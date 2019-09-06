Дыра возле курорта

Суд обязал администрацию Шерегеша построить в посёлке дороги, стоимость которых составляет более трёх десятков его годовых бюджетов

Фотографии с сайтов admsheregesh.ru и newsib.net

Если вы считаете, что популярный среди сибиряков горнолыжный курорт Шерегеш растёт и процветает, то вы – любитель зимнего отдыха и видов на снежные горы, а не житель тех краёв. Пока вы готовите к новому сезону свои лыжи и борды, чиновники администрации Шерегеша сочиняют жалобу в Верховный суд. Муниципалитет пытается отбиться от решения Кемеровского областного суда, который обязал маленький посёлок за свой счёт построить 44 километра асфальтированных дорог.

Сам посёлок на курорт не похож совершенно

Дорожная кабала

В Кемерове дело по иску прокуратуры к администрации городского поселения рассматривалось во второй инстанции, она определила срок для реализации решения – до 1 октября 2025 года. В первой, в Таштагольском городском суде, прокуратура просила закончить работы вообще в 2020-м.

Ей было отказано. Но вовсе не из-за утопических сроков. Суд посчитал, что нельзя обязывать местную власть строить дорогу к новым земельным участкам в приоритетном порядке, без учёта других нужд жителей. В конце концов, у Шерегеша, кроме этих 44 километров, много дорог, требующих денег.

Посёлок за 63 года существования асфальтовых дорог себе сделал – по пальцам пересчитать.

Твёрдое покрытие есть лишь в центре посёлка, частный сектор в основном грунтовый, в лучшем случае посыпан щебнем.

Но областной суд с такой логикой не согласился. Мол, раз муниципалитет по закону обязан строить дороги для своих жителей – пусть и строит.

Интересно, что экспертиза, которую муниципалитет заказал в ходе процесса первой инстанции, подоспела только ко второй. Но там её проигнорировали: апелляция – не место для доказательств по существу спора. А между тем в отвергнутых документах как раз и рассчитывалась стоимость новой дороги – 1,2 миллиарда рублей. Для посёлка с годовым бюджетом в 35 миллионов и численностью жителей около 10 тысяч сумма нереальная. 34 года нужно ни о чём не думать, не осуществлять никаких властных полномочий, только копить.

Но самая большая для Шерегеша беда в том, что копить придётся непонятно с каких доходов.

Понаехали и требуют

Участки, арендаторы которых пожаловались в прокуратуру на невозможность подъехать к своим домам, расположены в новой части Шерегеша. В 2016 году большой кусок земли нарезали по 12 соток и продали право их аренды с аукциона. Вот только занимался этим и, соответственно, получал деньги не Шерегеш, а Таштагольский район.

«Они там продали 1250 участков и денежки поимели очень громадные, – вспоминает бывший и. о. главы Шерегеша Игорь Идемешев. — Минимальная цена была 250 тысяч, но некоторые уходили по миллиону и выше. По моим неуточнённым данным, получилось около 400 млн, а может, и под миллиард».

Игорь Анатольевич, на тот момент распорядитель бюджета, уже было смирился с обманутыми ожиданиями обогатить казну от сделок, но зимой 2018 года прокуратура обязала муниципалитет Шерегеша чистить возле новых участков снег. Землю в аренду сдаёт администрация района – она, уже собрав деньги на право аренды с аукционов, теперь собирает и арендную плату – порядка 20 тысяч рублей в год с участка. Но эти доходы уходят в Таштагол, а снег падает в Шерегеше.

Местная власть крякнула и впряглась. А вскоре началась тяжба по дорогам. Проиграв вторую инстанцию, муниципалитет намерен двигаться дальше.

«Ключевой смысл, чего все не понимают: если это земли района, если мы доходы не получаем оттуда, если у нас,

когда участки нарезали, ничего не спрашивали, – почему теперь крайние мы?

— говорит главный специалист по правовым вопросам администрации Шерегеша Оксана Осинцева. — Получается, жители Шерегеша должны отдать последние деньги на строительство дорог к земле, которая даже не находится в собственности посёлка?»

Очевидно, что водораздел между новым и старым Шерегешем проходит не по земле, а по статусу обитателей. Участки-то покупали далеко не жители поселка. Из-за близости к спортивно-туристическому комплексу за ними гонялись люди совсем не простые. В Шерегеше говорят, среди их новых земляков полно чиновников и правоохранителей.

