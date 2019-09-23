Изменить себя

Как искореняли вредные привычки советской молодежи Новосибирска

Коллаж Сиб.фм

В борьбе за красный быт новониколаевская молодежь в 20-е годы старалась искоренить «пережитки прошлого». Но в список «вредных привычек» попали и не такие уж вредные...

Трудно, очень трудно молодежи сориентироваться в новом мире, понять, что хорошо, а что плохо. Порой новые ценности оказывались прямо противоположными старым. Но, выстраивая новый быт, молодежь порой выбирала в качестве объекта для борьбы то, что нам кажется, мягко говоря, странным.

Танцы – зло

Как ни странно, к «вредным привычкам», от которых нужно было непременно избавиться, относились танцы. Комсомольцы отчаянно спорили. Одни считали, что в этом ничего дурного нет, другие же видели в танцах одно зло.

«По нашему мнению, хороший комсомолец танцевать не должен. Человек должен делать только то, что приносит ему и обществу пользу.

Танцы не только не приносят пользы, но прямо вредны».

А вред, оказывается, виделся в следующем: «Танцы — прямая провокация на половой разврат. Они принижают достоинство девушки, как равноправного члена комсомольской семьи. Растрачивается даром много энергии. Танцы — повод для ненормальных товарищеских взаимоотношений».

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Часто комсомольцы высказывались против танцев только потому, что не умели танцевать.

«В танцах нет ни одной положительной стороны, кроме отрицательных: они создают оторванность от коллектива, на почве танцев много ребят ударяется во флирт, забывая серьезную работу, тем самым становясь обывателями; благодаря танцам, мы запугиваем много рабочих, подростков, так как танцующие на вечерах чувствуют себя на высоте положения перед нетанцующей, малоразвитой молодежью. В результате они становятся пассивными участниками даже в играх».

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Случился скандал. Закаменскому райкому РКСМ срочно понадобились деньги. Решили дать задание нижестоящим организациям организовать платные вечера с танцами. Даже от налогов освободили. Что делать рядовым комсомольцам? Приказ есть приказ. Хоть и не хотели танцевать, но пришлось. А в газету «Путь молодежи» написали письмо: «Можно ли комсомольцам в целях добычи денег популяризировать танцульки и отказаться от своих принципов?» Завполитпросветом райкома дал ответ: «Танцы — зло. Это – наш принцип, и мы от него не отказываемся. Но условия поставили дело так, что второй принцип (развитие физкультуры), более важный, нельзя провести, не нарушив первого». Вот и пришлось танцевать. Девочка спрашивали у родной газеты «Юный ленинец». Можно ли заниматься балетом, если она имеет способности? Вот что отвечала газета: «Балетом заниматься не советуем, пионер свое время и силы может использовать в более полезных для себя и для других занятиях».

Золоту и украшениям – нет, нет, нет

Несовместимыми с новым образом жизни оказались украшения. В ноябре 1923 года расширенный пленум губкома РКП(б) заслушал циркуляр ЦК и ЦКК о борьбе с излишествами и постановил принять его к руководству и исполнению. Членам компартии запрещалось посещать рестораны и кафе, носить золото и драгоценности и т. д., то есть «избегать всего, что могло бы напоминать барские отношения». Комсомольцы тоже решили, что золото и драгоценности это не для них. Например, молодежь Томска все безделушки сдала в пользу германских детей. «А если ты считаешь себя комсомольцем, то лучше пожертвуй эти деньги беспризорному ребенку. Стыдно заботиться о роскоши, когда рядом видишь голодного».

Многие вместо украшений предпочитали покупать газеты, вступать в члены ОДВФ, МОПР, ОДН.

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«Ну а что делать, если кольцо дареное или осталось в наследство от бабушки?» — спрашивали девушки-комсомолки. «Сдай его в ОДВФ, получи квитанцию и храни ее как память», — советовали старшие товарищи.

Но некоторые молодые люди не могли смириться с таким положением вещей. Секретарь одной ячейки заявил: «Я хотя и противник постоянного ношения колец, но когда наденешь хороший костюмчик, то можно надеть и кольцо. А потому мне никто не может запретить его носить. Как только сберегу деньги, то обязательно куплю золотое кольцо».

И без борьбы, и без учебы я «украшенье» в комсомоле

Борьба велась против нарядов и косметики. Некоторые девушки считали, что комсомолкам нужно ходить в грубой, грязной, рваной одежде, совершенно не обращая на себя внимание. Ведь это не главное в жизни. Главное – борьба.

Студенты считали, что нужно обязательно сжечь традиционные студенческие фуражки и срезать блестящие пуговицы и петлицы с тужурок.

И уж вовсе считалось недопустимым, если комсомолка пудрит лицо, подводит брови, «мажет» губы. Даже появились такие стихи:

Смотрите, как я хороша,

Как я блистаю красотою

Всего лишь стоит полчаса

Мне «поработать» над собою.

***

Положить пудры на лицо,

Карандашом намазать брови

И без борьбы и без учебы

Я «украшенье» в комсомоле.



Не «Вы», а «ты»

Обращаться друг к другу на «вы» считалось вообще недопустимым. Это мещанство, – говорили комсомольцы. Даже вышло постановление — «Всем комсомольцам перейти в обращении друг с другом на «ты». В газете «Путь молодежи» появилась статья:

«…Буржуазия, а за ней и мещанская среда обращалась на «вы» со своими коллегами, потому что видела в них или по знанию, или по карману, человека как бы в квадрате, т. е. видела в нем несколько людей. Отсюда слово «вы». Однако этот «куб» никогда не называет рабочего на «вы», а обязательно на «ты», ибо он видел в нем человека, который ни в чем не стоит выше кого-либо. В нашей пролетарской среде все одинаковые во всех отношениях.

Поэтому слову «вы» нет места. Единственно правильно – это обращение на «ты». Кто еще не выкинул старое – постарайтесь».

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Позорными вдруг оказались слова «коллега» и «спасибо». Вот мнению одной комсомолки: «Мне кажется, говорить это слово нам нельзя, так как оно славянского происхождения и представляет из себя сокращение из трех слов: «Спаси тебя Бог».

«Дурацкая игра»

Молодежь и азартные игры – это несовместимо. «Играть в карты не следует, потому что эта игра дурацкая. Мы должны и в игре строить новый быт, поэтому должны играть в новые игры».

Игра на бильярде тоже считалась одной из «мелкобуржуазных пошлостей, разлагающе действующей на психологию молодежи». Некоторые райкомы её запретили, а игрокам грозило наказание – вплоть до исключения из комсомола.

Вот так и жили. Порой не зная, что делать, как себя вести и даже во что играть. Но такое было время…



Людмила Кузменкина

редактор сайта «Библиотека сибирского краеведения» Автор