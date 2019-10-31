Ещё миллиард, чтобы всё получилось

На фоне вала претензий к мусорной реформе намёк на повышение тарифа заставил всех гадать, на что регоператор собирает деньги

Коллаж Сиб.фм

Закономерно бурную реакцию вызвал документ, попавший в поле зрения общественности на неделе. Это была таблица под заголовком «Информация о предложении регулируемой организации об установлении предельных тарифов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Фактически — запрос компании «Экология-Новосибирск» на новый тариф. И он оказался больше нынешнего на 31,8 процента.

Значит ли это, что платёж для каждого жителя в случае удовлетворения запроса вырастет с 88 рублей в месяц до 116? Депутат горсовета Александр Бурмистров, который нашёл документ на сайте департамента по тарифам и прокомментировал его на своей странице в Facebook, осторожно просит так вопрос пока не ставить.

«Речь не про тариф для населения. Он будет зависеть и от этой цифры, и от норматива расчётного объёма мусора. Сегодня норматив составляет 2,38 кубометра в год, то есть примерно 238 вёдер мусора с человека. Если власти увеличат его, скажем, до 300 вёдер — будем платить больше и при существующем тарифе. Если снизят — последствия повышения можно будет нивелировать. Цифра, о которой мы говорим, пока является просто предложением «Экологии-Новосибирск», и оно ещё может не пройти комиссию по тарифам. Но уже то, что оно появилось, означает, что регоператор планирует увеличить стоимость услуги. По моим подсчётам, к обороту это добавит примерно миллиард рублей», — отметил депутат.

Публикация вызвала бурную дискуссию, к которой подключилась и генеральный директор «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова. Она просила не спешить с громкими заголовками, «не переворачивать с ног на голову» и учесть, что запрошенное при утверждении в правительстве всегда режут.

«Сначала посмотрите действующую нормативно-правовую базу (например, узнаете, что предложение сформировано с учётом НДС, которого точно не будет в 2020-м, и все об этом знают, но сегодня он есть). Потом изучите прошлую заявку — оцените процент снижения от запрошенного до установленного. И уже после этого делайте выводы», — пишет в комментариях генеральный директор.

Жалко денег на реформу?

Что такое 88 рублей с человека в месяц? По сути, ерунда. Есть люди, для которых это просто незаметный расход, для ещё большего количества людей не жалко и на треть больше заплатить, если на хорошее дело. Скажите разумным людям, что этой жертвы требует успешное проведение мусорной реформы, — и в строй тех, кто готов раскошелиться, встанут даже многие малоимущие.

Беда в том, что реформа мусорного оборота идёт так сомнительно, что и к нынешнему-то тарифу постоянно возникают вопросы. Например, такой. Сегодня новая схема работает не во всех населённых пунктах области. В самых отдалённых и самых маленьких оставили всё как есть, но зато и денег с жителей там не собирают. А что тариф? 88 рублей с человека для Новосибирска многовато, излишками горожане финансируют более дорогой вывоз мусора из сёл. Если эти средства не тратятся на самые дорогие услуги, то почему бы общий тариф не пересчитать прямо сегодня?

Есть и вопрос другого порядка — и он скоро будет рассматриваться в суде. На неделе один из транспортировщиков мусора, компания «ЭКО-ЛАЙН», подал к регоператору иск — хочет добиться денег из просроченного платежа.

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА SPAS-DOM.RU

Паблик «Общественный контроль», сообщивший об этом, называет ситуацию «кризисом неплатежей в системе оборота коммунальных отходов». Суммы просрочки называются разные: транспортники говорят про 700 и более миллионов рублей, руководитель ППО «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, навестивший недавно «Экологию-Новосибирск», говорит про 15 процентов оборота (и это может быть 200, а может и 500 миллионов, смотря какой оборот он имел в виду). Одно очевидно: проблема есть.

«Лишь бы платили»

Координатор «Общественного контроля» недавно поспрашивал перевозчиков, как рассчитываются с ними. Общий ответ: плохо.

Генеральный директор ООО «НовосибСпецТранс» Алексей Сивицкий спокойно сообщил, что ему сейчас идёт оплата за июль, при том что за июнь оплачено в районе 60 процентов. Но его это, в принципе, устраивает: «Кассовый разрыв пережили, теперь работаем и ждём. Лишь бы текущие платежи шли».

А вот Сергей Каракчеев, директор ООО «ЭКО-ЛАЙН», первым пошедший в суд, в разговоре не сдерживает эмоций.

«С 18 сентября по 18 октября нам оплачено 2 миллиона при объёме услуг на 7 миллионов. Это далеко не 60 процентов, о которых вы спрашиваете.

Зато практически ежедневно они (регоператор. — Прим. автора) нам предъявляют претензии, штрафы и так далее. Нету у них денег, не собираются они платить. Они добиваются, чтобы найденными или надуманными поводами снизить суммы оплаты по договору», — повышает он голос в трубку телефона.

Признаёт наличие конфликта с регоператором и ещё один перевозчик — пожалуй, крупнейший: Александр Волков.

«Он в основном завязан на том, что перевозчики выставили счета, а регоператор подвис с ними — в буквальном смысле, потому что он выставил счетов потребителям на сумму меньшую, чем ему выставили перевозчики. Он не может оплатить, потому что у него нет денег. Причина, думаю, в системных ошибках и несовершенстве нормативных актов, обеспечивающих реформу», — считает Волков.

Плюс 30? Не верю!

Александр Волков говорил от имени индивидуального предпринимателя Ирины Волковой, которая является перевозчиком и руководит компанией «Арктика Сити», занимающейся переработкой мусора. Он же участник большой семьи из коммунального бизнеса (его брат Иван — директор крупного холдинга, управляющего многоквартирными домами).

С одной стороны, он против того, чтобы менять регоператора (как предлагают горячие головы из числа малых перевозчиков).

«У него есть системные ошибки, которые тянут вниз, — говорит Волков. — Они исправимые, их исправлять надо. А идти по пути "до основания разрушим, а затем" — это не решение».

С другой — долги «Экологии-Новосибирск» прощать не собирается: «Если не увидим подтверждённых денег за его спиной — свои вкладывать не будем».

Ну и наконец: в сообщение о заявке на 31-процентное повышение тарифа не верит. Говорит, фейк.

ФОТОГРАФИЯ С САЙТА ECOLOGYNSK.RU

«Формирование тарифа идёт на основании коммерческих предложений перевозчиков. Нас запрашивали — мы дали повышение по инфляции — на 4 процента. Откуда может быть 30?» — никак не может поверить он.

А вот другой участник рынка, генеральный директор компании «Оператор Эко-Сфера», управляющий и регоператорами (в других регионах), и транспортировщиками, вообще уверен, что тарифы надо не повышать, а снижать.

«Первый год был для всех участников отрасли самым трудным, мы вложились — теперь себестоимость будет снижаться, — уверен он. — В наши компании от регоператора приходили запросы котировок — мы в ответ запросили детализацию по условиям работы. А кто-то, возможно, выдал предложение с учётом текущих неплатежей. Ведь чтобы получить полную оплату, когда недоплачивают, можно просто завысить цену».

Всё по классике: проси больше, дадут меньше — как раз хватит.



Константин Кантеров

главный редактор газеты «Новая Сибирь» Автор