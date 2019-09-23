Что нам сказал Амундсен?

Легендарный полярник в 1927 году побывал в Новосибирске и сохранил этот визит втайне

Коллаж Сиб.фм

В этом году на экраны вышел фильм «Амундсен», который сразу завоевал популярность. Он рассказывает о знаменитом полярном путешественнике и исследователе, который первым в мире добрался до Южного полюса. Мало кто знает, что за год до своей трагической гибели Амундсен прибыл в Новосибирск.

Никто не достигал большего!

Хоть Руал Амундсен и не гулял по улицам столицы Сибири, но на станции Новосибирск-Главный был точно, его поезд сделал остановку по пути из Владивостока в Москву.

Кто в начале XX века не знал и не боготворил знаменитого полярника Руала Амундсена?.. То поколение было просто «заражено» романтикой полярных путешествий. А Амундсена было за что любить и уважать.

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Он первым в 1903-1906 годах прошел на судне «Йоа» Северо-Западным проходом от Гренландии к Аляске из Атлантического океана в Тихий. В декабре 1911 года первым достиг Южного полюса. В 1918-1920 годах прошел вдоль северных берегов Евразии на судне «Мод». А в 1926 году Амундсен руководил первым перелетом через Северный полюс на дирижабле «Норвегия». Ни один полярный исследователь не достигал большего!

«Искусство полярных исследований»

Те, кто считал, что этому человеку везло в жизни, сильно ошибались. Многие даже не подозревали, что для достижения поставленной цели Амундсену приходилось очень много работать, прежде всего, над собой.



Джон Франклин в 1818 году в качестве командира судна «Трент» принял участие в британской арктической экспедиции, которая должна была достичь Берингова пролива, пройдя через Северный полюс

В детстве он был болезненным и слабым мальчиком. Стать полярным путешественником решил в 15 лет, когда прочитал книгу Джона Франклина. Этот англичанин в 20-х годах XIX века тоже пытался отыскать проход из Атлантики в Тихий океан вокруг северных берегов Северной Америки.

Так у Амундсена появилась мечта и цель в жизни. И мальчишка стал готовить себя к будущим испытаниям. Каждый день тренировался, совершал длительные лыжные переходы, к ужасу матери спал с открытым окном на коврике возле кровати. Когда пришло время военной службы, армейский врач не мог скрыть удивления: «Молодой человек, каким образом удалось вам развить такие мускулы?»

Руал сознавался:

«Всё, чего я достиг в качестве полярного исследователя, является результатом обдуманной, добросовестной, тщательной подготовки всей моей жизни».

И вот в 1903-1906 годах семеро путешественников во главе с Амундсеном за три года совершили то, о чем человечество мечтало в течение трех столетий: обогнули на яхте Северную Америку!

Норвежский исследователь мечтал первым добраться до Северного полюса, но его опередили. Тогда он решил идти на Южный. Экспедиция отправилась в путь 19 октября 1911 года: пять человек и 52 собаки. 17 декабря 1911 года норвежцы достигли Южного полюса.

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В 1925 году Амундсен решил слетать на самолёте к Северному полюсу от Шпицбергена. В будущем он хотел организовать трансарктический перелет. Кстати, летать он научился в 42 года, став первым гражданским лётчиком Норвегии. Это путешествие оказалось не очень удачным. Пришлось совершить вынужденную посадку. И только на 24-й день после аварии двум самолётам удалось взлететь и взять обратный курс на Шпицберген.

Очередную экспедицию на Северный полюс Амундсен предпринял 11 мая 1926 года. В этот раз он летел на дирижабле вместе с 16 товарищами. Выбросив флаги своих стран над полюсом, путешественники полетели на Аляску, совершив первый перелёт из Европы в Америку через Северный полюс.

Почему никто не знал о его поездках в Россию?

В конце 1926 года Руала Амундсена пригласили в Америку прочитать курс лекций о его полярных путешествиях. В результате он выступал перед американцами более ста раз. Из Америки по приглашению научных обществ и правительственных учреждений полярный исследователь отправился в Японию, где прочел 12 лекций.

Возвращаться на родину он решил через Советский Союз. Утром 18 июля 1927 года Амундсен прибыл во Владивосток. На набережной его встречали сотни людей. Самое интересное, что ни в одной из своих книг путешественник не написал, что он был в Советском Союзе, а ещё раньше – в дореволюционной России.

21 мая 1907 года Руал Амундсен по приглашению Русского географического общества читал лекцию в зале Офицерского собрания на Литейном проспекте. Выступление его продолжалось около полутора часов и

закончилось под гром аплодисментов. Он пробыл в Петербурге ровно неделю: посетил обсерваторию, побывал в пригородных парках. Позже Амундсен писал русскому географу Шокальскому: «Я сохраняю наилучшие воспоминания о моем чудесном пребывании в Петербурге». Непонятно только, почему биографы полярного исследователя нигде не упомянули о двух его визитах в нашу страну.

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Летом 1927 года Руал задержался во Владивостоке на пять дней. За это время он знакомился с городом и его окрестностями: побывал на полуострове Басаргина и осмотрел Тихоокеанскую научно-промысловую станцию, посетил музей Географического общества. На полуострове Янковского Амундсену показали, как в оленеводческом совхозе добывают целебные панты. Знаменитому путешественнику даже доверили покормить маленького оленёнка. А в подарок преподнесли панты и ценное лекарственное растение женьшень.

Но Руал этот визит по каким-то причинам сохранил в тайне. В 70-е годы XX века исследователь Черненко, готовя статью к 100-летию путешественника, сделал запрос в Полярный институт Норвегии: посещал ли Амундсен нашу страну? Вскоре из Осло пришел ответ: «Установление дат возможных визитов Амундсена в Россию нам представляется довольно непростой задачей. Мы обратились к племяннику Руала Амундсена Густаву Амундсену, старому теперь человеку, с интересующим вас вопросом. В ответном письме он пишет: "Мне известно, что Руал Амундсен, во всяком случае, в последние годы, не был в России"».

Хотя на самом деле в нашей стране он был за год до своей смерти

Дальнейший путь норвежского учёного лежал через всю нашу страну от Владивостока до Ленинграда. Почти на всех крупных станциях Амундсена встречали с цветами, транспарантами, оркестром. Корреспонденты местных газет брали у него интервью. Он выходил, пожимал руки, раскланивался. На одной маленькой станции поздно ночью путешественника ждали человек двадцать промокших людей с обвисшим транспарантом.

«Он долго не выходил – очевидно, спал. А потом вышел, но не в обычном своем костюме, а в пижамном, с непокрытой головой», – вспоминала детский врач Анастасия Самохвалова, которой, тогда студентке, посчастливилось ехать в одном поезде Владивосток – Москва с Руалом Амундсеном.

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Внешне путешественник, по словам очевидцев, выглядел так: «На нем очень скромный, простенький костюм, простая шляпа, на ногах – грубые желтые ботинки. Несмотря на свой почтенный возраст, выглядит бодро, жизнерадостно и весело».

Норвежца больше всего поразили просторы Сибири:

— Сибирь очень интересует меня. Мимо неё я шёл арктическими морями, а теперь впервые еду по ней. Хочется узнать её жизнь, но, жаль, нет времени. Очень хочу посмотреть Байкал и тоннели. Они не помешают мне видеть природу?

«Вам необходимо приступить к постройке аэродромов»

И вот, наконец, Амундсен добрался до Новосибирска. Здесь он поделился своими впечатлениями о поездке.

— Во Владивостоке я прожил пять дней и встретил здесь весьма радушный приём и предупредительность. Это весьма хороший порт, и все данные говорят за то, что здесь можно устроить один из лучших аэродромов на северо-восточном побережье Тихого океана.

По Сибири ехать хорошо. Наш скорый поезд запоздал с прибытием в Новосибирск, по-моему, только из-за того, что везде исправляют путь и меняют шпалы и рельсы.

«Руал Амундсен очень интересовался развитием русского северного мореплавания и установлением воздушных рейсов вдоль Ледовитого океана, — писала газета. Узнав, что русские летчики только что совершили полёт на остров Врангеля, Амундсен сказал:

— Мне хочется верить, что недалеко то время, когда русские установят правильное пассажирское почтовое и воздушное сообщение через северные моря, и такие рейсы будут гораздо безопаснее пароходных экспедиций по полярным морям».

© kino-teatr.ru

В 1927 году в Советском Союзе готовился перелет по маршруту Москва – Токио. Самолёт должен был делать посадки в Новосибирске, Красноярске и Иркутске. Воспользовавшись моментом, корреспондент узнал мнение Амундсена по этому вопросу:

— Как вы думаете, возможно ли в скором времени установить прямые перелеты по маршруту Ленинград – Токио?

— Конечно. Для этого нужны, между прочим, смелые и опытные лётчики, которых у вас достаточно. Моё мнение: воздушные рейсы через Сибирь будут гораздо безопаснее, чем воздушные рейсы через Атлантический океан. Однако ввиду огромных пространств прямые перелёты будут первое время затруднительны, и вам необходимо приступить сейчас же к постройке аэродромов, к техническому усовершенствованию которых так лихорадочно теперь стремится Америка после полетов Бирда, Линдберга, Чемберлина и других.

Руал Амундсен поинтересовался приготовлениями русских к Карской экспедиции, в которой когда-то сам участвовал в 1918, 1919 и 1920 годах. Норвежский исследователь сказал, что «он очень рад, что его более чем 35-летняя опытность в путешествиях по северным морям и печатные труды принесли пользу русскому народу».

2 августа Амундсена уже встречали в Москве, а на следующий день – в Ленинграде. К сожалению, приехать в нашу страну ему больше не довелось. Через год с небольшим он погиб в Баренцевом море во время поисков терпящей бедствие итальянской экспедиции Умберто Нобиле.



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор