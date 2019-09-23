Свалочный грех

Мусорные полигоны горят и воняют, но люди начинают понимать, что просто ликвидировать их не получается

Коллаж Сиб.фм

На этой неделе пожарные с цистернами, поливальные машины, десять КамАЗов и пять бульдозеров тушили пожар на мусорном полигоне «Левобережный» муниципального «Спецавтохозяйства». Горело три тысячи квадратных метров свалки.

Буквально несколькими днями раньше транспортная прокуратура навестила другой объект захоронения отходов — Криводановский мусорный полигон. Надзорный орган возмущает, что она до сих пор не ликвидирована, как предписано решением суда.

С историей этого мусорного хозяйства «Новая Сибирь» разбиралась в декабре прошлого года в расследовании «Птицы на свалке – это залёт». Транспортная прокуратура требовала от Криводановского сельсовета полигон ликвидировать, потому что птицы, которые к нему слетались, мешали гнездящимся в Толмачёво самолётам. В феврале 2019-го областной суд подвёл окончательную черту, дав муниципалитету полгода на ликвидацию свалки. Срок истёк в августе.

ФОТОграфия ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ-ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Арендатор объекта, предприниматель Владимир Петров, попал под замес. Он не против выполнить решение суда, но не знает, как.

«Мне кажется, срок прокуратура заявила чисто гипотетический. Непонятно, как его исполнять. Такого понятия, как ликвидация полигона, не существует. Есть рекультивация, но это более длительный процесс. А ликвидировать можно несанкционированную свалку – нагнать кучу техники, погрузить мусор и увезти его на официальный полигон.

Полигон мы не можем перевезти. И бросить не можем»,

– недоумевает он..

По полигону утюжит трактор, часть его периметра выведена в ровные откосы, птиц нет (работают специальные «пугалки», купленные после первых прокурорских проверок). Приём мусора администрация полигона объясняет необходимостью выравнивания поверхности с целью подготовки к рекультивации.

Фотография Веры Сальницкой

Предприниматель не совсем прав: полигоны, конечно, бросают. Правда, после этого они превращаются в несанкционированные свалки.

Когда-то, до 2016 года, здесь она и была. Чтобы убрать её от села, Криводановка провела конкурс, предприниматель Владимир Петров в нём победил. На приведение территории к состоянию промышленного объекта ушли десятки миллионов рублей. Если заставить его теперь всё бросить, здесь опять будет нелегальная свалка, и нелегальные мусоровозы повезут сюда несанкционированный мусор. И птицы вернутся.

Примерно то же самое случилось с полигоном ООО «Новосибвторресурс» в Пашине. Его не включили в территориальную схему обращения отходов, и с 1 января 2019 года жизнь на нём прекратилась. К нынешнему моменту периметр брошенного отхожего места загадили мусором. Если кто интересуется городской орнитологией – поезжайте туда, у любого местного спросите свалку. Вам покажут, она там с 1975 года работала.

Плохо будет, если по какой-то причине брошенная свалка загорится, как полигон «Левобережный». Подтянуть туда технику будет гораздо сложнее: объекта нет, он ликвидирован, а техника стоит денег.

Фотография из сообщества «АСТ-54» на vk.com

Рекультивация от ликвидации отличается существенно. Она делается по проекту, а это толстый дорогой документ, в котором описано всё, что нужно сделать, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Именно так: не ликвидировать, а минимизировать.

Проект может предусматривать, если это необходимо, отвод фильтрата (всяких вонючих жидкостей, которые могут образоваться в мусоре) и свалочного газа (горит в основном именно из-за него). Рассчитываются объёмы грунта, откосы по периметру. Готовый проект ещё должен пройти экспертизу.

На Криводановском полигоне всё идет именно по этому сценарию, поясняет Владимир Петров, хотя и с отступлением от указанных судом сроков. Поскольку ответчиком по иску прокуратуры был сельсовет, он и должен всё это проделывать. Арендатор пока просто выравнивает и утюжит площадку. Для этого годятся сдаваемые перевозчиками отходы (то же самое делать грунтом будет гораздо дороже). Параллельно ведётся проектирование рекультивации.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор