звонок, всего доброго».

А вопрос был в том, почему компания вот уже несколько месяцев подвергается череде административных штрафов размером от 30 до 100 тысяч рублей. Примерно с весны представитель «Веб-займа» ходит в Железнодорожный суд как на работу, всякий раз приводит доводы, что крупный штраф может стать препятствием деятельности по кредитованию граждан, и всякий раз выходит оттуда с новым решением. Компании выписали порядка 70 штрафов (по нашим беглым оценкам, миллиона на три), а впереди ещё череда таких же процессов с предсказуемым результатом.

В суде разговор короткий: устанавливается нарушение требований законодательства к ведению коллекторской деятельности (ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ), определяется сумма штрафа.

Единственная интрига – размер взыскания. Некоторые судьи, видимо, кредиторов жалеют, считают многочисленность исков смягчающим обстоятельством и выписывают по 30 тысяч, другие, напротив, рассматривают рецидивизм как отягчающее вину обстоятельство и вставляют по «сотке». Хотя до максимального наказания при применяемой статье КоАП РФ – 200 тысяч рублей – кара всё равно не доходит.

Когда речь идет о микрокредитах и гражданах, со словом «нарушение» народная молва и пресса связывают ужасы, как в антиутопиях про будущее. Коллекторы могут поставить должников «на прозвон» (то есть заряжают роботов без конца звонить по их личным и рабочим телефонам – это абонентов быстро выбешивает). Или надоедают беседами друзьям и родственникам неплательщиков. Российские законы к таким случаям с недавних пор стали суровы. А раньше специалисты по долгам могли даже раскрасить подъезд или дверь нарушителя сроков, послать ему траурный венок или написать в соцсетях о смерти кого-то из его близких.

Но не за такие страшные вещи Фемида раз за разом и день за днём карает «Веб-займ». Состав правонарушения в том, что компания напоминала клиентам о просроченном долге sms-сообщениями «не на языке, на котором составлен договор». Если быть точнее, язык использовался тот же – буквы другие. Латиница вместо кириллицы.

В отделе контроля за деятельностью коллекторов УФССП по Новосибирской области «Веб-займ» уже хорошо знают. Можно позвонить и приставы объяснят: если просто рекламные сообщения латиницей написаны, то это не по их линии нарушение.

«Если вы вышли на просрочку, то есть у вас есть задолженность, и вам приходит SMS-ка об этом латинскими буквами, то это да, нарушение. Если русскими – то можно. Уже неоднократно на "Веб-займ" за это составляли протокол и привлекали к административной ответственности. Нарушение чисто формальное, но таков закон», – объясняют приставы.

Компания «Веб-займ» создана в Хабаровске, переехала в Новосибирск, кредитует жителей всей России, просто перечисляя суммы до 30 тысяч рублей на банковскую карту. Делается всё онлайн: прислал заявку, скан паспорта с пропиской, ввёл на сайте код подтверждения из SMS-ки и беги в магазин за покупками.

Условия, конечно, адские: как сообщается на сайте компании, комиссия за перечисление на карту – 7 процентов от суммы плюс по проценту в день за пользование. Итого получается – 372 процента годовых. Или даже 373, если год високосный.

Это не может не сказаться на лояльности клиентов: на специализированных форумах неплательщики кроют фирму и её сотрудников так, что их самих впору штрафовать за брань или разжигание ненависти к определенным социальным группам. Отсюда понятна и активность должников: им ведь не лень написать в УФССП жалобу даже несмотря на то, что прямой выгоды от штрафа они не получают – вся сумма уходит в доход государства.

Впрочем, директор компании Александр Непомнящий не считает, что жалобщиков много. «У нас десятки тысяч клиентов, из них жалуется какой-то маленький процент, – делится он с корреспондентом «Новой Сибири». – Часто люди берут займ для того, чтобы не возвращать. Их начинают беспокоить – они начинают жаловаться».

Руководитель знать не хочет про запрос редакции, не желает ничего комментировать и вообще звучать в прессе, но корреспондент просто подошёл к офису, нажал кнопку звонка и дверь открылась. А уже в кабинете директору молчать не имело смысла.

«Это просто была ошибка наша, недосмотрели, что какие-то SMS-ки уходили латиницей. На латинице дешевле получается. Мы уже всё сделали по закону, но всё это продолжает нас догонять. Нам предъявляют штрафы, мы их платим. Там сэкономили, здесь приходится расплачиваться. Бизнес есть бизнес.

Но sms-ки же чисто уведомительного характера – "у вас просрочка". Вреда-то никакого!»

– недоумевает руководитель.

Впрочем, мнения должников на форумах о микрокредитовании с этим не сходятся. Там тех, к кому недавно обращались за помощью, считают вредными уже по факту существования. И поэтому внимательно просматривают коллекцию своих SMS-уведомлений: вдруг где-то снова промелькнут буквы мёртвого языка. Раз есть закон – почему бы им не воспользоваться.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор