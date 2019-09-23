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В Америке – Бродвей, у нас – ДК«Первый театр» представил мюзикл «Кавердрама. Внеклассная история»
Рубрика: культура
17.10.2019 15:44
Фотографии предоставлены «Первым театром»
Кавер-версия – новое исполнение, новый взгляд, пересмотр, переработка, переосмысление – большое «ПЕРЕ» чего-то, созданного кем-то. Драма – театральный жанр, в основе которого лежит конфликт. Конфликт вкусовой, гендерный, социальный. Режиссёр «Первого театра» Павел Южаков и московский драматург Мария Огнева соединили два этих слова и получили мюзикл «Кавердрама. Внеклассная история». Премьера состоялась 10 и 11 октября в ДК «Прогресс».
По сюжету молодая команда готовится к выступлению на самом известном музыкальном конкурсе. Приз за победу – 1 миллион рублей. Отношения влюблённых руководителей дают трещину, и когда-то дружная команда разваливается на глазах. Мальчики и девочки разбиваются на два враждующих лагеря, пытаясь создать шедевр и победить.
Работа над постановкой шла с июня с этого года. Мария Огнева, уже знакомая новосибирскому зрителю по спектаклю «Воин» в исполнении «Первого театра», продолжила тему юности и заложенного в её природе бунтарства. Актёрский состав спектакля – основная труппа молодёжного театра и студенты четвёртого курса Новосибирского театрального института. Последние, Екатерина Горная и Владислав Огнев, даже исполняют главные роли. В процессе работы над мюзиклом творческая группа придумала ещё одного персонажа, которого в первоначальной версии пьесы не было. Это охранник ДК (кто как не они понимают, что кавер на любой творческий коллектив не будет полным без него).
В мюзикле всё перемешивается: высокое и низкое, трагичное и смешное, творчество Надежды Кадышевой и бессмертная ария Иуды из рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». Всё здесь становится единым текстом, кавером на современную культуру, исполненным с искусной иронией. Именно поэтому драма разворачивается не на Бродвее, а в городском ДК. Пьеса Марии Огневой, написанная специально для «Первого театра», – кривое зеркало, в которое смотрит актёрская труппа. Смотрит и видит себя.
Особенность мюзикла – песни, которым невозможно не подпеть.
«Все люди, как люди, а я – директор ДК»,
– если вы не задавались вопросом, как перестать прокручивать в голове эту строчку, значит, вас просто не было на премьере. Такой авторский ход даёт ощущение сопричастности: сидя в кресле и тихо подпевая артистам, отбивая ритм ногой, постукивая пальцами по подлокотнику сидения, – зритель участвует в мюзикле. Он – часть этой реальности и часть кавера на неё. «Сейчас очень популярны различные телевизионные конкурсы. Переосмысление известных музыкальных произведений – тоже в топе. Естественно, мы хотим понять, почему это так востребовано, чем это интересно. Понять, в чём природа кавера? И посмотреть на это изнутри работы творческой команды», – говорит Павел Южаков, режиссёр мюзикла.
Нам посчастливилось жить в эпоху пост-постмодернизма, культ которой – отсылки к ушедшим культурным, социальным, историческим реалиям и кодам других эпох. Драматург Мария Огнева и режиссёр Павел Южаков отсылают нас то к «Классному мюзиклу», то к сериалу «Хор», то к мюзиклу «Чикаго», то к культовым «Шербурским зонтикам», то вообще к пожарам в Сибири и книге Джона Грея «Мужчины с Марса, женщины с Венеры».
Напиши про себя. Драматург Мария Огнева о том, как пьесы помогают пережить трудный период
Да и сам ДК «Прогресс», в котором происходит действие, – ироничная отсылка к ДК, в котором происходит действие в мюзикле. Дом культуры здесь нечто большее, чем просто место. Здесь это не театр, храм искусства. А настоящий дом – место, где бьют посуду, мирятся поцелуями, ненавидят и любят, вспоминают прошлое и строят планы на будущее. ДК – дом не элитарного, недоступного творчества, а дом Культуры – того, что нас окружало и окружает. Отсюда и огромный музыкальный разбег от Depeche mode до Ольги Бузовой.
Помимо режиссёра, драматурга и шестнадцати актёров, одновременно находящихся на сцене, над постановкой мюзикла работали: художник-постановщик театра «Глобус» Каринэ Булгач; хореограф, лауреат «Золотой маски» Александр Андрияшкин; ассистент хореографа, руководитель театра танца «Синестетика» Андрей Короленко; хормейстер и педагог по вокалу Евгения Алиева, а также композитор Максим Мисютин. Все вместе они создали кавер-версию на молодость, первую и не первую любовь, маленькую театральную труппу и её борьбу за выживание, а ещё на творчество как жизненную позицию, на невозможность не творить. Дата следующего показа 29 ноября.
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