При Дорогунцове такого не было

Эти слухи (найти официальных подтверждений им пока не удалось) многое объясняют. И усердие прокуратуры по организации чистки снега, и историю с 44 километрами асфальта в посёлке, больше чем наполовину состоящем из грунтовок. Да и само оперативное формирование земельных участков.

«Конечно, если бы выделение земли осуществлял сам Шерегеш, то нового посёлка при старом просто не появилось бы, – говорит Оксана Осинцева. – Муниципалитет никогда не выделит земельный участок, если к нему нет доступа. А район закрыл на это глаза и выдал такие незаконные участки. И люди теперь идут к нам со своими требованиями. Но мы их выполнение просто не потянем финансово».

«Непомерные обязательства – это издевательство, – согласен Игорь Идемешев. – Я именно из-за этого вынужден был бросить всё и уйти. Курорт столько денег приносит, а для посёлка одни убытки. При Дорогунцове такого не могло быть, его побаивались».

Игорь Идемешев действительно написал заявление об увольнении из администрации Шерегеша сразу после выигрыша «дела о дорогах» в первой инстанции. Он был врио мэра Шерегеша с 2016 года – с того момента, когда против главы поселения Виктора Дорогунцова завели уголовное дело о взятке.

Виктор Дорогунцов — не бывший мэр, а временно отстранённый.

Виктора Владимировича избирали главой Шерегеша трижды, первый раз это произошло в 2006-м. До этого он был известен в посёлке как директор шахты – то есть по тем временам был даже более важной птицей, чем власть. К слову, главой местного самоуправления по факту он является до сих пор, невольно вынуждая всех последователей носить статус «врио». Полномочия мэра закончатся в 2020-м (вопреки утверждениям прессы, он не бывший руководитель поселения, а лишь временно отстранён от исполнения этих обязанностей).

Белые нитки коррупционного дела

Коррупционное дело Виктора Дорогунцова, если разобраться, выглядит необыкновенно криво. В контексте же асфальтового скандала важно вспомнить лишь суть несогласия стороны защиты с приговором – оно отражено в апелляционной жалобе.

Дорогунцова осудили за то, что он использовал в корыстных целях свои управленческие (организационно-распорядительные) полномочия в части заключения договоров аренды земельных участков, но полномочий этих в действительности у него не было. Разбираясь с асфальтовым скандалом, мы видим: действительно не было. И даже больше того: район зачастую использует этот ресурс вопреки позиции муниципалитета Шерегеша.

От заведения в отношении Виктора Дорогунцова уголовного дела по обвинению во взятке до приговора прошло больше трёх лет: в апреле 2016-го состоялось событие, которое легло в основу обвинения, в сентябре мэру его предъявили. Странное дело: его не арестовали, не взяли с него подписку о невыезде. Так и ходил мэр по миру, словно пенсионер. Приговор (условный) ему вынесли лишь в мае 2019-го. В 10-дневный срок защитник Дорогунцова подал апелляционную жалобу, но рассмотрение её не назначено до сих пор.

Как только Дорогунцова отстранили от дел, часть земель посёлка отошла к спортивно-туристическому комплексу «Шерегеш» – и поступления от земельного налога в бюджет посёлка снизились.

Летом 2018 года – новая напасть: Таштагольский городской суд по требованию прокуратуры обязал администрацию поселения обеспечить водоснабжение спортивно-туристического комплекса «Шерегеш». На горе Зелёной давно проблема с питьевой водой, канализация изношена в хлам. Столько денег, чтобы бросить туда трубы, бюджету посёлка и не снилось. В суде выяснилось, что специальный закон Кемеровской области по СТК «Шерегеш» саму гору и ряд объектов комплекса передал в ведение субъекта, а полномочия по организации водоснабжения передать забыл. Местный судья посчитал, что так ему (посёлку) и надо, а областной принял новое решение и в иске прокуратуры отказал. Но если бы к сегодняшнему дню устояли и первое, и второе требования, в сейфах казначеев посёлка мыши вешались бы уже стаями.

Шерегеш входит в топ-3 горнолыжных курортов России по версиям сервисов бронирования. Сочинская Красная Поляна стоит выше, но Сочи в связи с развитием инфраструктуры для спорта и отдыха давно стал современным европейским городом, а Шерегеш остаётся дырой.

Губернатор Кемеровской области ведёт на международных форумах переговоры об инвестициях с банками и профильными инвесторами. Власти мечтают к 2035 году собирать здесь 500 тысяч туристов летом и три миллиона зимой. Но на фоне всей этой перспективы вокруг поселения происходят вещи, способные прославить курорт совсем с другой стороны.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор