Ещё миллиард, чтобы всё получилось

2 балла
-1
64.03 71.48
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

сегодня 10:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

вчера 22:49 Хроника 0 Коммент.

Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

"Как гитлеровцы в масках": рабочие и техника прорвались на территорию скандального карьера в Новосибирске

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников

вчера 16:40 Общество 0 Коммент.

Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за последнюю неделю октября

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Ещё миллиард, чтобы всё получилось

На фоне вала претензий к мусорной реформе намёк на повышение тарифа заставил всех гадать, на что регоператор собирает деньги
Рубрика: экономика

02.11.2019 10:30

Коллаж Сиб.фм

Закономерно бурную реакцию вызвал документ, попавший в поле зрения общественности на неделе. Это была таблица под заголовком «Информация о предложении регулируемой организации об установлении предельных тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Фактически — запрос компании «Экология-Новосибирск» на новый тариф. И он оказался больше нынешнего на 31,8 процента.

Значит ли это, что платёж для каждого жителя в случае удовлетворения запроса вырастет с 88 рублей в месяц до 116? Депутат горсовета Александр Бурмистров, который нашёл документ на сайте департамента по тарифам и прокомментировал его на своей странице в Facebook, осторожно просит так вопрос пока не ставить.

«Речь не про тариф для населения. Он будет зависеть и от этой цифры, и от норматива расчётного объёма мусора. Сегодня норматив составляет 2,38 кубометра в год, то есть примерно 238 вёдер мусора с человека. Если власти увеличат его, скажем, до 300 вёдер — будем платить больше и при существующем тарифе. Если снизят — последствия повышения можно будет нивелировать. Цифра, о которой мы говорим, пока является просто предложением «Экологии-Новосибирск», и оно ещё может не пройти комиссию по тарифам. Но уже то, что оно появилось, означает, что регоператор планирует увеличить стоимость услуги. По моим подсчётам, к обороту это добавит примерно миллиард рублей», — отметил депутат.

Публикация вызвала бурную дискуссию, к которой подключилась и генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она просила не спешить с громкими заголовками, «не переворачивать с ног на голову» и учесть, что запрошенное при утверждении в правительстве всегда режут.

«Сначала посмотрите действующую нормативно-правовую базу (например, узнаете, что предложение сформировано с учётом НДС, которого точно не будет в 2020-м, и все об этом знают, но сегодня он есть). Потом изучите прошлую заявку — оцените процент снижения от запрошенного до установленного. И уже после этого делайте выводы», — пишет в комментариях генеральный директор.

Жалко денег на реформу?

Что такое 88 рублей с человека в месяц? По сути, ерунда. Есть люди, для которых это просто незаметный расход, для ещё большего количества людей не жалко и на треть больше заплатить, если на хорошее дело. Скажите разумным людям, что этой жертвы требует успешное проведение мусорной реформы, — и в строй тех, кто готов раскошелиться, встанут даже многие малоимущие.

Беда в том, что реформа мусорного оборота идёт так сомнительно, что и к нынешнему-то тарифу постоянно возникают вопросы. Например, такой. Сегодня новая схема работает не во всех населённых пунктах области. В самых отдалённых и самых маленьких оставили всё как есть, но зато и денег с жителей там не собирают. А что тариф? 88 рублей с человека для Новосибирска многовато, излишками горожане финансируют более дорогой вывоз мусора из сёл. Если эти средства не тратятся на самые дорогие услуги, то почему бы общий тариф не пересчитать прямо сегодня?

Есть и вопрос другого порядка — и он скоро будет рассматриваться в суде. На неделе один из транспортировщиков мусора, компания «ЭКО-ЛАЙН», подал к регоператору иск — хочет добиться денег из просроченного платежа.

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА SPAS-DOM.RU

Паблик «Общественный контроль», сообщивший об этом, называет ситуацию «кризисом неплатежей в системе оборота коммунальных отходов». Суммы просрочки называются разные: транспортники говорят про 700 и более миллионов рублей, руководитель ППО «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, навестивший недавно «Экологию-Новосибирск», говорит про 15 процентов оборота (и это может быть 200, а может и 500 миллионов, смотря какой оборот он имел в виду). Одно очевидно: проблема есть.

«Лишь бы платили»

Координатор «Общественного контроля» недавно поспрашивал перевозчиков, как рассчитываются с ними. Общий ответ: плохо.

Генеральный директор ООО «НовосибСпецТранс» Алексей Сивицкий спокойно сообщил, что ему сейчас идёт оплата за июль, при том что за июнь оплачено в районе 60 процентов. Но его это, в принципе, устраивает: «Кассовый разрыв пережили, теперь работаем и ждём. Лишь бы текущие платежи шли».

А вот Сергей Каракчеев, директор ООО «ЭКО-ЛАЙН», первым пошедший в суд, в разговоре не сдерживает эмоций.

«С 18 сентября по 18 октября нам оплачено 2 миллиона при объёме услуг на 7 миллионов. Это далеко не 60 процентов, о которых вы спрашиваете.

Зато практически ежедневно они (регоператор. — Прим. автора) нам предъявляют претензии, штрафы и так далее. Нету у них денег, не собираются они платить. Они добиваются, чтобы найденными или надуманными поводами снизить суммы оплаты по договору», — повышает он голос в трубку телефона.

Признаёт наличие конфликта с регоператором и ещё один перевозчик — пожалуй, крупнейший: Александр Волков.

«Он в основном завязан на том, что перевозчики выставили счета, а регоператор подвис с ними — в буквальном смысле, потому что он выставил счетов потребителям на сумму меньшую, чем ему выставили перевозчики. Он не может оплатить, потому что у него нет денег. Причина, думаю, в системных ошибках и несовершенстве нормативных актов, обеспечивающих реформу», — считает Волков.

Плюс 30? Не верю!

Александр Волков говорил от имени индивидуального предпринимателя Ирины Волковой, которая является перевозчиком и руководит компанией «Арктика Сити», занимающейся переработкой мусора. Он же участник большой семьи из коммунального бизнеса (его брат Иван — директор крупного холдинга, управляющего многоквартирными домами).

С одной стороны, он против того, чтобы менять регоператора (как предлагают горячие головы из числа малых перевозчиков).

«У него есть системные ошибки, которые тянут вниз, — говорит Волков. — Они исправимые, их исправлять надо. А идти по пути "до основания разрушим, а затем" — это не решение».

С другой — долги «Экологии-Новосибирск» прощать не собирается: «Если не увидим подтверждённых денег за его спиной — свои вкладывать не будем».

Ну и наконец: в сообщение о заявке на 31-процентное повышение тарифа не верит. Говорит, фейк.

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА ECOLOGYNSK.RU

«Формирование тарифа идёт на основании коммерческих предложений перевозчиков. Нас запрашивали — мы дали повышение по инфляции — на 4 процента. Откуда может быть 30?» — никак не может поверить он.

А вот другой участник рынка, генеральный директор компании «Оператор Эко-Сфера», управляющий и регоператорами (в других регионах), и транспортировщиками, вообще уверен, что тарифы надо не повышать, а снижать.

«Первый год был для всех участников отрасли самым трудным, мы вложились — теперь себестоимость будет снижаться, — уверен он. — В наши компании от регоператора приходили запросы котировок — мы в ответ запросили детализацию по условиям работы. А кто-то, возможно, выдал предложение с учётом текущих неплатежей. Ведь чтобы получить полную оплату, когда недоплачивают, можно просто завысить цену».

Всё по классике: проси больше, дадут меньше — как раз хватит.

Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Автор
Константин Кантеров
главный редактор газеты «Новая Сибирь»
Теги: мусоропереработка тарифы мусор вывоз мусора

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Избила и раздела: на Алтае женщина набросилась на чужого ребенка

сегодня 10:32 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ

сегодня 09:57 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» – «Югра-Самотлор»: прямая трансляция и время начала матча

сегодня 09:31 Общество 0 Коммент.

