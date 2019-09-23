Свалочный грех

3 балла
+3
64.42 70.32
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Свалочный грех

Мусорные полигоны горят и воняют, но люди начинают понимать, что просто ликвидировать их не получается
Рубрика: экономика

30.09.2019 11:16

Коллаж Сиб.фм

На этой неделе пожарные с цистернами, поливальные машины, десять КамАЗов и пять бульдозеров тушили пожар на мусорном полигоне «Левобережный» муниципального «Спецавтохозяйства». Горело три тысячи квадратных метров свалки.

Буквально несколькими днями раньше транспортная прокуратура навестила другой объект захоронения отходов — Криводановский мусорный полигон. Надзорный орган возмущает, что она до сих пор не ликвидирована, как предписано решением суда.

С историей этого мусорного хозяйства «Новая Сибирь» разбиралась в декабре прошлого года в расследовании «Птицы на свалке – это залёт». Транспортная прокуратура требовала от Криводановского сельсовета полигон ликвидировать, потому что птицы, которые к нему слетались, мешали гнездящимся в Толмачёво самолётам. В феврале 2019-го областной суд подвёл окончательную черту, дав муниципалитету полгода на ликвидацию свалки. Срок истёк в августе.

ФОТОграфия ПРЕСС-СЛУЖБЫ ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ-ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ

Арендатор объекта, предприниматель Владимир Петров, попал под замес. Он не против выполнить решение суда, но не знает, как.

«Мне кажется, срок прокуратура заявила чисто гипотетический. Непонятно, как его исполнять. Такого понятия, как ликвидация полигона, не существует. Есть рекультивация, но это более длительный процесс. А ликвидировать можно несанкционированную свалку – нагнать кучу техники, погрузить мусор и увезти его на официальный полигон.

Полигон мы не можем перевезти. И бросить не можем»,

– недоумевает он..

По полигону утюжит трактор, часть его периметра выведена в ровные откосы, птиц нет (работают специальные «пугалки», купленные после первых прокурорских проверок). Приём мусора администрация полигона объясняет необходимостью выравнивания поверхности с целью подготовки к рекультивации.

Фотография Веры Сальницкой

Предприниматель не совсем прав: полигоны, конечно, бросают. Правда, после этого они превращаются в несанкционированные свалки.

Когда-то, до 2016 года, здесь она и была. Чтобы убрать её от села, Криводановка провела конкурс, предприниматель Владимир Петров в нём победил. На приведение территории к состоянию промышленного объекта ушли десятки миллионов рублей. Если заставить его теперь всё бросить, здесь опять будет нелегальная свалка, и нелегальные мусоровозы повезут сюда несанкционированный мусор. И птицы вернутся.

Примерно то же самое случилось с полигоном ООО «Новосибвторресурс» в Пашине. Его не включили в территориальную схему обращения отходов, и с 1 января 2019 года жизнь на нём прекратилась. К нынешнему моменту периметр брошенного отхожего места загадили мусором. Если кто интересуется городской орнитологией – поезжайте туда, у любого местного спросите свалку. Вам покажут, она там с 1975 года работала.

Плохо будет, если по какой-то причине брошенная свалка загорится, как полигон «Левобережный». Подтянуть туда технику будет гораздо сложнее: объекта нет, он ликвидирован, а техника стоит денег.

Фотография из сообщества «АСТ-54» на vk.com

Рекультивация от ликвидации отличается существенно. Она делается по проекту, а это толстый дорогой документ, в котором описано всё, что нужно сделать, чтобы минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Именно так: не ликвидировать, а минимизировать.

Проект может предусматривать, если это необходимо, отвод фильтрата (всяких вонючих жидкостей, которые могут образоваться в мусоре) и свалочного газа (горит в основном именно из-за него). Рассчитываются объёмы грунта, откосы по периметру. Готовый проект ещё должен пройти экспертизу.

На Криводановском полигоне всё идет именно по этому сценарию, поясняет Владимир Петров, хотя и с отступлением от указанных судом сроков. Поскольку ответчиком по иску прокуратуры был сельсовет, он и должен всё это проделывать. Арендатор пока просто выравнивает и утюжит площадку. Для этого годятся сдаваемые перевозчиками отходы (то же самое делать грунтом будет гораздо дороже). Параллельно ведётся проектирование рекультивации.

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: экология природа мусоропереработка мусор

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Капитан стал фигурантом дела за незаконный оборот осетра

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Новосибирским пенсионерам предлагают билеты на поезд за полцены

сегодня 11:03 Общество 0 Коммент.

Похитивший известную спортсменку бывший муж отправится под суд

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

СК подтвердил смерть мужчины в столовой в Новосибирске

сегодня 10:11 Хроника 0 Коммент.

Трёхлетние близняшки сгорели в полыхающем доме

сегодня 10:03 Хроника 0 Коммент.

«Спартак» уволил главного тренера

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

Сбил и скрылся: неизвестного водителя ищут в Новосибирске

сегодня 09:39 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе выпал снег

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Пожар на ферме под Новосибирском убил больше сотни животных

сегодня 08:39 Хроника 0 Коммент.

«Всю застройку напечатали по факсу» – школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска

сегодня 08:25 Культура 0 Коммент.

Когда потеплеет в вашей квартире: в Новосибирске начали подключать жилые дома

сегодня 08:17 Общество 0 Коммент.

Два пешехода попали в больницу после штормового предупреждения в Новосибирске

сегодня 07:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирск: события 30 сентября

сегодня 06:07 Общество 0 Коммент.

Топ-5: Самые богатые губернаторы Сибири

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

На школьника в Новосибирске наехала маршрутка

вчера 22:26 Хроника 0 Коммент.

Штормовое предупреждение в Новосибирске

вчера 21:17 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» в игре с «Зенитом» победил впервые за месяц

вчера 19:15 Общество 0 Коммент.

Скорый снег в Новосибирске пообещал гидрометцентр

вчера 19:08 Общество 0 Коммент.

«Назад в 90-е, вперёд к "пятилетке» – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:38 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
30.08.2019

События выходных: «Супер Зина» и высадка деревьев с Сиб.фм

Как правильно выпустить пар и сделать поступок для...

Читать далее
Image
27.06.2019

Сокровище столицы Сибири

Это настолько привычно для новосибирцев, что...

Читать далее
Image
08.04.2019

Посмотри на это иначе

AZIMUT Отель Сибирь реновировал лобби и открыл модн...

Читать далее
Image
05.03.2019

Чистая работа

Руководство новосибирского «Горводоканала» поблагодарили за успех...

Читать далее
Image
14.12.2018

Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками

Жители Советского района выступили против строительства жилых выс...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске продолжает гореть Ленинская свалка сегодня 07:31 Курильщики стали главными врагами Обского водохранилища в Новосибирске 23.09.2019 Сибиряки всё чаще встречают в лесах медведей 22.09.2019 В Оби чистят озеро во Всемирный День чистоты 21.09.2019 Сибирские учёные нашли способ улучшить экологическую ситуацию в Арктике 21.09.2019

Популярное

Image

Анастасии Заворотнюк принесли её маленькую дочь Милу

Image

«Алчность не знает границ»: медработница тайком сделала фото Анас...

Image

Анастасия Заворотнюк оформила завещание в больнице

Image

«Упитанного мутанта» выловила в реке сибирячка

Image

Врачи перестали бороться за жизнь Анастасии Заворотнюк

Image

Студентка в наручниках освободилась благодаря спасателям Новосиби...

Image

«Праздник удался»: воспитатели детского сада устроили ночью шумну...

Image

Новосибирский автодом из «ГАЗели» покорил YouTube

Image

В центре Новосибирска горит жилой дом

Image

«Так чувственно и страстно»: сибирячка покорила соцсети танцем на...

Image

МЧС: ночной ураган надвигается на Новосибирск

Image

Новосибирский борец Роман Власов женился на чемпионке мира

Image

Пожилого новосибирца убили и закопали на кладбище