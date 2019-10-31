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Стопроцентное попадание

Стоит ли претендовать на работу, если резюме не соответствует требованиям
Рубрика: работа

07.11.2019 10:47

Коллаж Сиб.фм, скриншоты из кинофильма «Брат»

При поиске работы бывают ситуации, когда опыта и знаний явно недостаточно. Или наоборот: наработан большой набор компетенций, но вам хотелось бы выполнять более простые задачи.

Слишком мало

Иногда требования, предъявляемые работодателями к соискателям, бывают элементарно завышенными. Например, когда человеку предстоит лишь изредка вести переписку на иностранном языке, а нужно свободное владение английским, – это уже явный перебор. Тем более что очень часто описание вакансии – это история про идеального кандидата на это место. И в организации прекрасно понимают, что такой никогда не найдётся. Если вы это явно видите, то в таких случаях можно не стесняться и отправлять резюме.

Ещё одна похожая ситуация. К примеру, вы специалист по 1С, но никогда не работали с восьмой системой, которую планируют внедрять на предприятии. Тогда у вас есть два пути: или отказаться от идеи занять эту позицию, или попытаться убедить работодателя, чтобы вам предоставили время для адаптации и повышения уровня своих знаний. Аргументом в вашу пользу будет ваше настойчивое стремление к профессиональному росту.

Слишком много

Что делать, если опыт у вас слишком большой, а масштабы предложенных задач на порядок меньше, чем на предыдущем месте? Тогда работодатель может усомниться в том, что вам не станет скучно на новой работе. Сразу же возникает вопрос – что привлекло такого кандидата? Тут очень важно самому понимать, зачем вам самим это нужно. Может быть, возникло желание уменьшить груз ответственности или изменились семейные обстоятельства. В любом случае нужно заранее подготовить ответ на эту тему, чтобы отвечать легко и аргументированно. Иначе ничем не подкреплённый дауншифтинг выглядит слегка подозрительно.

Кого ищут компании?

Большинство работодателей стараются взять на работу уже готового специалиста, знакомого со спецификой работы. Но если бы такая ситуация являлась безнадёжной для соискателя, то не возникало бы и вопроса о смене направления деятельности. При этом определённая категория работодателей придерживается мнения, что прошлый опыт кандидата – далеко не самый существенный критерий. Гораздо важнее профессиональный инструментарий: наработанные связи, клиентские базы данных, знание особенностей той или иной области деятельности. Например, хороший менеджер по продажам после месяца-двух «вхождения в тему» с одинаковым успехом будет продавать и мобильные телефоны, и составы с лесом.

Есть ещё одна причина отклика на вакансии, которые, казалось бы, не совсем подходят кандидатам. Ряд руководителей считают, что стремление работодателя предлагать соискателю только то, что он уже делал раньше, – серьёзная ошибка. Разумеется, на некоторых позициях без соответствующего багажа нельзя, однако он не должен являться решающим фактором.

Поэтому даже если вы сомневаетесь в себе, не исключено, что компания готова рассматривать разных кандидатов. В том числе и вас. А как ещё это проверить, не отправив резюме?

Автор
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Автор
Елана Таращук
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири
Теги: работа карьера HH.ru

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