Чемпион мира по спортивной гимнастике приедет в Новосибирск

сегодня 08:11 Общество 0 Коммент.

У SSJ-100 отказал двигатель в полёте из Тюмени

вчера 22:49 Хроника 0 Коммент.

Новые автобусы поступили в районы Новосибирской области по региональной программе

вчера 20:01 Общество 0 Коммент.

Государственные награды России и Новосибирской области вручены выдающимся новосибирцам

вчера 19:17 Общество 0 Коммент.

Сгоревший автомобиль в центре Новосибирска: подробности происшествия

вчера 18:58 Хроника 0 Коммент.

"Как гитлеровцы в масках": рабочие и техника прорвались на территорию скандального карьера в Новосибирске

вчера 18:30 Общество 0 Коммент.

В рамках национального проекта под Новосибирском завершают строительство набережной

вчера 18:01 Общество 0 Коммент.

В центре Новосибирска загорелся автомобиль с газовыми баллонами

вчера 17:54 Хроника 0 Коммент.

Задержан сбивший 12-летнего ребёнка водитель: за рулём была женщина

вчера 17:28 Хроника 0 Коммент.

Вечный огонь для Монумента Славы в Новосибирске зажгут у стен Кремля

вчера 17:27 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске снесли незаконно построенное кафе

вчера 17:10 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил 12-летнего мальчика и скрылся в Новосибирске

вчера 16:42 Хроника 0 Коммент.

«Рыдало всё село»: как на Алтае хоронили расстрелянных в Забайкалье срочников

вчера 16:40 Общество 0 Коммент.

Момент убийства экс-мэра Киселёвска попал на камеры видеонаблюдения

вчера 16:29 Хроника 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП в Новосибирской области за последнюю неделю октября

вчера 16:00 Общество 0 Коммент.

«Заплатки» за два миллиона появились на дорогах Новосибирской области

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Старейшая женщина России пять месяцев не дожила до 124-летия

31.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.04.2019

«Плющихинский» лохотрон

За «коммуналку» в Новосибирске дважды платит ...

Читать далее
Image
28.12.2018

Теплосети Новосибирска требуют вложений

СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб

Читать далее
Image
23.11.2018

Ещё одна сказка про ТКО

К изменениям, которые произойдут с 1 января в об...

Читать далее
Image
14.08.2018

Мусор вне закона

С 1 января 2019 года свалки в черте города станут в России н...

Читать далее
Image
30.05.2018

Мусор на 60 миллионов

В Новосибирске создадут сортировочный комплекс с робо...

Читать далее
Image
24.03.2018

Мусорная гора родила протест

Как производимый в Новосибирской обла...

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске вырастут тарифы на ЖКХ сегодня 09:57 Компания по вывозу мусора подала в суд на «Экологию-Новосибирск» из-за долгов вчера 11:30 Новосибирцам напомнили, из чего складывается «мусорный тариф» 24.10.2019 Критическим регионом назвали Новосибирскую область из-за состояния мусорной инфраструктуры 18.10.2019 Центр Новосибирска не вмещает дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора 17.10.2019

Популярное

Image

Больная раком Анастасия Заворотнюк сделала последний подарок мате...

Image

Фото из воинской части, где срочник расстрелял сослуживцев, появи...

Image

Стала известна причина гибели бердского школьника Жени Шуршилина

Image

Комиссия назвала причину расстрела солдатом восьми сослуживцев

Image

Россияне начали сбор денег для расстрелявшего сослуживцев солдата

Image

Девичник в SPA

Image

Искал укромное место: стали известны новые подробности гибели бер...

Image

Гнойник дедовщины: воинские части России остаются местом убийств ...

Image

Лебедь Лёха не смог улететь в тёплые края и подружился с домашним...

Image

Новая петиция о пожизненном для расстрелявшего сослуживцев Шамсут...

Image

«Предложение руки и сердца»: девушка из Новосибирска нашла золото...

Image

Авиакомпания S7 вошла в мировой топ-100

Image

Таксу с четвертой стадией рака в Новосибирске выбросили на помойк...