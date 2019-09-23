Дума за проезд

Госдуму заставят оплатить проезд общественных помощников депутатов, избранных от Новосибирской области

Коллаж Сиб.фм

Интересную историю закончил недавно рассматривать Арбитражный суд Москвы. «Федеральная пассажирская компания», дочернее предприятие АО «Российские железные дороги», пыталась отсудить у аппарата Государственной думы Федерального собрания России 457 тысяч 342 рубля за проезд.

Эту сумму, по версии заявителя, за три года наездили по рельсам общественные помощники депутатов от трех регионов – Новосибирской, Омской и Кемеровской областей. Они мотались по округам своих боссов, помогали им осуществлять контакт с избирателями ради блага последних, но за билеты не платили.

Из материалов дела следует, что помощники депутатов Госдумы имеют право на бесплатный проезд в пределах округа. Вопрос встал о том, все ли они его имеют.

Депутатам этого уровня положены штатные и общественные помощники. С первыми всё понятно – их проездные аппарат Госдумы исправно компенсирует АО «ФПК». Коллизия возникла из-за вторых.

Выяснилось, что с марта 2016 года «ФПК» предоставила им услуг на сумму 457 342 рубля, и это только по трём сибирским регионам. Когда компания выставила за это счёт, Госдума платить отказалась. Аналогичные отказы поступили от Минфина РФ и от регионов.

В частности, Управление делами губернатора и правительства Новосибирской области (привлеченное к процессу в качестве третьего лица) письмом сообщило, что оплатить расходы область не видит возможным. В пояснениях на иск наше правительство уточнило: регион получил средства на возмещение расходов штатных помощников, а за перевозку общественных бюджет региона не получил ни копейки.

Однако суд встал на сторону железнодорожников, придя к выводу, что законодательство правом бесплатного проезда в поездах в пределах территории, определённой депутату Госдумы, наделяет всех помощников – независимо от того, работают они по трудовому договору или на общественных началах.

Правда, суд удовлетворил иск лишь частично. Оказывается, у таких дел есть срок исковой давности – три года. Заявление подали в июле 2019 года – значит, посчитал судья, аппарат Госдумы будет должен только за поездки, совершённые с июля 2016. Истец требовал посчитать с марта, но нет. В результате сумма компенсации составит не 457 тысяч рублей, а только 386.

История выглядит достаточно мелкой, но это только на первый взгляд. И ракурсов тут существует несколько.

С одной стороны, общественных помощников у депутата может быть до сорока человек, депутатов в Думе 450. Если всех катать, сумма набежит немалая. И это ещё при том, что до сих пор сами депутаты и их помощники в большинстве своём уверены, что у «общественников» никаких бесплатных билетов нет. А теперь, если аппарат Госдумы не обжалует это решение (у него есть время до 13 октября), все узнают, что ещё как есть.

Интересно, что «Новой Сибири» не удалось найти депутатов, катавших неоплачиваемых помощников по своему округу за госсчёт. Поговорили с несколькими – все уверены, что ничего подобного делать нельзя. Они и штатных-то не так часто забесплатно отправляют – это с учётом того, что приобретение бесплатного билета связано с определённой бумажной волокитой, связываться с которой хотят не все.

Откровенно говоря, нам вообще не удалось найти людей, которые внесли свой вклад в формирование этой задолженности, вынесенной на рассмотрение арбитража. Мы так и не поняли, кто мог потратить эти 386 тысяч за три года в трёх регионах.

С другой стороны – а разве есть что-то плохое в том, что представители депутата будут чаще видеть жизнь людей в районах области? Всё равно у нас в регионе нет солнечных фешенебельных курортов, и если уж некий общественный помощник народного избранника переедет за госсчёт в пассажирском поезде от одной железнодорожной станции до другой, то вряд ли сможет обойтись без дополнительного тесного и непосредственного общения с народом. Может быть, от такого путешествия обратная связь станет даже полноценнее.



Алексей Сальников

журналист Автор