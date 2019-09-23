Подготовленная импровизация

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Подготовленная импровизацияКак на собеседовании рассказать о себе
Рубрика: работа
25.10.2019 10:00
Коллаж Сиб.фм, скриншоты из кинофильма «Тупой и ещё тупее»
Ехать на встречу с работодателем с мыслью «будь что будет» не слишком разумно. Да, возможности проявить навыки экспромта представятся, но демонстрация того факта, что к интервью вы всё-таки готовились, наверняка добавит галочки напротив пунктов «ответственность» и «серьёзность». В этих же строках можно получить «минусы», если не подготовиться к встрече заранее.
Говорим о себе
Велика вероятность, что после вежливого вопроса о том, как добрались, вам предложат рассказать что-нибудь о себе. Если кандидат не слишком думал об этом, то может растеряться и начать подбирать нежелательные и пустые вводные фразы, изобилующие словами-паразитами: «Ну, что я могу рассказать... Да, в общем-то, немного, собственно говоря...».
Очень важно помнить, что этот вопрос задается не ради праздного любопытства, а для того, чтобы оценить ваши коммуникативные и презентационные навыки, хотя содержание рассказа тоже немаловажно. О чем стоит говорить в такой ситуации? Объясните, почему вы выбрали эту профессию, расскажите о своих основных достижениях во время учёбы и работы: быть может, вы занимались организацией проектов, были активистом или готовили значимые проекты для компании на последнем месте работы. Стоит учитывать, что кандидаты с небольшим опытом, только недавно окончившие вуз, могут больше времени уделить рассказу про учёбу, в то время как более зрелым соискателям стоит лишь вскользь упомянуть о студенческих и более ранних временах. Согласитесь, довольно комично выглядит, когда человек, претендующий на руководящую должность, подробно говорит о том, как окончил 11 классов без троек, а потом немного не дотянул до «красного» диплома в университете.
Успехи в работе
Когда рассказываете о своём опыте работы, основное внимание уделите успехам: как вы их достигли, работали в одиночку или в команде, каков был личный вклад в общее дело, как складывались отношения в коллективе, что бы вы поменяли и так далее. Не нужно лукавить и искусственно преувеличивать свою значимость. Но и излишняя скромность тут ни к чему, если есть, чем гордиться.
Не стоит ещё раз перечислять все свои обязанности. Просто опишите кратко, чем занимались. Желательно, чтобы этот рассказ логически подводил вас непосредственно к соисканию той должности, ради которой в настоящий момент проходите интервью.
Опишите в двух словах свои планы на будущее, какие перспективы видите для себя в компании. Нужно дать понять, что в полной мере осознаёте, куда и зачем пришли. Для этого ознакомьтесь с соответствующей информацией заранее, чтобы говорить с нанимателем на одном языке. Тут поможет сайт компании (стоит обратить особое внимание на успехи и на то, что они рассказывают о себе), соцсети и публикации в СМИ.
Внимательно отнеситесь к причинам смены мест работы, ведь это один из тех пунктов, на которые всегда обращают пристальное внимание. Постарайтесь чётко объяснить свою позицию, не приукрашивая и не очерняя прежнего работодателя. Помните, что все факты легко проверяются путём запроса рекомендаций, а также на уровне личных связей, особенно если ваш город не очень большой или сфера деятельности достаточно узкая. Вы можете оказаться не в лучшем положении, если версии в корне разойдутся.
Системность и время
Помните, что самопрезентация должна быть лимитирована по времени и длиться не более трёх или четырёх минут. Попытайтесь систематизировать всю информацию, самые важные события жизни в своей голове, расставить приоритеты.
Менеджер по персоналу в любом случае задаст интересующие его вопросы, но в ваших силах показать свою компетентность и инициативность. К тому же правильный рассказ о себе поможет повернуть интервью в позитивное русло.
Не стоит волноваться и бояться сказать «что-нибудь не то». Лучший вариант для собеседования – просто быть самими собой! Но всё же не забывайте, что многие великие импровизации были… тщательно подготовлены заранее.
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