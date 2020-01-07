Важный «эпизод»

Тепло рук художника превращает холодную глину в произведение искусства

сегодня 10:00 Поделиться

Фото Анатолия Грицюка

В рамках XV Международного Сибирского фестиваля керамики открылась выставка работ Валерия Кузнецова — «ЭПИЗОД #65». Валерий – известный новосибирский художник-керамист, заслуженный работник культуры и искусств Новосибирской области, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза художников России. Экспозиция, приуроченная к юбилею автора, работает на третьем этаже Художественного музея.

Фестиваль керамики включает экспозиции как начинающих керамистов, так и маститых творцов. В программе мастер-классы и творческие встречи с художниками. Так, 11 января состоялась такая встреча со зрителями и поклонниками творчества Валерия Кузнецова. Автор рассказывал о своём становлении как художника-керамиста, годах учёбы, поездках за границу, жанровых направлениях, а также отвечал на вопросы аудитории.

Экспозиция Валерия Кузнецова представлена керамическими пластами, тарелками и объёмными работами. Выставка будет интересна как ценителям данного вида искусства, профессионалам, так и тем, кто черпает идеи оформления любого пространства, например, дизайнерам помещений, декораторам. Предметы, созданные Валерием Кузнецовым, носят интересный декоративный характер, формируют пространство вокруг себя, задают свой стилистический тон.

На меня выставка произвела большое впечатление. Автор обладает своей яркой индивидуальностью. Увидев его работы, запоминаешь их и потом уже не спутаешь ни с чьими другими. Представленные творения поражают удивительной фантазией. Это феерия фантастических образов, карнавальных красок. Валерий Кузнецов будто создает окна-порталы в мир, в который так хочется заглянуть, оказаться внутри. Каждый персонаж уникален, но в то же время является частью целого, одной «расой». Лица, придуманные и живые, с удивительным, даже пронзительным взглядом. Множество работ объединены одной темой: «короли», «королевы», «ангелы», «карнавал».

За период творчества было создано огромное количество чайников необыкновенной формы. Всё это сочетается с отточенным многолетним мастерством в искусстве керамической живописи. Виртуозное владение технологией работы с материалом, постижение какой-то особой тайны, позволяющей решать самые, казалось бы, неосуществимые творческие задачи.

Автор лишь слегка упоминает нам о секрете создания своих произведений. Он общается с глиной – особым материалом, частью планеты, которая старше человечества. Вкладывает своё тепло и любовь. Укрощает, договаривается с огнём, обжигающим материал причудливой формы. Это тепло ощущаешь физически, находясь рядом с работами Кузнецова. Художник подчеркивает в разговоре, что его задача – нести в творчестве свет. Создать гармоничное ощущение у зрителя, побудить к фантазии, погрузить в глубину авторского замысла.

Выступление мастера, его рассказ о своём творческом пути на встрече со зрителями, удивило лаконичностью, увлекло интересными фактами из жизни. При этом художник легко и непринуждённо держал внимание аудитории. Неудивительно, что Валерий Владимирович начал писать. Он представил два томика новелл, оформленных графическими иллюстрациями. Графика – ещё одно направление творчества, к которому с увлечением обратился художник.

Он настолько погрузился в создание графических работ, что оставил на несколько лет керамику. Этот факт, как сам иронично рассказал Кузнецов, заставил немного поволноваться поклонников его творчества и коллег. Не закончил ли он с керамикой совсем? Но автор поспешил всех успокоить, пояснив, что это лишь период творческого пути, эпизод в книге жизни. Более того, в голове художника зреет огромное количество новых идей. Ведь задача человека искусства создавать новое, без повторов, каждый раз удивляя и поражая чем-то, что до этого никто и не мог вообразить.