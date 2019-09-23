Как правильно подойти к поиску новой работы

Коллаж Сиб.фм, фотографии с сайта president.gov.ua

Решив начать поиск новой работы, попытайтесь представить этот ответственный процесс как свой проект. А к осуществлению любого проекта невозможно приступить без формулировки системы целей. Однако и совсем ещё «зелёные» специалисты, и опытные соискатели почему-то забывают об этом важном этапе, выходя на рынок труда.

Задаём вопрос

Очень трудно найти что-либо, не представляя себе, что же именно ищешь – эта простая истина, к сожалению, довольно часто забывается при поиске работы. Возможно, причиной тому служит множество стрессов, с которыми связан процесс поиска.

Размытость ожиданий многих кандидатов проявляется уже на стадии составления резюме, когда в строке «Желаемая должность» появляются такие абстрактные понятия, как «менеджер», «сотрудник компании», или следует длинное перечисление совершенно разноплановых профессий. Даже если ваше резюме удовлетворяет формальным критериям, вы так или иначе столкнетесь с необходимостью сформулировать свои цели на собеседовании – вспомним хотя бы «любимый» вопрос от компаний про «ваши планы на ближайшие пять лет».

Спросив самого себя, какова ваша цель (можно попросить сделать это кого-то из друзей), и ответив на него, вы избежите серьёзной потери времени.

Формулируем цель

Следующий этап – формулировка своих целей. Они же – ваши желания и ожидания. Можно начать с эффективной и при этом доступной техники, которую часто рекомендуют на бизнес-тренингах: цель должна быть измеримой, честолюбивой, мотивирующей, реалистичной, ограниченной по сроку достижения. Тут может помочь вопрос – а кем ты себя представляешь? Он особенно актуален для начинающих специалистов и тех, кто хотел бы сменить сферу деятельности, но не имеет чёткого понимания, куда идти.

Такая формулировка вопроса помогает увидеть новые возможности, сфокусироваться на том, чего хочется в будущем.

Приступаем к реализации

Разумеется, перевод своего желания на сознательный уровень не равен автоматическому и немедленному его исполнению. Однако задать себе этот вопрос и тем более ответить на него – уже движение в сторону успеха. Ответ на вопрос «Чего я хочу?» не является решением ваших проблем, но только его постановка может направить мысли в нужное русло. Следующей вашей задачей должно стать формирование списка возможностей, которыми вы обладаете, для достижения желаемого. При этом одновременно это даст возможность составить список «пробелов», которые нужно восполнить для реализации цели. Тут могут пойти в ход и профессиональные связи, чтобы услышать мнение и совет профессионалов. А может быть и поиск книг или курсов по подходящей тематике.

Не стоит забывать и про друзей, которых можно привлечь к мозговому штурму для поиска разных путей для достижения цели. А может быть это и вовсе натолкнёт вас на мысль, что цель всё-таки нужно поменять. Гибкость вообще очень важное качество – как в работе, так и при её поиске.



Елана Таращук

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Автор