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Цифра – не воробей

Мусорный оператор Новосибирской области против перевозчика
Рубрика: общество

08.10.2019 10:00

Коллаж Сиб.фм

Региональный оператор судится с мусорным перевозчиком, посчитав, что размер задолженности перед подрядчиками бьёт по деловой репутации компании.

Очередное судебное заседание по иску компании «Экология – Новосибирск» к генеральному директору ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимиру Булычёву решением не закончилось. Арбитражный суд Новосибирской области разбирает обстоятельства спора между региональным оператором по обороту ТКО и одним из его подрядчиков. «Экология – Новосибирск» считает, что заявление Булычёва повредило её деловой репутации.

Это судебное разбирательство само по себе – мелкая тяжба, если не рассматривать его как первое свидетельство острого конфликта между участниками новой системы обращения с ТКО. Иск о защите деловой репутации «Экология – Новосибирск» подала после того, как газета «КоммерсантЪ» процитировала высказывания Владимира Булычёва, которые позже разлетелись по многим СМИ.

Фотография с сайта spas-dom.ru

Как сообщает издание «Новая Сибирь», регоператора задели три фразы. Первая – о высоких штрафах за сбои в работе перевозчиков. «Когда компания, имеющая оборот в 6 миллионов рублей, получает штраф на 3 миллиона рублей за 10 невывозов мусора, иначе как выдавливанием с рынка эти действия не назовешь», – оценил Булычёв требовательность регоператора. В заседании, правда, юрист мусорного оператора исковые требования уточнил, в итоге эту претензию обрезали, исключив часть про обороты и размер штрафа. Осталось невнятное, куцее и уж совершенно оценочное «иначе как выдавливанием с рынка это не назовёшь». В новой редакции уже и непонятно, что именно «не назовёшь».

Второй оценкой, которую суд рассматривает в заседании, стала фраза о том, что регоператор принуждает перевозчиков «к уменьшению платы за свои услуги». Она, как и первое «избранное место», тоже выглядит исключительно оценкой обстоятельств.

А вот третье спорное высказывание является весьма информативным: «ООО "Экология – Новосибирск" задолжало операторам по обращению с твёрдыми коммунальными отходами более 700 миллионов рублей». К слову, именно оно получило наибольшее цитирование в прессе.

Вадим Мирочник, юрист из Москвы, представляющий интересы регоператора, выглядел уверенным и спокойным. Он предоставил результаты лингвистической экспертизы, выполненной за рамками процесса московской экспертной организацией, и заявил ходатайство о проведении такой же, но уже судебной. Он напомнил, что если она определит в высказываниях Владимира Булычёва наличие ущерба деловой репутации, компания будет требовать в пятидневный срок опубликовать в газете «КоммерсантЪ» опровержение. Предполагаемую сумму компенсации за нанесённый деловой репутации регоператора ущерб юрист не уточнил, комментировать вопрос после окончания судебного заседания отказался наотрез.

В отличие от регоператора, который прислал на судебное заседание юриста, генеральный директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычёв явился лично. Юрист Ирина Новичкова ему лишь помогала – она представила суду ходатайства о назначении лингвистической экспертизы в двух (на выбор) экспертных учреждениях – «Сибирском региональном центре судебной экспертизы Министерства юстиции РФ» и в АНО «Центр экспертиз» при НГПУ. Второе ходатайство представителя ответчика касалось истребования доказательств у третьих лиц – в частности, министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области. Ответа на свой официальный запрос от ведомства представитель ответчика не получила, поэтому попросила суд запросить необходимые документы. Владимир Булычёв ходатайствовал о запросе сведений о расчётах регоператора с транспортными компаниями ещё и от областного ГКУ «Центр КГС и обращения с ТКО», которое контролирует деятельность «Экологии – Новосибирск». Однако регоператор возразил: его представители заявили, что эти документы «не могут быть признаны допустимыми и относимыми к доказательствам».

Фотография с сайта ecologynsk.ru

«Судя по тому, что регоператор за два судебных заседания поменял уже двух юристов, процесс будет затяжной, – прокомментировал ситуацию генеральный директор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычёв. – Я выражаю своё личное мнение на основе того, что вижу – регоператор имеет задолженность перед перевозчиками, но конкретный размер долга засекречен. Почему? Ответ я хочу услышать в суде. Ещё мне непонятно, почему "Экология – Новосибирск" привлекает к судебному процессу московских юристов. Это же новосибирское предприятие, оно зарегистрировано в регионе. Лучше бы они погасили задолженность перед перевозчиками, чем тратить средства на услуги московских юристов».

Следующее судебное заседание назначено на 10 октября – в этот день суд должен назначить лингвистическую экспертизу, срок исполнения которой отодвинет решение еще дней на тридцать.

Автор
Алла Нечаева
журналист
Автор
Алла Нечаева
журналист
Теги: экология мусоропереработка реформа мусор

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