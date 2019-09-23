Разговор не по душам

Как подготовиться к собеседованию

Коллаж Сиб.фм

Помните о том, что резюме может быть идеальным для работы в компании мечты, но при этом дальше первой встречи дело не пойдёт. Почему так происходит и как подготовиться к встрече с будущим работодателем?

Мы уже говорили о том, с чего нужно начинать поиск новой работы. Следующий важный этап поиска новой работы – собеседование. И здесь тоже необходим план. Не «План Б», а просто чёткое понимание, что нужно делать, что можно делать и чего делать ни в коем случае нельзя.

Помним о пунктуальности

Это качество сегодня реально является добродетелью ищущего работу человека. Ваше опоздание сразу настраивает ожидавшего вас интервьюера не самым лучшим образом.

Если вы понимаете, что задерживаетесь или вообще по какой-то причине не можете приехать, обязательно позвоните и предупредите, чтобы вас не ждали зря. Для этого важно не забыть при первом телефонном разговоре спросить номер, по которому можно связаться, если заблудитесь или неожиданно изменятся планы. Как правило, работодатели вполне лояльно относятся к подобным звонкам, что позволяет продолжить переговоры в более удобное время.

Заботимся о внешнем виде

Ещё недавно многие соискатели считали, что лучше делового стиля для собеседования – ничего нет. Но тут есть одно маленькое НО: строгий костюм может вполне уместно смотреться, например, в банковской сфере и многих государственных учреждениях, и быть неуместным в ИТ-компаниях.

Сегодня социальные сети могут помочь решить вопрос об уместности внешнего вида, достаточно посмотреть фото сотрудников компании перед встречей. Кроме того, соцсети и сайт компании помогут узнать как можно больше о вашем потенциальном работодателе.

Готовимся к самопрезентации и вопросам

Вполне логично, что на встрече вам будут задавать вопросы о вашем опыте. Если у вас за плечами не так много пройденных собеседований, то лучше заранее подготовить небольшую самопрезентацию. Если вас попросят рассказать немного о себе (а вероятность такого вопроса достаточно велика), подойдёт следующая схема. Коротко описать свой общий опыт работы, рассказать об основных результатах и достижениях за последнее время, привести примеры знаний и навыков, которые будут востребованы на новой должности, плавно перейти к причине поиска работы и сообщить о том, чем заинтересовала вакансия.

Свой рассказ лучше разбавить конкретными примерами, так получится хороший ответ. План рассказа можно подготовить дома перед встречей. Если сильно волнуетесь, то можно порепетировать перед зеркалом или с друзьями.

Составляем список вопросов

Собеседование – это не допрос, а беседа равных. Выбирают не только «они», но и вы. Стало быть, когда вам предлагают задать вопросы о вашей будущей работе, будьте добры их сформулировать. У профессионального человека не может не быть вопросов – помните об этом. Ваша задача на собеседовании – понять свою задачу на работе, и если вы прикладываете усилия для того, чтобы уразуметь, что от вас потребуется в будущем, никто вас не осудит за любопытство.

Наверняка вопросы могут появиться, когда вы просмотрите сайт компании, почитаете новости о ней в СМИ. Может быть, они уже появились в тот момент, когда вы читали описание вакансии. Нет ничего страшного в том, что вы не будете хранить их в уме, а подготовите список. Ещё такой метод позволит ничего не забыть и узнать всё, что осталось непонятным.

Успокаиваемся

Лишнее волнение на собеседовании может сыграть не самую лучшую шутку с отличным кандидатом. В результате кто-то начинает путаться, другой начинает отвечать на вопрос и не может остановиться… Очень часто факт может стать большой проблемой при поиске работы.

Один из вариантов, который помогает унять лишнее беспокойство, – собеседование с другом. Такая репетиция поможет чувствовать себя увереннее при встрече с реальным работодателем. Кроме этого, стоит помнить, что навык прохождения собеседования очень быстро восстанавливается или нарабатывается, поэтому волноваться точно не стоит.

Собеседование нужно именно для того, чтобы выявить точки совпадения или, наоборот, отсутствие таковых у вас и компании. Поэтому не воспринимайте отказ как катастрофу или личное оскорбление. Просто работодатели находятся не всегда быстро.